Esto cobra una empleada doméstica por 4 horas de trabajo en septiembre 2026

El incremento de septiembre, del 1,8%, quedó por debajo de la inflación registrada por el INDEC durante julio, que fue del 2,1% mensual

La nueva escala salarial para el personal de casas particulares ya está vigente y modifica el valor de las horas trabajadas durante septiembre. Una trabajadora que presta servicios durante cuatro horas semanales para un mismo empleador puede cobrar desde $15.658,56 por semana en la categoría de tareas generales con retiro, mientras que el máximo en este empleo llega a $20.198,32 para supervisoras sin retiro.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre. La norma estableció un aumento del 1,8% para septiembre sobre los valores correspondientes a agosto y fijó, además, nuevas subas para los meses restantes de 2026.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales?

Para determinar cuánto debe percibir una empleada doméstica que cumple solamente cuatro horas por semana, primero hay que identificar la categoría laboral y luego aplicar el valor mínimo establecido para cada hora.

En septiembre, los pisos salariales por hora quedaron de la siguiente manera:

Supervisor/a: $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Personal para tareas específicas: $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Caseros: $4.185,94 por hora;

Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Personal para tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Al multiplicar cada valor por cuatro horas semanales, los montos mínimos quedan entre $15.658,56 y $20.198,32 por semana, dependiendo de la función y de la modalidad de contratación. Los valores corresponden a la nueva escala salarial de septiembre.

Categoría Con retiro: 4 horas Sin retiro: 4 horas Supervisor/a $18.581,32 $20.198,32 Tareas específicas $17.690,16 $19.239,20 Caseros $16.743,76 $16.743,76 Asistencia y cuidado $16.743,76 $18.567,60 Tareas generales $15.658,56 $16.743,76

En el caso de los caseros, la normativa contempla una única modalidad salarial porque se trata de personal que reside en la vivienda donde desarrolla sus tareas.

¿Qué pasa con las empleadas domésticas que trabajan menos de 12 horas?

El régimen de casas particulares distingue entre quienes trabajan una jornada reducida y quienes tienen una contratación mensual. Para las trabajadoras que prestan servicios durante pocas horas a la semana, el cálculo se realiza sobre las horas efectivamente trabajadas.

En el caso más frecuente, el de personal para tareas generales con retiro, cuatro horas semanales representan un piso de $15.658,56 por semana. Esta categoría incluye tareas habituales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas.

El cálculo puede cambiar si la trabajadora realiza tareas correspondientes a otra categoría. La propia escala establece que, cuando una persona desarrolla actividades incluidas en más de una categoría, debe encuadrarse según aquella que constituya la actividad principal que desempeña habitualmente.

¿Las empleadas domésticas reciben un bono adicional en septiembre?

La nueva resolución estableció una suma no remunerativa por única vez, pero su pago corresponde a los salarios de agosto. Para quienes trabajaron menos de 12 horas semanales, el monto fue de $8.000; para quienes trabajaron entre 12 y menos de 16 horas, de $11.500; y para quienes cumplieron 16 horas o más, de $20.000.

Es decir, una trabajadora que cumple cuatro horas semanales se encuentra dentro del primer grupo y tuvo derecho a una suma extraordinaria de $8.000 correspondiente a agosto.

La normativa determinó que ese monto debe incorporarse progresivamente al salario básico. El 25% en septiembre, el 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Para el grupo de menos de 12 horas, esto representa incorporaciones sucesivas de $2.000, $4.000 y $2.000.

Por eso, no corresponde sumar nuevamente los $8.000 completos al pago de septiembre. Una parte ya pasó a formar parte de la nueva estructura salarial.

¿Cuánto aumentan las empleadas domésticas hasta diciembre de 2026?

La actualización de septiembre no es la última del año. La Resolución 6/2026 fijó un cronograma de incrementos sucesivos para las remuneraciones mínimas.

El esquema oficial es:

Agosto: 1,9%;

Septiembre: 1,8%;

Octubre: 1,7%;

Noviembre: 1,6%;

Diciembre: 1,6%.

Las subas se aplican sobre los valores salariales correspondientes al período inmediatamente anterior. Además, la incorporación progresiva de la suma extraordinaria de agosto modifica los básicos durante septiembre, octubre y noviembre.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica mensualizada en septiembre?

El caso es diferente para quienes tienen una contratación mensual, porque la nueva escala establece para septiembre salarios mínimos que van desde $480.247,85 para tareas generales con retiro hasta $640.641,55 para supervisoras sin retiro.

Los principales valores mensuales son:

Supervisor/a: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Caseros: $529.261,78 ;

; Asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro;

con retiro y sin retiro; Tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

Estos montos son los mínimos correspondientes a septiembre. Por lo tanto, una persona contratada bajo esta modalidad no debe confundirse con quien trabaja solamente cuatro horas semanales.

¿El aumento alcanza para recuperar el poder adquisitivo?

El incremento de septiembre, del 1,8%, quedó por debajo de la inflación registrada por el INDEC durante julio, que fue del 2,1% mensual. El organismo estadístico informó oficialmente que el IPC nacional avanzó 2,1% en julio de 2026 respecto de junio.

Eso no significa que el aumento de septiembre implique automáticamente una pérdida salarial en términos reales, porque la comparación correcta depende de la evolución de los precios durante el período en que rige cada incremento. Pero sí permite observar que la actualización nominal del sector quedó por debajo del último dato mensual de inflación disponible al momento de la oficialización.

La normativa, además, deja claro que los valores fijados son mínimos legales. Empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores a esos pisos.