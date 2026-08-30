Goldman Sachs analizó el balance del Grupo Financiero Galicia y recomendó qué hacer con la acción

El banco ganó más de lo esperado y recuperó rentabilidad, mientras la mora volvió a crecer. Qué recomienda Goldman Sachs para la acción

La mora consolidada de Galicia subió al 10,6%, motivando que Goldman Sachs mantenga su recomendación "Neutral" para el ADR.

Su ROE trepó a 11,1%, pero la mejora se debe a ingresos no centrales; Goldman Sachs alerta al mercado.

El Grupo Financiero Galicia (GGAL) presentó un balance que, a primera vista, dejó cifras mejores de lo esperado. El banco obtuvo una ganancia neta de $258.342 millones durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó una recuperación contundente frente a los $70.986 millones registrados en los primeros tres meses del año.

El resultado superó en 33% la estimación de Goldman Sachs y se ubicó 30% por encima del consenso recopilado por Bloomberg. A su vez, la utilidad avanzó 264% frente al trimestre anterior y quedó 12% por encima del mismo período de 2025, siempre medida en términos reales.

La mejora llevó al retorno sobre el patrimonio, conocido como ROE, hasta el 11,1%, desde apenas 3,2% durante el trimestre previo. De esta manera, Galicia volvió a mostrar una rentabilidad de dos dígitos y también superó el 8,4% que proyectaba el banco de inversión estadounidense.

El balance, de todos modos, dejó una combinación menos lineal de lo que indica la ganancia final, dado que, buena parte de la sorpresa provino de menores previsiones por incobrabilidad, ingresos vinculados con el mercado y un impacto monetario inferior al previsto, mientras los negocios centrales del grupo mostraron un desempeño más débil.

Por ese motivo, Goldman Sachs mantuvo una postura prudente y ratificó su recomendación Neutral para los ADR de Grupo Financiero Galicia. El banco reconoce la recuperación de la rentabilidad y algunos avances operativos, al mismo tiempo que advierte sobre el crecimiento de la mora y la calidad de las fuentes que permitieron superar las estimaciones.

Galicia ganó más de lo esperado

El punto más destacado del balance fue la recuperación de la utilidad neta, que pasó de $70.986 millones a $258.342 millones en apenas tres meses. Para Goldman Sachs, el salto estuvo explicado principalmente por una combinación de menores previsiones, mejores resultados financieros y una reducción de la pérdida por exposición a la inflación.

"Galicia reportó una ganancia neta de $258.300 millones, con una fuerte recuperación desde los $71.000 millones del primer trimestre, 33% por encima de nuestra estimación y 30% por encima del consenso de Bloomberg", indicaba -en inglés- la entidad en su informe.

Los ingresos relacionados con el mercado alcanzaron los $415.075 millones, con un crecimiento trimestral de 49% y una mejora interanual de 5%. La cifra superó en 38% lo esperado por Goldman Sachs, favorecida por la venta de títulos y por menores pérdidas asociadas con instrumentos derivados.

A su vez, la pérdida por la posición monetaria neta bajó 26% frente al trimestre anterior, hasta los $418.162 millones. Esta reducción estuvo acompañada por la desaceleración de la inflación, que pasó de 9,4% durante los primeros tres meses del año a 6,8% en el segundo trimestre.

El resultado operativo ascendió a $817.494 millones, un 28% más que en el período previo y 9% por encima de un año atrás. También quedó 14% arriba de lo que calculaba Goldman Sachs, una diferencia que terminó por sostener la sorpresa positiva en la utilidad final.

La tasa efectiva del impuesto a las ganancias se normalizó en 35,7%, después de haber sido de apenas 2,1% durante el primer trimestre, cuando Galicia había recibido el beneficio del ajuste por inflación impositivo correspondiente a 2025.

Los ingresos centrales quedaron por debajo de las proyecciones

El principal reparo de Goldman Sachs aparece al analizar de dónde provino la mejora ya que los ingresos recurrentes vinculados con la intermediación financiera, las comisiones y el negocio asegurador quedaron por debajo de las previsiones de la entidad.

El margen financiero neto cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta los $1,67 billones, pese a que avanzó 3% en la comparación interanual. La cifra resultó 2% inferior a la estimación de Goldman Sachs, aun con una expansión de 27 puntos básicos en el margen de interés neto, que llegó a 14,3%.

Los ingresos netos por comisiones permanecieron prácticamente sin cambios frente al primer trimestre y retrocedieron 5% interanual, hasta los $459.207 millones. En este caso, el resultado quedó 5% por debajo de lo esperado por el banco estadounidense.

