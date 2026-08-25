Galperin habló de la morosidad y dijo que en Mercado Pago la cifra es más baja que en los bancos

El fundador de Mercado Libre hizo mención a un informe sobre la morosidad en los créditos: "Perionistas escandalizados por la mora"

Mercado Pago es "el mejor alumno" con baja mediana de mora ($116k) y alta inclusión financiera, a pesar de tener 6.5M usuarios con deudas.

Informe de Matías Fernández revela que el 40% de morosos debe menos de un salario mínimo; bancos concentran 65% del monto impago.

Marcos Galperin defiende a Mercado Pago de críticas por morosidad, señalando que su mora es $0.1M vs $1.4M de bancos y representa <3% del total.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, salió al cruce de las críticas públicas sobre la morosidad en los créditos de Mercado Pago. El empresario utilizó sus redes sociales para poner números concretos sobre la mesa. La mediana de mora de los bancos públicos es de $1,4 millones, mientras que la de Mercado Libre alcanza apenas $0,1 millón.

El mensaje de Galperin no se quedó ahí. "Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%", remarcó el fundador de la billetera digital más grande de Argentina.

La intervención llegó como respuesta a una publicación de Fernando Marull, economista que compartió datos sobre el bajo monto individual de mora en la plataforma. Marull citó un informe reciente que analiza la problemática crediticia del país.

Galperin apuntó contra quienes calificó como "Perionistas escandalizados por la mora". Subrayó que esos críticos "no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma".

El empresario insistió en poner el foco donde considera que está el verdadero problema. La mora de Mercado Libre representa menos del 3% del sistema total, mientras que solo dos bancos públicos concentran el 15%.

El mensaje de Marcos Galperin para referirse a la morosidad de Mercado Pago

El informe que disparó la polémica y puso datos sobre la mesa

La discusión sobre morosidad en el sistema financiero argentino se intensificó tras la difusión de un informe clave. El documento fue elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública.

Fernández cruzó información oficial de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo fue interpretar el comportamiento del crédito según edad, actividad declarada y domicilio fiscal.

Los resultados muestran una realidad compleja. El 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% debe menos de un salario mínimo, fijado en $376.600.

Por otro lado, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora. Estos datos evidencian la desigualdad en la distribución de los montos impagos.

El peso de los grandes deudores en el sistema es abrumador. La pirámide de la morosidad argentina está invertida: pocos deben mucho, muchos deben poco.

Cómo se distribuye la mora entre bancos tradicionales y fintech

La distribución de la mora, según uno de los informes que hizo mención Marcos Galperin

Dentro del sistema financiero, los bancos tradicionales concentran cerca del 65% del monto impago. Las entidades privadas agrupan el 45% del dinero adeudado.

Los bancos privados tienen 1,59 millones de personas en mora y una mediana de $1,46 millones por persona. Es una cifra 14 veces superior a la de Mercado Libre.

En el segmento de los bancos públicos, el Banco Nación y el Banco Provincia representan en conjunto el 15% del total de montos no cobrados. Son dos entidades estatales que explican una porción significativa del problema.

En el caso de las fintech y billeteras virtuales, el panorama es radicalmente distinto. Mercado Pago se destaca como la compañía con mayor cantidad de personas con deudas en el sistema financiero.

La plataforma supera los 6,5 millones de usuarios con algún tipo de mora. Sin embargo, la participación en el total de dinero en mora resulta baja.

Fernández afirmó en su informe: "Mercado Libre concentra el 19,0% de los morosos y sólo el 2,9% del monto en mora del sistema. Esta característica responde a una estrategia de inclusión financiera basada en créditos de bajo monto y evaluación de riesgo propia."

La mediana de la mora en Mercado Libre se sitúa en $116.000, muy por debajo de los valores registrados en la banca tradicional. Fernández comparó con otros actores del mercado.

"En su misma categoría la mediana de Naranja es $260.000 o la de Brubank (que tiene muy pocos deudores) es de más de medio millón de pesos", detalló el economista. Si se compara con otras categorías, la mediana del Banco Provincia es $1,75 millones.

La de Credicuotas es $840.000. Los números hablan por sí solos: Mercado Pago presta menos, pero presta a más gente.

Por qué el informe considera a Mercado Pago "el mejor alumno"

El documento de Fernández es contundente en su evaluación. "Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor", sostiene el informe.

"Si uno viera muchas de las notas, programas de streaming, radios, editoriales y redes sociales de los últimos días pareciera que el problema de la mora es casi 1 a 1 el problema de Mercado Pago", señala el análisis. Muchos a eso le sumaron sus críticas personales a Marcos Galperín, pero si uno mira la información es difícil sostener que Mercado Pago es el problema.

De hecho, el informe muestra que la plataforma ha sido un muy buen alumno en términos de gestión crediticia. Los datos lo respaldan.

En lo referido a otros sectores fuera del sistema bancario, las tarjetas de crédito no bancarias, comercios de electrodomésticos y supermercados aglutinan al 35% de los deudores. Implican el 14% del monto total en mora.

