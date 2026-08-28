Los préstamos personales registran una elevada mora y costos que van desde 58,9% hasta más de 320%, según el banco y el perfil del cliente

El CFT TEA de los préstamos personales varía entre 58,9% y 320,1% según el banco y perfil; comparar es crucial.

El Banco Central reporta una baja general de la mora tras 19 meses, pero la de préstamos a familias es del 12,8%.

La mora de los créditos personales sigue cerca de máximos, rozando el 16%, pese a una baja mensual en junio.

El crédito bancario volvió a quedar bajo la lupa. Tras varios meses de crecimiento de los préstamos a familias, la mora de los créditos personales alcanzó niveles récord, en un escenario marcado por el deterioro de los ingresos, el mayor peso de las cuotas y tasas que cambian con fuerza según el banco y el perfil de cada solicitante.

Los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA) mostraron que la irregularidad del crédito total bajó durante junio, luego de 19 meses consecutivos de crecimiento. El indicador retrocedió 0,1 puntos porcentuales frente a mayo y quedó en 7,6%, de acuerdo con un informe de SBS Research elaborado sobre cifras oficiales.

Esa mejora mensual todavía resulta insuficiente para despejar la preocupación. Dentro de los préstamos a las familias, la mora había escalado hasta 16,4% en mayo, mientras que la correspondiente a los créditos personales retrocedió cerca de 0,5 puntos porcentuales durante junio, después de haber tocado máximos históricos.

El problema adquiere mayor dimensión al observar las tasas publicadas por los bancos ya que, según el tipo de cliente, el plazo y la existencia de una cuenta sueldo, el costo financiero total efectivo anual, conocido como CFT TEA, se mueve desde 58,9% hasta 320,1% en las propuestas relevadas.

La mora bajó en junio, pero continúa cerca de máximos

El informe de SBS destacó que la mora total descendió luego de más de un año y medio de subas ininterrumpidas. En el caso de las familias y las empresas, la irregularidad se ubicó en 12,8% y 3,5%, respectivamente, con ambos registros todavía próximos a los máximos alcanzados durante mayo.

Dentro del financiamiento a los hogares, la situación más delicada aparece en los préstamos personales, cuya mora se mantiene alrededor del 16%. Las tarjetas de crédito también exhiben un deterioro considerable, con una irregularidad del 12,6%, pese a la baja mensual de 0,5 puntos porcentuales.

La dinámica muestra el costo de la expansión crediticia registrada durante los últimos meses. Muchas familias recurrieron a préstamos y tarjetas para sostener consumos, refinanciar compromisos o cubrir gastos corrientes. Con salarios reales que todavía presentan dificultades para consolidar una recuperación, una parte de esos compromisos comenzó a volverse más difícil de pagar.

La baja observada en junio representa un primer alivio después de 19 meses, pero parte de una base muy alta. La mora de los personales supera ampliamente los registros habituales de años anteriores y también se encuentra por encima de los máximos vistos durante otros períodos de tensión económica.

Préstamos personales: cuánto cobra cada banco de tasa de interés

La comparación entre entidades requiere mirar el CFT TEA, debido a que incorpora la tasa de interés, comisiones, seguros, impuestos y otros gastos asociados. La TNA sirve como referencia inicial, pero puede subestimar de manera considerable el costo final que enfrenta el cliente.

Entre las propuestas relevadas, las siguientes son las tasas mínimas publicadas para cada línea:

Banco Galicia Préstamo Éminent ofrece un CFT TEA desde 58,9%, con una TNA desde 39% y plazos de seis a 72 meses.

ofrece un CFT TEA desde con una Banco Macro Jubilados y Selecta parte de un CFT TEA de 91,1%, con una TNA desde 55%. La tasa cambia según el plazo y puede subir hasta 157% para los vencimientos más largos en algunas líneas.

parte de un CFT TEA de con una La tasa cambia según el plazo y puede subir hasta 157% para los vencimientos más largos en algunas líneas. Banco Nación para jubilados con descuento obligatorio o débito en cuenta presenta un CFT TEA desde 93,3%, con una TNA desde 56%.

con descuento obligatorio o débito en cuenta presenta un CFT TEA desde con una Banco Galicia Préstamo Personal Plus arranca con un CFT TEA de 95,8%, una TNA desde 57% y plazos de seis a 72 meses.

arranca con un CFT TEA de una Banco Macro Plan Sueldo muestra un CFT TEA desde 104,7%, con una TNA inicial de 61%. El costo publicado crece con el plazo y llega al 157% entre 61 y 72 meses.

muestra un CFT TEA desde con una El costo publicado crece con el plazo y llega al Banco Nación para empleados públicos con haberes en la entidad cobra un CFT TEA desde 111,8%, con una TNA desde 64%.

para con haberes en la entidad cobra un CFT TEA desde con una Banco Ciudad para jubilados y pensionados de ANSES publica un CFT TEA desde 114,2%, con una TNA desde 65%.

para publica un CFT TEA desde con una Bancor para titulares de la tarjeta Cordobesa ofrece un CFT TEA desde 114,3%, con una TNA desde 65%.

