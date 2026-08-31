La lista completa de todos los aumentos de servicios confirmados para septiembre

El noveno mes del año comenzará con nuevos aumentos que impactarán de forma directa en el costo de vida directo de las familias. A partir del martes 1.º de septiembre, rubros fundamentales como el transporte público, los peajes, la educación privada y los alquileres ajustarán sus valores, mientras que varios servicios públicos esperan la oficialización de sus nuevos cuadros tarifarios.

Transporte público y peajes, las nuevas escalas para viajar en el AMBA

Los usuarios de la red de transporte y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires registrarán subas promedio en todas las modalidades de viaje:

Colectivos en CABA (+4,1%): con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasa a $887,99, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros asciende a $986,70

Colectivos en Provincia de Buenos Aires (+4,3%): la tarifa mínima se fija en $1.158,97, alcanzando un valor tope de $2.043,84 para trayectos superiores a los 27 kilómetros

Trenes (+14,29%): la tarifa mínima para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se incrementa de $420 a $480 con SUBE registrada, completando el esquema de ajuste previsto por Nación

Subte y Premetro (+4,1%): en CABA, el pasaje de subte asciende a $1.753 para usuarios con tarjeta registrada (y $2.541,10 para tarjetas no nominalizadas). El Premetro se ubica en $613,55

Peajes porteños (AUSA +4,1%): en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa para autos particulares pasa a $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 en hora pico. En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, los valores quedan en $1.961,39 fuera de pico y $2.773,69 en horario pico

Alquileres, educación privada y telecomunicaciones

Los contratos de vivienda, las cuotas escolares y los abonos de conectividad también ajustan sus escalas de cobro:

Alquileres: los contratos vigentes con actualización trimestral por IPC aplicarán una suba del 6,22%, mientras que las correcciones cuatrimestrales subirán un 8,99%. Para los contratos que mantienen el ajuste anual bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL) de la ley anterior, el incremento alcanza el 35,52%

Colegios privados: las instituciones con aporte estatal en la Ciudad de Buenos Aires aplicarán un ajuste de hasta el 4,2% en sus cuotas. En la provincia de Buenos Aires, el tope de incremento autorizado asciende al 2,5%

Cable, internet y telefonía: las prestadoras de servicios de telecomunicaciones informaron aumentos promedio del 2,5%, con variaciones según el plan y la compañía

Servicios públicos: ajustes en agua, luz y gas

El cuadro de costos de los servicios domiciliarios mantendrá frentes abiertos durante los primeros días del mes:

Agua (AySA): vence el tope mensual del 3% que rigió entre mayo y agosto, por lo que las boletas aplicarán la fórmula de actualización automática basada en el Coeficiente de Modificación K

Luz y gas: se espera la publicación oficial de las resoluciones de la Secretaría de Energía con los nuevos cuadros para Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. En paralelo, se suma la reducción en el tope de consumo subsidiado para usuarios de ingresos medios (Nivel 3), que baja de 300 a 150 kWh mensuales, lo que puede generar recargos adicionales en los hogares que excedan ese límite

El comienzo de septiembre confirma la persistencia de ajustes periódicos sobre la canasta básica de servicios de los hogares. Con rubros de alto impacto cotidiano como el transporte y la vivienda ajustando sus valores desde el primer día del mes, la atención quedará puesta en la letra chica de los cuadros de energía y agua para determinar el peso definitivo que tendrán los gastos fijos sobre los presupuestos familiares durante el tramo final del año.