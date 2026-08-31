El principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, bajó 8% en agosto y también cayeron los bonos. Qué pasó y en qué invertir, según expertos

El mes finalizó en negativo para las acciones y los bonos argentinos, con caídas que llegaron a ser de hasta el 19%. La volatilidad doméstica e internacional provocó que el riesgo país vuelva a superar los 500 puntos básicos, en un marco en el que parece haber comenzado la cuenta regresiva para la campaña presidencial de 2027. Frente a este escenario, los mercados se anticipan a la falta de certezas.

En resumen, el principal índice de acciones de empresas líderes, el S&P Merval de BYMA, descendió 8% en agosto y perdió con fuerza frente al avance del dólar y la inflación mensual, que rondaron el 1,6% en ambos casos.

Los precios de las acciones llegaron a desplomarse hasta un 20% en todo el mes, como fue el caso de BBVA, que bajó 19%. Le siguieron Aluar y Transportadora de Gas del Norte (TGN), que retrocedieron casi 14%; luego, con una caída acumulada cercana al 12% en todos los casos, se ubicaron los activos de Banco Macro, BYMA, Edenor y Grupo Financiero Galicia.

En Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en formato ADR descendieron hasta 19% en dólares, lideradas por BBVA. Más atrás se posicionaron Banco Macro y Loma Negra, con un retroceso cercano al 14% en ambos casos.

"Las acciones tuvieron un agosto flojo, principalmente el sector bancario, golpeado por la creciente mora en el sistema. Las petroleras y empresas exportadoras se mostraron con algo más de fortaleza, aunque no alcanzaron a mejorar la performance del Merval en general", detalla Matías Migliore, líder de equipo de Mesa IFA en Balanz, a iProfesional.

A ello agrega Milo Farro, analista de Rava Bursátil: "A pesar de la solidez de los resultados trimestrales de las empresas energéticas y la mejora en los ratios de rentabilidad de las entidades del sector financiero, el Merval en dólares cayó 9% en el acumulado de agosto. En el octavo mes del año, el mercado empezó a dar las primeras señales de cautela de cara al año 2027", por las elecciones presidenciales.

En este sentido, Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, suma: "Agosto fue un mes de repricing del riesgo argentino más que de deterioro de los fundamentos. Más allá de la suba del riesgo país, Argentina mantiene superávit fiscal y comercial, y las principales compañías energéticas siguen mostrando resultados operativos muy sólidos. A ello se le suman las leyes que al mercado le gustan, como la media sanción para la modificación de la carta orgánica del Banco Central".

Los principales mercados mundiales finalizaron el mes al alza, encabezados por el Nasdaq 100, con un incremento de 4% en todo agosto, seguido por el S&P 500, con una suba de 2,2%.

El desplome de los bonos argentinos en agosto

Por el lado de los bonos, los nominados en dólares mostraron bajas generalizadas y llegaron a arrastrar caídas de hasta 6% en todo agosto, como fue el caso del emitido al 2041 con ley de Nueva York (AL41D). También se destacó el desplome del título al 2038 (AE38D), con una baja de 5%.

En ello incidiaron la suba del riesgo país y su regreso a niveles por encima de los 500 puntos básicos, aunque el apoyo que tuvo el Gobierno en el Congreso de la Nación para aprobar las leyes requeridas generó cierta calma política. En tanto, la incertidumbre está puesta en el resultado de las elecciones presidenciales de 2027 y en la reafirmación del rumbo económico.

En este escenario, el bono en pesos CuasiPar (CUAP) cayó 8% en el mes.

"Agosto cierra como un mes de debilidad en el mercado local. Tanto en la curva en pesos como en dólares, los bonos se sintieron pesados. Si bien el contexto internacional no ayudó durante la mayor parte del mes por la suba de tasas americanas y nuevos conflictos en Medio Oriente, incluso en los días de mejor 'clima' mundial los bonos soberanos se mostraban ofrecidos, desacoplándose de sus pares emergentes", indica Migliore.

Al respecto, acota Nicolás Della Sala, analista de PPI: "Agosto fue un mes de corrección para los activos argentinos. El riesgo país revirtió buena parte de la compresión acumulada durante el primer semestre, en un contexto donde afectaron factores locales y externos. En lo doméstico, el IPC de julio marcó un leve rebote que interrumpió la tendencia de desaceleración de los meses previos, recordándonos que el proceso de desinflación no es lineal".

Entre los datos positivos, el Banco Central siguió comprando divisas y las reservas brutas alcanzaron un nuevo máximo histórico de la gestión al superar los u$s50.000 millones.

Las mejores alternativas de inversión para septiembre según los expertos

En cuanto a las inversiones en acciones, bonos y CEDEARs recomendadas por los especialistas relevados por iProfesional para septiembre, los analistas sugieren ser "selectivos" y "cautelosos" ante la volatilidad mundial y doméstica. En este último punto, incide la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"De cara a septiembre, mantenemos una mirada constructiva sobre el mercado argentino, aunque recomendamos ser selectivos dada la mayor volatilidad a medida que nos acercamos a las elecciones", indica Migliore.

