El experto analizó el impacto de ajustar la cotización y advirtió riesgos para empresas y la deuda en el contexto económico actual

El dólar oficial mayorista se consolidó por arriba de los $1.500 y los analistas miran con atención qué rumbo tomará en los próximos meses. En ese contexto, Juan Carlos de Pablo cuestionó la forma en que muchos economistas evalúan el tipo de cambio.

El economista más cercano a Javier Milei rechazó de plano que una devaluación pueda funcionar como solución mágica para los problemas de la economía argentina. Y fue más allá: aseguró que quienes sueñan con un salto cambiario están equivocados de diagnóstico.

Durante una entrevista con + Perfil, De Pablo desestimó el uso de fórmulas matemáticas para calcular un supuesto "dólar de equilibrio". "Eso es aritmética y no economía", sentenció.

Para el experto, intentar definir un valor "correcto" del dólar mediante ecuaciones ignora la dinámica real del mercado cambiario. "Acá no tenés una intervención directa, tenés flotación", explicó.

Hace meses que el dólar no se acerca ni por casualidad a la banda superior del sistema de flotación, según destacó De Pablo para mostrar que el mercado no está presionando al alza.

Por qué De Pablo asegura que el dólar no tiene techo

El economista fue contundente al desmentir las versiones sobre un límite en el valor de la divisa. "No hay techo, punto", afirmó sin vueltas.

Según su visión, lo que rige hoy es la oferta y demanda privada en un esquema de flotación administrada. El Banco Central no fija un precio máximo sino que aprovecha las oportunidades que brinda el contexto cambiario para sumar reservas.

Esta aclaración busca desterrar la idea de que existe un nivel predeterminado que el Gobierno no está dispuesto a superar. La realidad, según De Pablo, es que el mercado no está presionando porque la oferta de dólares es suficiente.

De Pablo apuntó directamente a quienes reclaman un salto en el precio del dólar para ganar competitividad. Al referirse a un hipotético valor de $5.000 por dólar, fue directo: "No sueñes".

Para el experto, pensar que una devaluación masiva resolvería las dificultades de las empresas es un error conceptual grave. Este tipo de razonamiento ignora por completo las consecuencias secundarias que desataría semejante movimiento cambiario.

"No tendrías ese problema, tendrías otros problemas. No hay nada gratis en economía", subrayó De Pablo para explicar que toda devaluación genera efectos colaterales que pueden ser peores que la enfermedad original.

Qué recomendó De Pablo a los empresarios que están complicados

El economista fue claro sobre las perspectivas de corto plazo. "Hoy en el horizonte no tenés nada parecido a un salto devaluatorio o cosas por el estilo que a los que están complicados les resuelva los problemas", sostuvo.

Y agregó un llamado directo a los empresarios que esperan una ayuda externa: "Moraleja: no hay más remedio que enfrentar los problemas de manera directa".

Esta recomendación apunta a que las compañías con dificultades competitivas no pueden quedarse esperando que el tipo de cambio les solucione la vida. Deben buscar mejoras de productividad, reducción de costos o cambios en su modelo de negocios.

Hacia adelante, De Pablo proyecta un escenario de "dólar bajo permanente" impulsado por los resultados de Vaca Muerta y la minería. Estos sectores están generando un flujo creciente de divisas que presiona a la baja sobre el tipo de cambio.

"Hoy tenés un superávit comercial fenomenal y la discusión es qué hacemos al lado de eso", explicó De Pablo para graficar el nuevo escenario estructural que enfrenta la economía argentina.

El economista cerró con una reflexión para quienes sufren este contexto cambiario: "El que esté afectado debería hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está fuera de su control, más allá de lo que tiene que hacer en su empresa".