El mecanismo permitirá a bancos y fintech debitar préstamos con autorización previa, con límites sobre los montos y los intentos de cobro

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzará desde el 31 de agosto con un nuevo esquema destinado a facilitar el cobro de cuotas de préstamos. La herramienta, denominada Cobros por Transferencia, estará disponible para bancos, fintech y otros proveedores de crédito.

El mecanismo apunta a ofrecer una alternativa para recuperar pagos pendientes y podrá aplicarse a nuevos préstamos, siempre que el cliente haya dado su consentimiento de manera anticipada.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo de Cobros por Transferencia del BCRA

La autorización del usuario será un requisito central para utilizar el sistema. Una vez que el deudor haya prestado conformidad, la entidad que otorgó el crédito podrá pedir que el importe correspondiente a la cuota sea debitado de la cuenta asociada.

La normativa también fija límites para evitar que el mecanismo genere descuentos excesivos sobre los ingresos del cliente. En particular, establece que las cuotas deberán mantener el mismo valor y que el importe a cobrar no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.

El sistema también incorpora un esquema específico para los casos en los que el primer intento de cobro no resulte exitoso. En total, podrá realizarse un débito inicial y hasta dos intentos adicionales, programados a las 48 y 96 horas.

Además, el usuario tendrá que ser informado un día antes del débito y conservará la posibilidad de revocar la autorización en cualquier momento.

Qué busca el BCRA con el nuevo sistema para cobrar préstamos

La implementación forma parte de la estrategia del BCRA para actualizar las herramientas disponibles para la gestión de préstamos y sus cobranzas.

Según el enfoque del organismo, el nuevo mecanismo busca modernizar los procesos de cobro y disminuir el riesgo de fraude, en un escenario marcado por el aumento de la morosidad en los créditos

El sistema toma como antecedente al Debin, una herramienta que anteriormente se utilizaba para realizar operaciones de características similares.

Bancos y fintech cuestionan el lanzamiento

El nuevo esquema no llega sin objeciones por parte de la industria financiera. Bancos y fintech habían solicitado contar con un plazo mayor para terminar las adecuaciones y desarrollos tecnológicos necesarios para implementar el mecanismo.

Incluso, algunas entidades plantearon la posibilidad de postergar la entrada en vigencia. Pese a esos pedidos, el BCRA mantiene por el momento el 31 de agosto como fecha para comenzar a utilizar Cobros por Transferencia.

Una de las principales discusiones está vinculada con las condiciones que establece la regulación respecto de los fondos que pueden utilizarse para cancelar las obligaciones.

Qué fondos quedan fuera del sistema

El mecanismo no permitirá recurrir indiscriminadamente a todo el dinero disponible en las cuentas de los clientes. Entre los recursos que quedan excluidos se encuentran los saldos de cuentas remuneradas y determinadas inversiones, entre otros fondos alcanzados por las restricciones.

Para las entidades del sector, estas limitaciones podrían reducir el alcance práctico de la herramienta. La expectativa es que, debido a las condiciones fijadas, su utilización termine siendo menor a la prevista, sobre todo entre los principales actores del mercado de crédito.

Así, mientras el BCRA sostiene el lanzamiento como una nueva alternativa para modernizar la cobranza de préstamos, bancos y fintech advierten que las restricciones podrían limitar su impacto efectivo.