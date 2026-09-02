YPF, Pampa y Telecom lideran el calendario de bonos corporativos que pagan renta en septiembre

El calendario de septiembre reúne varios pagos de deuda corporativa, con rentas y amortizaciones de YPF, Pampa y Telecom, entre otras empresas

Septiembre comenzó con una agenda cargada para los inversores que mantienen Obligaciones Negociables (ONs), tanto de empresas argentinas como de emisores internacionales. El calendario de la City incluye pagos de renta, devoluciones de capital y vencimientos que combinan ambos conceptos, con una concentración particularmente alta durante el 7, el 15 y el 30 del mes.

El listado abarca empresas de energía, consumo, telecomunicaciones, real estate y servicios financieros. Entre los nombres más reconocidos aparecen YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Telecom, Vista, Genneia, Cresud, IRSA, Arcor, Aluar, CGC, entre otros.

La fecha de pago representa un dato central para administrar el flujo de fondos de una cartera, dado que permite conocer cuándo ingresarán los intereses y qué títulos devolverán una parte del capital. De todos modos, cobrar un cupón no equivale automáticamente a obtener una ganancia adicional, ya que el precio de la ON incorpora los intereses acumulados y suele ajustarse una vez realizado el desembolso.

Las ONs que pagan durante la primera quincena

La primera parte del mes reúne una amplia cantidad de vencimientos, con una fuerte presencia de empresas argentinas que operan en sectores vinculados con energía, logística y financiamiento. De acuerdo con el calendario de Balanz, estas son las principales fechas que deberán seguir los inversores.

1 de septiembre: Mercado Pago realizó una amortización correspondiente a la ON SXC4O. El calendario no precisa si la devolución de capital es parcial o total, por lo que ese dato deberá confirmarse en las condiciones de emisión.

Mercado Pago realizó una amortización correspondiente a la ON El calendario no precisa si la devolución de capital es parcial o total, por lo que ese dato deberá confirmarse en las condiciones de emisión. 2 de septiembre: Cresud pagó renta por la especie CS49O, mientras Plaza Logística abona intereses correspondientes a las ONs ZPC1O y ZPC2O.

Cresud pagó renta por la especie mientras Plaza Logística abona intereses correspondientes a las ONs y 3 de septiembre: Plaza Logística vuelve a aparecer con el pago de renta de ZPC3O. También abona intereses Vista Energy Argentina, por VSCKO.

Plaza Logística vuelve a aparecer con el pago de renta de También abona intereses Vista Energy Argentina, por 4 de septiembre: Plaza Logística completa su primera semana de desembolsos con el pago de renta de PZCGO.

Plaza Logística completa su primera semana de desembolsos con el pago de renta de 7 de septiembre: CGC amortiza capital de CP28O, mientras Scania Credit Argentina paga renta y amortización por SBC1O. En la misma jornada abonan intereses 360 Energy Solar por GYC5O, Banco Ciudad por BCIUO, Genneia por GN48O, Telecom Argentina por TLCUO y Vista Energy Argentina por VSCUO.

CGC amortiza capital de mientras Scania Credit Argentina paga renta y amortización por En la misma jornada abonan intereses 360 Energy Solar por Banco Ciudad por Genneia por Telecom Argentina por y Vista Energy Argentina por 8 de septiembre: Banco Provincia paga renta por PVC6O y Genneia hace lo propio con GN43O.

Banco Provincia paga renta por y Genneia hace lo propio con 9 de septiembre: CGC abona intereses de CP40O y Telecom Argentina paga la renta correspondiente a TLCDO.

CGC abona intereses de y Telecom Argentina paga la renta correspondiente a 10 de septiembre: La agenda incluye pagos de renta de CGC por CP37O, Cresud por CS50O, Pampa Energía por MGCMO y Pecom Servicios Energía por MCC1O.

La agenda incluye pagos de renta de CGC por Cresud por Pampa Energía por y Pecom Servicios Energía por 11 de septiembre: Banco de Valores abona renta por VBC1O, mientras YPF paga intereses correspondientes a la especie YMCXO.

Banco de Valores abona renta por mientras YPF paga intereses correspondientes a la especie 14 de septiembre: YPF Luz abona intereses de YFCIO.

YPF Luz abona intereses de 15 de septiembre: Abonan intereses Arcor por RC3CO y YPF Luz por YFCOO.

El 7 y el 15 aparecen como las jornadas con mayor actividad de la primera quincena. Para quienes tienen varias de estas ONs en cartera, esos vencimientos pueden generar un ingreso relevante de efectivo que luego deberá ser reinvertido, especialmente cuando una de las emisiones también devuelve capital.

Qué bonos corporativos pagan en la segunda mitad del mes

La agenda pierde intensidad después del martes 15, aunque conserva varios vencimientos relevantes. Hacia el cierre de septiembre vuelve a crecer la cantidad de pagos, impulsada por títulos de IRSA, YPF, Banco Mariva y distintos emisores internacionales.