En tanto, Farro acota: "En septiembre, el mercado seguirá de cerca la evolución de los datos económicos y de la variable política, junto con los movimientos de tasas a nivel internacional. Las empresas del sector energético siguen mostrando sólidos fundamentos con un horizonte de largo plazo, aunque la volatilidad del petróleo va a influir en su performance de corto plazo".

En cuanto a las recomendaciones de inversión concretas, Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, sugiere priorizar posiciones con menor volatilidad, especialmente las Obligaciones Negociables (ON) bajo ley extranjera de compañías argentinas con "buenos balances, generación de caja y negocios dolarizados".

Dentro de este segmento ve atractivas, por ejemplo, las ON de Vista Energy y de YPF, ya que son dos compañías vinculadas al sector energético y con fuerte exposición a Vaca Muerta.

"Nos parece una alternativa adecuada para inversores que buscan renta en dólares y quieren reducir la exposición directa al riesgo político que tienen las acciones y los bonos soberanos", sostiene Castro.

Por su parte, Migliore mantiene la recomendación en bonos soberanos en dólares para perfiles más agresivos en Globales (GD) en el tramo largo y Bonares en el tramo corto.

"El spread de tasa (entre 250 y 280 puntos básicos) en el tramo corto le da más atractivo a la legislación local por sobre la extranjera. Sin embargo, para perfiles más conservadores que busquen reducir la volatilidad, preferimos los vencimientos a 2027 (Bopreales serie 1 y AO27), que si bien ofrecen rendimientos bajos comprimirán a medida que lleguen al vencimiento", resume el analista de Balanz.

En ello coincide Repetto, debido a que para un perfil moderado prefiere los títulos en dólares emitidos al 2028 (AO28) y al 2029 (AO29) por "su menor duration y flujo mensual, mientras que para perfiles más agresivos el Global 2038 (GD38) o AE38 ofrecen mayor potencial si vuelve a comprimirse el riesgo país".

"El principal riesgo de corto plazo sigue siendo una combinación de tasas internacionales altas, menor acumulación de reservas y una anticipación cada vez mayor del escenario electoral de 2027", advierte Repetto.

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, la sugerencia es "tomar ganancias en el tramo largo de la curva a aquellos que los tienen desde el piso postelectoral de octubre y reacomodar según el perfil de cada inversor. Por eso, para quien busca una devolución de capital más rápida sin resignar toda la exposición soberana, indico el bono en dólares al 2030 (AL30). En tanto, para perfiles moderados que priorizan menor volatilidad, el BOPREAL Serie 4; y para quien todavía quiere jugar fuerte al riesgo argentino a cambio de mejor tasa, el nominado al 2035 (AL35). En el segmento corporativo seguimos firmes con ONs de empresas de energía para los perfiles que priorizan solidez".

Qué acciones argentinas y CEDEARs comprar en septiembre

En cuanto a las acciones argentinas, Repetto sostiene que "no compraría mercado de manera indiscriminada: priorizaría calidad. Por lo que en acciones seguimos viendo valor en YPF, Vista y Pampa Energía".

Para Della Sala, los inversores de largo plazo con mayor apetito por el riesgo deberían mantener la preferencia por el sector energético, por contar con menor dependencia de la recuperación de la actividad económica.

"Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGS) e YPF se mostraron más resilientes durante el mes de corrección y siguen capitalizando la consolidación productiva de Vaca Muerta. A su vez, diversificamos con el sector financiero, apostando por una eventual recuperación del crédito con Banco Macro (BMA) y BBVA (BBAR). Creemos que el equipo económico mantiene en la mira la importancia de la reactivación de los créditos, dando varias señales en cuanto a regulación del sector y nuevos programas de créditos hipotecarios", concluye Della Sala.

Finalmente, Migliore sigue viendo valor en empresas de los sectores más dinámicos del país que, además, "muestran valuaciones atractivas", tales como:

Vista Energy

Pampa Energía

Central Puerto (CEPU)

Adecoagro (AGRO)

Ternium Argentina (TXAR)

Justamente, Vista Energy puede ser adquirida en pesos por medio de su Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR), que representa fracciones de acciones que cotizan en el exterior.

Los nuevos CEDEARs que se pueden comprar en septiembre

En lo inmediato, el mes comienza con la novedad del lanzamiento de 18 nuevos CEDEARs, de los cuales 13 corresponden a acciones de empresas internacionales y 5 a índices sectoriales (ETF). Estos se pueden adquirir en pesos y representan una forma de brindar a los inversores más alternativas para posicionarse en el exterior. Destacan los ETF de materias primas agrícolas (soja y maíz), que son los más nombrados por los analistas, y también dos pools inmobiliarios (REIT), que permiten invertir en desarrolladoras que brindan utilidades por el alquiler de viviendas y hoteles.

Asimismo, Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, recomienda: "En este momento, y hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, prefiero estar invertido en CEDEARs, como los de los índices Nasdaq (QQQ) y S&P 500 (SPY), Mercado Libre (MELI) y META. Sobre todo teniendo en cuenta que, tras las elecciones legislativas en Estados Unidos (3 de noviembre), las acciones en Wall Street han experimentado históricamente impulsos alcistas que se prolongaron por, al menos, unos cuatro meses".