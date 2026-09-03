Conozca los precios de los pisos flotantes laminados en Buenos Aires, que van de 20.000 a 42.000 pesos por metro cuadrado en 2026

Es crucial calcular el costo total (material, instalación y extras) y considerar sus límites, como la humedad, al elegir.

La instalación de pisos flotantes es rápida y reduce obra, pero sumar nivelación o zócalos eleva el presupuesto total.

Cambiar el piso de una vivienda suele ser una de las reformas más temidas por los propietarios. Polvo, escombros, albañiles, días sin poder usar determinados ambientes y un presupuesto que muchas veces termina siendo bastante más elevado que el calculado inicialmente.

Pero existe una alternativa que ganó terreno justamente por evitar buena parte de esos problemas: los pisos flotantes. Se colocan con rapidez, no requieren necesariamente levantar el revestimiento anterior y permiten cambiar por completo la estética de un ambiente sin entrar en una obra tradicional.

En un contexto en el que remodelar una vivienda representa una inversión cada vez más importante, el piso flotante aparece como una opción atractiva para quienes buscan renovar dormitorios, livings, pasillos e incluso departamentos completos. Sin embargo, antes de elegirlo conviene hacer bien las cuentas: el precio del material es apenas una parte del presupuesto final. También hay que considerar la mano de obra, la preparación de la superficie, la manta aislante, los zócalos y, en algunos casos, la nivelación del piso existente.

Cuánto cuesta un piso flotante por m2

Los precios pueden variar considerablemente según la marca, el espesor, la resistencia al tránsito y la calidad de las terminaciones. Como referencia para Buenos Aires, en agosto de 2026 un piso flotante laminado de 8 milímetros puede encontrarse aproximadamente entre $20.000 y $42.000 por metro cuadrado solamente por el material.

La diferencia entre un producto económico y uno de mayor calidad no es solamente estética. También influye la resistencia al desgaste, la calidad del sistema de encastre y la capacidad del material para soportar el uso cotidiano.

Por eso, elegir únicamente por precio puede terminar siendo un error. Un piso destinado a un dormitorio tendrá exigencias diferentes de otro que se colocará en un living donde circulan constantemente los integrantes de la familia, hay mascotas o se reciben visitas.

El mercado también ofrece alternativas vinílicas con sistema click, especialmente los pisos SPC, que compiten directamente con el flotante tradicional. Estos productos tienen una ventaja importante: toleran mucho mejor la humedad y el contacto con el agua. Los valores del material pueden ubicarse en un rango amplio, dependiendo del espesor y la calidad.

Cuánto cuesta la colocación de un piso flotante por m2

La gran ventaja económica del sistema aparece en la instalación. A diferencia de un porcelanato o una cerámica, el piso flotante no requiere, en condiciones normales, una obra húmeda tradicional.

Como referencia para CABA y el Gran Buenos Aires, la mano de obra para colocar un piso flotante o vinílico click ronda actualmente entre $9.000 y $14.000 por metro cuadrado, aunque algunos presupuestos pueden superar ese rango cuando el trabajo presenta mayor complejidad.

Esto significa que, tomando un piso laminado de precio intermedio, el costo combinado de material y colocación puede ubicarse aproximadamente entre $29.000 y $56.000 por m2, antes de sumar otros gastos necesarios para terminar correctamente el trabajo.

Y aquí aparece uno de los puntos más importantes para quien está por pedir presupuestos: el precio por metro cuadrado no siempre representa el costo final.

Los gastos que pueden encarecer el presupuesto al comprar pisos flotantes

El primer punto que debe revisarse es el estado del piso existente. Una de las grandes ventajas del sistema flotante es que, en muchos casos, puede instalarse directamente sobre cerámicos, mosaicos o parquet existente. Pero hay una condición fundamental: la superficie debe estar firme, seca y suficientemente nivelada.

Si el contrapiso tiene desniveles importantes, colocar directamente el piso nuevo puede generar problemas. Con el tiempo pueden aparecer ruidos, sensación de movimiento al caminar o incluso daños en el sistema de encastre. Cuando es necesario nivelar la superficie, el presupuesto cambia considerablemente. Una carpeta o tratamiento nivelador puede sumar aproximadamente entre $9.700 y $19.000 por m2, según el trabajo necesario.

También deben contemplarse los zócalos. Su colocación puede costar entre $3.500 y $8.000 por metro lineal, dependiendo del material y de la complejidad del ambiente.