para titulares de la tarjeta Cordobesa ofrece un CFT TEA desde con una Banco Macro Mercado Abierto y PyN registra un CFT TEA desde 116,7%, con una TNA inicial de 66% . En los plazos más largos, la tasa publicada llega al 171%.

y registra un CFT TEA desde con una . En los plazos más largos, la Banco Macro AUH también parte de un CFT TEA de 116,7%, con una TNA desde 66% y un plazo máximo de 12 meses.

también parte de un CFT TEA de con una Banco Ciudad Plan Sueldo presenta un CFT TEA desde 126,7%, con una TNA desde 70%.

presenta un CFT TEA desde con una Banco Nación para empleados públicos sin haberes acreditados en la entidad cobra un CFT TEA desde 131,9%, con una TNA desde 72%.

acreditados en la entidad cobra un CFT TEA desde con una Banco del Chubut con descuento de haberes publica un CFT TEA desde 133,3%, con una TNA desde 72,5%.

con descuento de haberes publica un CFT TEA desde con una Banco Santander ofrece préstamos personales con un CFT TEA desde 150,9%, una TNA inicial de 79% y plazos de tres a 72 meses.

ofrece préstamos personales con un CFT TEA desde una Banco Nación Destino Libre con paquete Cuenta Nación parte de un CFT TEA de 171,8%, con una TNA desde 74%.

con paquete Cuenta Nación parte de un CFT TEA de con una Banco Ciudad Cliente Fiel presenta un CFT TEA desde 174,3%, con una TNA inicial de 87%.

presenta un CFT TEA desde con una Banco Galicia Préstamo Personal Move publica un CFT TEA desde 174,9%, con una TNA desde 87%.

publica un CFT TEA desde con una Banco Nación Destino Libre sin paquete Cuenta Nación cobra un CFT TEA desde 186,8%, con una TNA inicial de 91%.

sin paquete Cuenta Nación cobra un CFT TEA desde con una Banco Macro Renta Presunta parte de un CFT TEA de 203,1%, con una TNA desde 96%. El costo aumenta hasta 316% para plazos de 25 a 36 meses.

parte de un CFT TEA de con una El costo aumenta hasta Banco Patagonia Préstamo Personal Online muestra un CFT TEA desde 209,8%, con una TNA inicial de 98%.

muestra un CFT TEA desde con una Banco Hipotecario con destino libre presenta un CFT TEA desde 255,2%, con una TNA desde 110,4% . El costo sube hasta 267% en los plazos de 25 a 36 meses.

con destino libre presenta un CFT TEA desde con una . El costo sube hasta BBVA para clientes con oferta exclusiva encabeza el relevamiento con un CFT TEA desde 320,1% y una TNA inicial de 129%. Según el plazo, el costo publicado se ubica entre 320% y 323%.

La cuenta sueldo puede reducir el costo

La enorme dispersión de tasas responde, en buena medida, a la segmentación que realizan las entidades. Los clientes que acreditan el sueldo, cobran una jubilación o pertenecen a determinados paquetes bancarios acceden a condiciones considerablemente más convenientes.

Banco Nación, por ejemplo, presenta un CFT TEA de 111,8% para empleados públicos que cobran sus haberes en la entidad, mientras quienes no los acreditan enfrentan un costo desde 131,9%. En los préstamos de destino libre, tener un paquete Cuenta Nación reduce el costo desde 186,8% hasta 171,8%.

Banco Ciudad también exhibe una brecha relevante y su línea destinada a jubilados parte de un CFT TEA de 114,2%, el Plan Sueldo comienza en 126,7% y la propuesta para clientes fieles alcanza 174,3%.

también exhibe una brecha relevante y su línea destinada a jubilados parte de un de el comienza en y la propuesta para alcanza En Galicia, la diferencia entre Éminent y Move supera los 100 puntos porcentuales de costo financiero total.

El plazo también resulta determinante dado que algunas líneas muestran una tasa inicial atractiva, pero encarecen el financiamiento a medida que se extiende la devolución.

En Banco Macro, una de las propuestas pasa de 117% para plazos de hasta 12 meses a 171% entre 61 y 72 meses.

Qué revisar antes de aceptar un préstamo

El primer dato que debe compararse es el CFT TEA, debido a que representa de manera más completa el costo que terminará pagando el usuario. Una TNA aparentemente baja puede convivir con un costo final bastante más elevado cuando se suman impuestos, gastos y la capitalización de intereses.

También conviene revisar la cuota inicial, la evolución prevista del ingreso y el monto total a devolver ya que elegir un plazo más largo reduce el pago mensual, pero puede elevar con fuerza la suma final. En determinadas propuestas, esa extensión agrega decenas de puntos porcentuales al costo anual.

La relación entre cuota e ingreso merece especial atención en el actual escenario. El aumento de la mora muestra que una obligación manejable al momento de contratar puede transformarse rápidamente en un problema si los ingresos pierden poder adquisitivo o aparecen nuevos gastos.

Por todo esto, con tasas que van desde menos de 60% hasta más de 320%, comparar las condiciones deja de ser un detalle y empieza a ser una obligación.