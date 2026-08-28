La Fed ratificó su política monetaria y así puede impactar en el dólar y la economía argentina

El flamante presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh dio su discurso anual en Jackson Hole e hizo foco en bajar la inflación en EE.UU.

La inflación de EE. UU. (3,7%) y el alza del petróleo apuntan a tasas de interés elevadas por más tiempo.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, reforzó su postura dura frente a la inflación en Jackson Hole, al priorizar el objetivo del 2%.

La Reserva Federal de Estados Unidos ratificó su postura dura frente a la inflación. Kevin Warsh, presidente de la Fed, afirmó que la institución tiene "trabajo por hacer" si los precios no se mueven de manera clara hacia el objetivo del 2% anual.

Warsh fue el orador principal en el simposio anual de Jackson Hole, Wyoming. Este cónclave de banqueros centrales es uno de los eventos financieros más esperados del año.

El titular de la Fed evitó dar pistas concretas sobre la próxima decisión de política monetaria. Mantuvo su línea de moderar las comunicaciones del banco central.

Warsh señaló su deseo de construir una entidad monetaria más "discreta", aunque aclaró que el control de la inflación será la prioridad número uno del instituto emisor estadounidense.

"Ninguna de las estadísticas sobre precios es perfecta, pero todas apuntan a una situación similar: la inflación supera nuestro objetivo del 2%", sostuvo Warsh ante el influyente cónclave.

"Por lo tanto, la Reserva Federal debería centrarse principalmente en los precios en este momento", agregó el funcionario.

Del evento participó como invitado Santiago Bausili, presidente del Banco Central argentino.

Qué impacto directo puede tener en el dólar y la economía argentina

Los inversores siguieron con atención el discurso de Warsh. Buscaban señales claras sobre el rumbo futuro de las tasas de interés en EEUU.

La persistente inflación estadounidense, ubicada en 3,7% anual, potenciada por el salto del precio internacional del petróleo desde el inicio del conflicto con Irán el 28 de febrero de este año, da pie a esperar tasas altas por un período prolongado.

Hoy la referencia de los fondos federales se ubica en un rango de 3,50% a 3,75% anual. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) volverá a reunirse los días 15 y 16 de septiembre de 2026.

En ese encuentro podría determinar una nueva suba de los tipos de interés de referencia.

Tasas altas e impacto en el riesgo país

Un panorama financiero con tasas más elevadas contagia al mercado de deuda. Para los bonos soberanos argentinos en dólares -Globales y Bonares- que cotizan en el exterior, podría implicar también rendimientos más altos demandados por los agentes del mercado.

Consecuentemente, un empuje al alza del riesgo país argentino. En las últimas semanas no consiguió romper el piso de los 500 puntos básicos.

Impacto sobre el dólar en Argentina

Tasas de interés altas en EEUU implican un fortalecimiento del dólar. Aumentan el apetito inversor por colocaciones en dicha moneda.

Como efecto colateral, también podría ejercer presión a la baja sobre monedas emergentes como el peso argentino y el real brasileño.

Un dólar que se aprecia puede gatillar una reversión de las apuestas de carry trade en otras monedas. En el caso argentino, la estabilidad cambiaria doméstica en los últimos dos años se fundamentó en un dólar que subió a un ritmo inferior al de la inflación y de la tasa de interés en pesos.

Freno a la economía

Un escenario monetario restrictivo también implica crédito más caro. Retira liquidez que podría volcarse sobre inversión, actividad productiva y consumo.

Con datos correspondientes al segundo trimestre de 2026, el PBI de EEUU crece a un ritmo de 1,5% anual, mostrando una desaceleración frente al 2,1% del período previo.

Como la economía estadounidense es un motor para la demanda global de bienes y servicios, también tendría un efecto sobre la actividad del resto de los países. En particular, sus principales socios comerciales.

Para las materias primas que son la base exportadora de Argentina -agro, minería y energía- podría afectar negativamente en sus cotizaciones.

Qué dicen los analistas sobre el mensaje de Warsh

"La intervención de Kevin Warsh en su debut en Jackson Hole adoptó un sesgo algo hawkish (agresivo en términos de política monetaria) que tomó por sorpresa a los mercados", expresó Felipe Mendoza, analista de Mercados EBC Financial Group.

"A pesar de reconocer que los datos de inflación mostraron cierta mejoría, Warsh desarticuló cualquier narrativa acomodaticia al calificar las tendencias subyacentes como insuficientes y cuestionar que las condiciones financieras actuales sean realmente restrictivas", indicó Mendoza.

