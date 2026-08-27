El Banco Central desarrolla un sistema para que los comercios puedan financiarse mediante la negociación de sus cupones de tarjetas de crédito

Este nuevo sistema busca reactivar ventas en cuotas e impulsar la economía, aunque sin fecha de lanzamiento del BCRA.

Los comercios negociarán cupones por pagos en cuotas, agilizando el acceso a fondos de ventas por $11,4 billones mensuales.

El BCRA impulsa el descuento de cupones de tarjeta de crédito para que pymes y comercios adelanten fondos y bajen costos.

El Banco Central se encuentra definiendo los últimos detalles para lanzar un nuevo instrumento para mejorar el costo financiero de aquellos comercios y pymes que venden con tarjeta de crédito, para que puedan negociar los cupones generados en estas operaciones y obtener dinero adelantado a las fechas de cobro de los plásticos. Algo que puede, al mismo tiempo, impulsar al regreso de que los compradores tengan la posibilidad de hacer pagos en varias cuotas, por ende, también incentivar las ventas.

Es decir, los clientes al pagar con la tarjeta de crédito están asumiendo un compromiso de pago que el comerciante podrá negociar para hacerse de efectivo, antes de recibir el depósito del banco, como si fuera un cheque de pago diferido.

Así, por ejemplo, si un usuario realiza un pago en 6 cuotas, estará generando 6 cupones a distintos plazos, que el comerciante puede revender de manera independiente. Es decir, tendrán 6 fechas diferentes (uno por mes, durante un semestre, en este caso), para ser "renegociados" en el mercado para obtener los fondos necesarios para pagar compromisos u obtener dinero inmediato para cubrir determinados gastos, sin tener que esperar el tiempo de cobro impuesto por cada tarjeta y/o banco.

Es que los pagos con tarjetas de crédito representan a un equivalente de u$s8.000 millones por mes, según datos del BCRA, por lo que se busca que parte del enorme volumen de pesos que se moviliza con las operaciones con estos plásticos pueda ser empleado como "materia prima" para mejorar el costo del financiamiento para los negocios.

El incentivo que considera el BCRA que tiene este nuevo instrumento es que puede permitir descontar riesgos de cobro por medio de este financiamiento ya que cada cupón posee el respaldo de las ventas concretas ya realizadas por el cliente (o deudor) de la tarjeta de crédito.

Al mismo tiempo, el comerciante puede bajar las tasas crediticias que debe afrontar respecto a las que debe convalidar en otros instrumentos de financiamiento. Por lo que mejora el costo de fondeo.

También esta iniciativa beneficiaría al comprador, ya que la autoridad monetaria considera que incentivará a los comerciantes a que ofrezcan a los clientes la posibilidad de pagar en varias cuotas, hecho que puede impulsar y facilitar las ventas en determinados rubros golpeados. Y, por transición reactivar un poco la economía.

Cómo funcionará el descuento de cupones de tarjeta de crédito para pymes

Este nuevo instrumento de financiamiento por medio de los "cupones digitales" de tarjeta de crédito, según el Banco Central, todavía no tiene fecha de lanzamiento porque se está terminando de definir la letra chica del sistema y cómo será su operatoria, por lo que se desconocen también otros detalles de su implementación.

Por lo pronto, se sabe que el desarrollo de este sistema está basado en un formato que ya se utiliza en otros países del mundo.

El concepto de cupones de tarjeta de crédito rememora al sistema empleado hasta los años ´90, donde se "pasaban" las tarjetas de los clientes de manera manual a través de un pequeño aparato, que, por presión, grababa los datos personales del cliente y número de su plástico en 3 cupones impresos, cada uno con papel carbónico, para también poder copiar allí, de forma manuscrita, datos adicionales requeridos, como el monto a pagar y la fecha de la operación.

Luego, el comercio le entregaba uno de estos papeles completos al comprador como comprobante, otro lo retenía el propio local como prueba del dinero que debía recibir, y el tercer cupón lo iba a depositar al banco para poder cobrar, en el plazo estipulado, su venta, al mejor estilo en el que opera un cheque.

Años más tarde, la tecnología, con la creación del posnet a mediados de los años ´90 y sus derivados, simplificó esta transacción de manera digital y este tipo de mecanismo manual desapareció.

Uso de tarjetas de crédito

Según los últimos datos publicados por el Banco Central, correspondientes al 31 de julio, en el que brinda un panorama sobre los pagos minoristas durante junio, el uso de las tarjetas de crédito superó a las de débito ese mes.

En tarjetas de crédito, en junio se observaron variaciones interanuales con una baja de 4,5% en cantidades y un descenso de 12,9% en montos reales, realizándose 183,8 millones de pagos por $11,4 billones.

De acuerdo al informe, los canales más utilizados, considerando cantidades, fueron e-commerce, con el 41,9% del total. Luego el POS (Point of Sale o punto de venta) y QR, con el 35,8%; y débito automático, con el 13,4%.

El QR interoperable alcanzó el 4,7% del total de las operaciones con tarjetas de crédito, en cantidades.

Por su parte, la modalidad en un solo pago representó 87,4% en cantidades y 62,7% en montos del total de operaciones.-