Por eso, antes de aceptar un presupuesto, conviene preguntar específicamente qué incluye. El precio debería dejar claro si contempla la preparación de la base, la manta aislante, los perfiles de terminación, los zócalos y cualquier modificación necesaria en puertas o marcos.

Cuánto cuesta renovar un ambiente completo

Para tener una idea concreta, un ambiente de 20 metros cuadrados puede requerir una inversión importante, aunque sigue siendo una alternativa más rápida y menos invasiva que reemplazar el piso mediante demolición. Si se toma como referencia un piso flotante laminado de entre $20.000 y $42.000 por m2 y una colocación de entre $9.000 y $14.000, el costo básico podría ubicarse aproximadamente entre $580.000 y $1.120.000 para los 20 m2. A esa cifra habrá que agregar zócalos y otros materiales. Si además es necesario nivelar el piso existente, el presupuesto puede aumentar de manera significativa.

Las principales ventajas de los pisos flotantes

La razón por la cual estos pisos se popularizaron es bastante sencilla: permiten transformar rápidamente un ambiente. La primera gran ventaja es la velocidad de instalación. En una superficie pequeña, el trabajo puede realizarse en un día y el ambiente puede utilizarse inmediatamente después de terminada la colocación. No hay que esperar el secado de adhesivos o pastinas como ocurre con otros revestimientos. También se reduce considerablemente la suciedad. Al no tener que demoler necesariamente el piso existente, se evita la generación de grandes cantidades de escombros.

Otra ventaja es que ofrecen una amplia variedad de diseños. Existen modelos que imitan distintos tipos de madera y permiten modificar completamente la estética de un departamento con una inversión relativamente controlada. Además, la manta que se coloca debajo puede contribuir a mejorar la sensación térmica y acústica del ambiente.

Para quienes viven en un departamento, esta característica es especialmente atractiva. Una renovación puede hacerse con menos molestias para los vecinos y con menor movimiento de materiales.

Las desventajas: el agua es su principal enemigo

Pero el piso flotante no es la solución perfecta para todos los ambientes. La principal desventaja del flotante laminado tradicional es su relación con el agua y la humedad. Si el material tiene un núcleo susceptible a absorber humedad, una filtración o una inundación puede provocar que las tablas se hinchen y se deformen. Por eso, no suele ser la mejor elección para baños, lavaderos o espacios donde existe contacto frecuente con agua.

Otro aspecto a considerar es que, a diferencia de la madera maciza, un piso flotante laminado no puede pulirse y renovarse repetidamente. Cuando una pieza se deteriora, la solución generalmente pasa por reemplazarla. También puede generar una sensación de piso "hueco" o producir ruidos si la superficie inferior no fue correctamente preparada.

En definitiva, muchas veces el problema no está en el piso elegido sino en la instalación. Ahorrar en la preparación de la base puede resultar mucho más caro después.

Piso flotante o vinílico: cuál conviene elegir

La decisión depende fundamentalmente del ambiente. Para dormitorios, livings y espacios secos, el piso flotante laminado continúa siendo una alternativa muy competitiva por precio y estética.

En cambio, para cocinas y sectores donde existe mayor riesgo de humedad, los pisos vinílicos SPC con sistema click pueden ser una opción más conveniente, aunque hay que analizar cuidadosamente la calidad del producto. El gran atractivo de ambos sistemas es que permiten renovar sin atravesar una obra tradicional. Pero la elección correcta dependerá del uso que tendrá el ambiente y del estado de la superficie existente.

Las claves antes de comprar un piso flotante

El error más frecuente es elegir el modelo mirando únicamente el diseño y el precio de la caja. Antes de comprar, conviene medir correctamente el ambiente y sumar entre 5% y 10% adicional de material para contemplar cortes y eventuales reemplazos futuros. También es recomendable guardar algunas tablas del mismo lote para posibles reparaciones. Y, sobre todo, hay que revisar el piso que quedará debajo.

Porque un buen piso flotante puede cambiar completamente una vivienda. Pero si se coloca sobre una superficie húmeda, floja o desnivelada, ninguna oferta barata terminará siendo realmente económica.

En 2026, el piso flotante sigue siendo una de las alternativas más rápidas para renovar una casa o departamento. La ecuación puede ser conveniente, pero el secreto está en mirar el costo completo: material, colocación, nivelación y terminaciones. Es allí donde se define cuánto terminará costando realmente cambiar el piso.