"Con un mandato claro en favor de la estabilidad de precios y un mercado laboral sostenido en niveles de pleno empleo, sus palabras recalcaron que la meta del 2% es inamovible. Esta postura podría reafirmar que la Reserva Federal priorizará la lucha contra la inflación aunque ello implique extender o endurecer el ciclo monetario", observó Mendoza.

El analista agregó que esto elevó de inmediato al 50% las probabilidades de un alza de tasas en septiembre en el mercado de futuros.

"Si el mensaje de la Fed convalida un escenario de tasas altas por más tiempo, el golpe adicional sobre los bonos soberanos argentinos sería más de compresión de apetito por riesgo emergente en general que un evento idiosincrásico", indicó Alfredo Marentes, analista de Mercados de VT Markets.

"En ese escenario, no descartaría una ampliación del riesgo país por encima de los 500-550 puntos como piso, sobre todo si coincide con un desarme más amplio de posiciones en emergentes de alto beta", agregó.

"En cambio, si se abre la puerta a recortes de tasas hacia septiembre, permitiría una compresión de vuelta hacia la zona de 450-480 puntos", precisó Marentes.

El analista de VT Markets explicó el mecanismo del carry trade: "El carry trade en pesos financia reservas y sostiene el tipo de cambio mientras el diferencial de tasas real y la estabilidad cambiaria se mantengan predecibles".

"Pero es capital que entra persiguiendo un diferencial de tasas, no fundamentos de largo plazo, y es el primero en salir ante una sorpresa", advirtió.

"Un giro imprevisto que sorprenda al mercado hacia tasas más altas por más tiempo puede gatillar un desarme rápido de posiciones de carry en toda la región, contagiando a países vecinos simplemente porque los mismos fondos suelen tener exposición cruzada en la región", agregó Marentes.

Para Daniel Siluk, gestor de Carteras en Janus Henderson, "la reunión de Jackson Hole no se centró tanto en dar pistas sobre septiembre como en restablecer la claridad y la credibilidad".

"El presidente Warsh reafirmó que la inflación del PCE del 2% sigue siendo el objetivo firme de la Fed, que los tipos de interés siguen siendo la principal herramienta de política monetaria y que la reciente racha de datos de inflación más moderados aún no ha demostrado una mejora significativa en las tendencias subyacentes", explicó Siluk.

Los analistas de Balanz Capital anticipan que "la reunión de la Fed de septiembre será muy relevante, particularmente en lo que señalen respecto a la dinámica futura de la tasa de política monetaria".

"Después de las últimas comunicaciones, será interesante ver si revisan las estimaciones para 2027 y 2028 al alza, ya que eso podría impactar en el sendero general de las tasas de interés", señalaron desde Balanz.

"Las tasas de interés volvieron al frente de la escena por la presión experimentada en las últimas semanas, particularmente en las de largo plazo. El bono del Tesoro de EEUU a 30 años llegó a rendir 5,35%, máximo en dos décadas", acotaron desde Balanz.

"Esta dinámica se vio no solo en EEUU sino, principalmente, en mercados por fuera de este. El mayor problema para las tasas de largo plazo sigue siendo una dinámica fiscal y de deuda inconsistente en Estados Unidos -y en otras economías desarrolladas también-", añadieron.

Por qué Warsh mantiene una postura dura sobre la inflación

El presidente de la Fed fue claro al abordar el espinoso tema de la inflación en EEUU. Asumió que la situación es "preocupante".

Aunque señaló que los datos de inflación durante el verano fueron mejor de lo esperado, aclaró: "No me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente".

Parte de sus palabras sobre la inflación giraron sobre la importancia de medir la inflación subyacente y contar con buenos datos que permitan no solo conocer su variación, sino también su velocidad.

El llamado "guardián del dólar" especificó que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantienen "bien ancladas". Aunque deben ser "cuidadosamente" analizadas.

"Lo que ocurre con las medidas de mercado sobre las expectativas de inflación en la historia económica es que tienden a parecer sólidas y duraderas hasta que dejan de serlo", aseveró Warsh.

Warsh declaró que el banco central estadounidense tiene "trabajo por hacer" mientras la inflación continúe disparada. El conflicto de Oriente Medio todavía sin resolver y los precios del petróleo elevados mantienen la presión.

"Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato, y nuestra responsabilidad", confirmó.

No obstante, no quiso comprometerse con ninguna posición concreta. Mantuvo su convicción de no dar más información de la necesaria a los mercados sobre el rumbo de los tipos de interés.

"Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión", aseguró.

"La Reserva Federal necesita señales de mercado claras, lo más directas posible", sentenció Warsh ante el auditorio de Jackson Hole.