17 de septiembre: Capex paga renta por la Obligación Negociable CACBO.

Capex paga renta por la Obligación Negociable 18 de septiembre: Volkswagen Financial Services abona los intereses correspondientes a VWCGO.

Volkswagen Financial Services abona los intereses correspondientes a 21 de septiembre: Aluar paga renta y amortización de LMS8O. La devolución de una parte del capital diferencia este compromiso de un cupón tradicional y obliga a revisar cuál será el valor nominal residual después del desembolso.

Aluar paga renta y amortización de La devolución de una parte del capital diferencia este compromiso de un cupón tradicional y obliga a revisar cuál será el valor nominal residual después del desembolso. 22 de septiembre: Mastellone Hermanos abona renta por MTC2O.

Mastellone Hermanos abona renta por 28 de septiembre: Generación Litoral paga intereses de GOC4O, mientras Pan American Energy hace lo propio con dos emisiones, PN34O y PN35O.

Generación Litoral paga intereses de mientras Pan American Energy hace lo propio con dos emisiones, y 29 de septiembre: CGC vuelve al calendario con el pago de renta correspondiente a CP39O.

CGC vuelve al calendario con el pago de renta correspondiente a 30 de septiembre: Banco Mariva abona intereses por WBS3O, IRSA paga renta de IRCPO y YPF hace lo propio con YMCJO. También tienen pagos dos bonos internacionales de empresas argentinas, IRSA por USP58809BU07 e YPF por USP989MJBT72.

Qué significa cobrar renta, amortización o ambos conceptos

Cuando el calendario indica un pago de renta, la empresa desembolsa los intereses previstos en las condiciones de emisión. El importe dependerá de la tasa del bono, la moneda de denominación, el valor nominal mantenido por el inversor y la forma en que se calcule el cupón. Algunas ONs pagan una tasa fija, mientras otras ajustan su rendimiento mediante una referencia variable o la evolución del tipo de cambio.

Una amortización implica la devolución de una parte o de la totalidad del capital. Si el pago es parcial, la cantidad de valor nominal sobre la que se calcularán las próximas rentas se reduce. Si se cancela el total, la ON deja de formar parte de la cartera y el inversor recibe el capital previsto en el prospecto, siempre que el emisor cumpla con sus obligaciones.

Los pagos que combinan renta y amortización generan el ingreso simultáneo del cupón y de una porción del capital. Durante septiembre, esta situación alcanza a títulos de Scania Credit Argentina, Ruta 3 Automotores, Alaunus RL Estate Finance, Nissan Motor Acceptance y Aluar, entre otros instrumentos incluidos en el calendario.

También resulta importante distinguir la tasa de cupón del rendimiento efectivo. Una ON puede pagar intereses elevados y cotizar por encima de su valor técnico, lo que reduce su tasa interna de retorno. Otra emisión con un cupón más bajo podría negociarse con descuento y ofrecer un rendimiento superior hasta el vencimiento.

Qué revisar antes de comprar una ON

La cercanía de una fecha de renta puede resultar atractiva, dado que el inversor sabe que recibirá fondos en pocos días. El precio de la ON ya suele reflejar ese derecho económico a través de los intereses corridos. Después del corte del cupón, el precio del bono puede ajustarse por un importe similar al desembolso realizado, siempre que las demás condiciones permanezcan iguales.

Quien quiera acceder al pago deberá comprar con la anticipación necesaria para que la operación quede liquidada antes de la fecha establecida por el emisor. El plazo exacto debe revisarse en el aviso de pago, el prospecto y la información publicada por el mercado, dado que puede variar según la especie y el ámbito de negociación.

La decisión también requiere observar la tasa interna de retorno, la paridad, la duración y la capacidad de pago de la empresa. Una renta próxima puede mejorar la liquidez inmediata de la cartera, mientras el resultado final dependerá del precio abonado, la evolución posterior de la ON y la posibilidad de reinvertir los fondos a una tasa conveniente.

Otro punto relevante es la moneda, ya que el calendario reúne emisiones denominadas en pesos, dólar MEP y dólar cable, por lo que la forma de acreditación puede cambiar entre una ON y otra. Dos títulos que pagan en la misma fecha pueden ofrecer exposiciones completamente diferentes frente al tipo de cambio y las tasas locales.

Por todo esto, la agenda de septiembre brinda una oportunidad para ordenar esos flujos con anticipación. Los inversores que reciban renta o amortización durante las primeras semanas podrán comparar las tasas disponibles antes de reinvertir, mientras quienes concentren vencimientos el 30 de septiembre deberán prestar especial atención al destino del capital devuelto y al nuevo rendimiento que puedan conseguir en el mercado.