Las empresas dedicadas a préstamos rápidos representan el 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago. Su tasa promedio de incumplimiento alcanza el 52%, muy por encima del resto del sistema.

Cómo reaccionó Milei y qué dijo sobre la prensa

La discusión sobre la morosidad adquirió mayor visibilidad cuando el presidente Javier Milei replicó los datos del informe de Fernández. El mandatario criticó duramente a la prensa a través de sus redes sociales.

Milei expresó: "El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas".

De este modo, el jefe de Estado utilizó los datos para reforzar su posición ante las críticas mediáticas. El respaldo presidencial a Galperin fue explícito.

El respaldo de Galperin a la gestión de Milei no se limitó a la discusión sobre la mora. Días antes, el empresario cuestionó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte de CAME señalaba una caída del consumo en julio del 3,8% interanual y del 2,1% respecto de junio. Galperin sugirió: "Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre".

Milei calificó esa publicación como una "Masterclass". La sintonía entre el empresario y el presidente es evidente.

Durante el mismo periodo, Mercado Libre difundió su balance trimestral. La compañía informó ingresos por u$s10.169 millones, lo que significó un incremento interanual del 50%.

La firma reportó un resultado operativo de u$s683 millones y una ganancia neta de u$s466 millones. Los números de la empresa contrastan con las críticas sobre su gestión crediticia.

Qué pasa con los jóvenes y la morosidad en Argentina

El análisis también examina el impacto de la morosidad en los jóvenes. Fernández observó que la franja de 18 a 25 años incrementó su participación en el sistema financiero.

Sin embargo, también exhibe la tasa de mora más alta. La morosidad en jóvenes alcanza al 40,8% de los deudores de ese rango etario, con variaciones marcadas según la provincia.

El documento indica que hay diferencias regionales importantes. Algunas provincias muestran tasas de incumplimiento juvenil superiores al promedio nacional.

La tasa de mora sobre el total de deudores, según el informe, se mantuvo estable en 13,6% hasta octubre de 2024. Luego aumentó hasta alcanzar el 27,8% en junio de 2026.

El 93,1% de los morosos registra deudas dentro de un rango de hasta $10 millones. El informe destaca que el 17% de los morosos debe menos de $100.000.

Si se sube a $150.000 ya se llega a casi el 25% de la base entera. Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $376.600.

El problema estructural del crédito en Argentina

Según Fernández, la falta de crédito en Argentina constituye una de las causas de la limitada movilidad social ascendente. También explica el bajo crecimiento económico del país.

El especialista explicó que "en Argentina hay poquísimo crédito. La mayoría de la gente en Argentina no accede al crédito. Ni para consumo masivo, ni para comprarse una casa o un auto".

El crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, en contraste con el 45% en Estados Unidos, el 28% en Chile y el 10% en Brasil. Argentina está muy por debajo de la región en penetración crediticia.

La carga impositiva sobre los préstamos es otro punto crítico abordado en el informe. Fernández sostuvo que "Argentina grava el crédito con una intensidad insólita".

El país superpone IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos provincial, Sellos y tasas municipales de Seguridad e Higiene. El especialista calculó que los impuestos representan entre una cuarta parte y un tercio del costo del financiamiento.

Esa presión tributaria encarece el crédito y lo hace menos accesible. Es un círculo vicioso que afecta la inclusión financiera.

Qué están haciendo los bancos para enfrentar la mora

El documento de Fernández relevó que los bancos, tanto públicos como privados, comenzaron a implementar programas de regularización. También ofrecen refinanciación de deudas.

El Banco Nación lanzó el Programa de Regularización para situaciones avanzadas de mora. El Banco Provincia activó la iniciativa "Ponete al Día".

Estas acciones buscan ofrecer condiciones de pago extendidas y tasas de interés diferenciadas para morosos. Son intentos de recuperar parte de la cartera vencida.

Fernández argumentó que la mayor parte de la mora en volumen de dinero se encuentra en bancos y no en fintechs. "Los cuatro rubros de crédito chico —fintech, crédito rápido, tarjeta no bancaria y cartera en recupero— dan el 90,6% de los morosos contra el 26,2% del dinero".

"Los dos bloques bancarios grandes son el espejo exacto: 40,9% de las personas y 64,5% de la plata", detalló el economista.

El reporte también destacó la existencia de un 17% de morosos cuya deuda ya fue considerada perdida. Esas carteras fueron transferidas a recupero.

Además, un 3,22% de los morosos corresponde a personas fallecidas. Sus deudas permanecen en el sistema financiero, sin posibilidad de cobro efectivo.

El informe concluyó que el sistema financiero local enfrenta desafíos asociados a la expansión del crédito. También a la gestión del riesgo crediticio y la presión tributaria.

Los datos muestran un crecimiento en la cantidad de personas con acceso a préstamos. Sin embargo, persisten problemas estructurales en la administración del riesgo y en la equidad de la distribución de la mora.