Dentro del grupo, las comisiones de Banco Galicia crecieron 2% en el trimestre, mientras las de Naranja X bajaron 7%, afectadas por menores ingresos provenientes de cargos de mantenimiento.

El negocio asegurador mostró un deterioro más pronunciado, debido a que, su contribución cayó 69% en tres meses y 80% frente al mismo período del año anterior, hasta apenas $7.096 millones. El ratio combinado subió 320 puntos básicos, hasta 99,4%, un nivel que refleja que casi la totalidad de las primas obtenidas se destinó a cubrir siniestros y gastos.

Goldman Sachs resumió que "las tendencias de los ingresos centrales fueron débiles, con el margen financiero neto, las comisiones y los seguros por debajo de las expectativas".

La mora volvió a crecer y preocupa a Goldman Sachs

La baja de las previsiones fue uno de los factores que permitió superar las estimaciones de ganancias. Las provisiones por riesgo crediticio disminuyeron 14% frente al primer trimestre, hasta los $821.789 millones, y quedaron 10% por debajo de lo proyectado por Goldman Sachs.

El costo del riesgo mejoró desde 12,8% hasta 11,2% y, su reducción, respondió a una menor migración de clientes hacia la categoría 3 -los deudores con un deterioro crediticio más avanzado-.

Esta baja convivió con un nuevo aumento de los créditos irregulares. El ratio de mora consolidado pasó de 9,6% a 10,6% en tres meses, frente al 5,5% que registraba un año atrás.

En Banco Galicia, la mora subió 60 puntos básicos y alcanzó el 8,3% mientras que, en Naranja X, el incremento fue considerablemente mayor, con un avance de 306 puntos básicos hasta el 19,7% de su cartera.

"La caída de las previsiones se produjo con un deterioro adicional de la calidad de los activos", advirtió Goldman Sachs. El banco destacó que hubo una menor migración hacia los préstamos de categoría 3, mientras remarcó que el ratio de cobertura continúa en niveles relativamente bajos.

La cobertura de los créditos irregulares mejoró desde 91,4% hasta 93,3%, todavía muy lejos del 112,2% observado en el mismo período de 2025. Esto implica que las previsiones constituidas por el grupo todavía son inferiores al volumen total de préstamos clasificados como morosos.

Qué recomienda Goldman Sachs para la acción de Galicia

Pese a la fuerte recuperación de la ganancia, Goldman Sachs mantuvo su recomendación Neutral para los ADR de Grupo Financiero Galicia. El precio objetivo a doce meses fue fijado en u$s46, frente a una cotización de u$s44,20 considerada en el informe del poderoso banco.

La diferencia representa un potencial de suba de apenas 4,1%, una distancia limitada para justificar una recomendación de compra, en especial frente a los riesgos relacionados con la mora y la composición de las ganancias.

"Conservamos nuestra recomendación Neutral, dado que mantenemos una postura cautelosa sobre las tendencias de calidad de los activos, con préstamos morosos todavía en aumento, y consideramos que la sorpresa proveniente de ingresos no centrales fue de menor calidad", explicó Goldman Sachs.

La valuación fue elaborada mediante un modelo de descuento de dividendos, con un costo de capital de 17,2%, una tasa de crecimiento de 25% para la segunda etapa y un crecimiento terminal de 6%.

Según sus estimaciones, el ADR cotiza a 8,1 veces las ganancias proyectadas para 2027, mientras el precio objetivo supone un múltiplo de 8,6 veces. Esa brecha acotada también ayuda a explicar por qué el banco evita adoptar una posición más optimista.

Entre los factores que podrían llevar a una valuación superior aparecen una recuperación económica más favorable, un crecimiento más rápido del crédito, mayores sinergias por la integración de HSBC Argentina y una mejora acelerada de la calidad de la cartera de consumo.

En el sentido opuesto, Goldman Sachs menciona una recuperación macroeconómica más lenta, un nuevo deterioro de los préstamos, presión sobre el margen financiero, una competencia más intensa de las fintech sobre Naranja X y eventuales dificultades para completar la integración de HSBC.

El balance, en sí, confirmó que Galicia pudo recuperar rentabilidad y superar las previsiones del mercado, con una posición de capital robusta y avances en materia de eficiencia. La contracara quedó reflejada en una mora de 10,6%, una cobertura todavía reducida y una utilidad impulsada por componentes que podrían no repetirse con la misma intensidad.

Para quienes ya poseen la acción, la postura de Goldman Sachs se aproxima a mantener y esperar una mejora en la calidad de los activos. Para quienes evalúan comprar, el potencial de 4,1% calculado por la entidad luce difícil de justificar frente a los riesgos actuales.