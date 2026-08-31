Nuevas reglas para comprar en el exterior y el truco de la franquicia de 400 dólares

La ARCA unificó los límites para envíos internacionales por correo y courier. Cómo funciona la franquicia de u$s400 y el paso a paso

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) unificó las condiciones operativas para las importaciones destinadas al consumo personal mediante el Decreto 604/2026 y la Resolución General 5884/2026.

La actualización normativa equiparó las operaciones del correo oficial con los envíos privados por courier y elevó los montos máximos permitidos para realizar compras en plataformas del exterior como Amazon, Shein y Temu.

El reordenamiento del sistema busca agilizar el ingreso de ropa, calzado y dispositivos tecnológicos sin necesidad de realizar gestiones con despachantes de aduana. El punto central de la reglamentación radica en la ampliación de los topes de exención impositiva que reducen el impacto final sobre el ticket de compra.

Cómo funciona la franquicia de u$s400 para no pagar aranceles

El esquema vigente establece un valor FOB máximo de u$s3.000 por encomienda. Sin embargo, la clave financiera para abaratar las compras reside en la franquicia de u$s400 exenta de derechos de importación, un beneficio que se puede usar hasta cinco veces por año calendario para cada persona humana.

Cuando el monto final de la compra no supera los u$s400, el destinatario queda liberado de pagar el impuesto de importación, cancelando únicamente el IVA y la tasa de gestión del correo. Si el pedido excede los u$s400, pero se mantiene por debajo de los u$s3.000, los aranceles aduaneros se aplican exclusivamente sobre el excedente y no sobre la totalidad del valor declarado.

Asimismo, las condiciones para acceder al esquema de pequeños envíos es el siguiente:

Tope máximo de valor: hasta u$s3.000 por paquete individual

Límite por producto: máximo de 3 unidades de la misma especie

Destino de la mercadería: uso exclusivo personal, sin fines comerciales

Cupo de exención: hasta 5 franquicias anuales de u$s400 por titular de CUIT o CUIL

Límite de peso: hasta 20 kilos en encomiendas del correo oficial y hasta 50 kilos en couriers

Se eliminaron las trabas para cosméticos

Recientemente, se derogaron las intervenciones previas de organismos sanitarios y de seguridad en encomiendas de uso personal de hasta u$s3.000. De esta forma, artículos como cosméticos, perfumes o pequeños electrodomésticos ya no requieren licencias especiales ante la aduana.

Para evitar demoras en el circuito de entrega, es obligatorio contar con el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) habilitado en el portal de la ARCA. A través de este canal digital, el organismo comunica cualquier requerimiento sobre la documentación del paquete o el estado de liberación de la carga.

El paso a paso para completar la declaración en el Correo Argentino

Para la recepción de mercadería mediante el canal postal tradicional es indispensable completar el proceso de validación previa:

Efectuar la compra: seleccionar los productos en el comercio internacional y conservar la factura de pago Copiar el código de seguimiento: obtener el identificador de rastreo internacional provisto por el vendedor Cargar el Aviso de Compra: ingresar en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino y registrar el código antes de la llegada al país Completar la Declaración Simplificada: revisar y cargar la descripción detallada del contenido y el valor pagado Pagar las tasas correspondientes: abonar digitalmente los aranceles por el excedente y la tasa de gestión postal Entrega en domicilio: una vez verificada la mercadería por la Aduana, el correo traslada la encomienda a la dirección indicada

Por último es importante recordar que las compras procesadas mediante empresas de courier privado operan con declaración simplificada directa. De esta forma, la misma firma liquida los impuestos e incluye los conceptos en el costo final del servicio de envío.