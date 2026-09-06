Cómo invertir 1 millón de pesos en CEDEARs, según el bróker de bolsa Allaria

El bróker de la City renovó sus apuestas internacionales para septiembre y mostró cuánto dinero destinar a cada sector al invertir $1 millón

Los inversores argentinos que buscan diversificar una parte de su cartera fuera del riesgo local recibieron nuevas recomendaciones para septiembre. Allaria actualizó su selección de CEDEARs con cuatro cambios concretos, ya que incorporó a AstraZeneca y McDonald’s, mientras retiró a Oracle e Intuitive Surgical, dos empresas que hasta la revisión anterior integraban el grupo elegido por su departamento de análisis.

La actualización de la sociedad de bolsa deja una nómina de diez empresas internacionales. Junto con las dos incorporaciones permanecen Nvidia, Nu Holdings, Tesla, Mercado Libre, Booking, Uber, Petrobras y T-Mobile. La composición reúne tecnología, consumo, finanzas, energía, salud y comunicaciones, con mayor presencia del consumo discrecional.

Los dos CEDEARs que Allaria suma para septiembre

AstraZeneca (AZN) es la nueva representante del sector de salud dentro de las preferencias de la sociedad de bolsa. El informe tomó un precio de referencia de 11.976, frente a una media móvil de 50 ruedas de 12.656,2 y otra de 200 ruedas de 13.719,9.

En los primeros seis meses de 2026, AstraZeneca informó ingresos por u$s30.700 millones, con un crecimiento de 6% a moneda constante. El beneficio operativo ajustado alcanzó u$s10.500 millones y avanzó 11%, la misma variación que registró la ganancia ajustada por acción. La empresa también elevó en tres centavos su dividendo interino, hasta u$s1,06 por acción, según sus resultados oficiales del primer semestre.

La farmacéutica agrega un negocio defensivo a una lista con fuerte presencia de compañías ligadas al ciclo económico. Allaria no explicó el motivo de cada alta, por lo que el informe no permite atribuir la incorporación a la distancia frente a las medias móviles. AZN combina crecimiento operativo con una cotización todavía rezagada.

La segunda entrada es McDonald’s (MCD), una empresa de consumo masivo y alcance internacional. Allaria consignó un precio de 260,5, frente a una media de 50 ruedas de 270,1 y una media de 200 ruedas de 296,7. La diferencia era cercana a 4% respecto de la primera y de 12% frente a la segunda, una posición técnica similar a la observada en AstraZeneca.

McDonald’s llegó a septiembre después de informar que sus ventas comparables totales crecieron 1,3% durante el segundo trimestre. Los ingresos consolidados aumentaron 4% y las ventas de todo su sistema de restaurantes avanzaron 5% frente al mismo período de 2025. Los números también mostraron crecimientos en Estados Unidos y en sus dos grandes divisiones internacionales, de acuerdo con el balance difundido en agosto.

Oracle e Intuitive Surgical quedan fuera

Las dos salidas son Oracle (ORCL) e Intuitive Surgical (ISRG). El informe del bróker no publicó precios objetivo, rendimientos esperados ni una explicación particular para excluirlas, por lo que el cambio no puede asociarse automáticamente con un deterioro de sus negocios. Ambas dejaron de integrar la selección de CEDEARs atractivos para el área de análisis a la fecha del informe, una definición más acotada que una recomendación general de venta.

Oracle cerró su ejercicio fiscal 2026 con ingresos por u$s67.400 millones, 17% más que un año antes, mientras el negocio de servicios en la nube aumentó 39% y facturó u$s34.000 millones. El desempeño fue impulsado por la infraestructura y las aplicaciones alojadas en la nube, según los resultados anuales de la compañía. ORCL también continuaba entre los veinte CEDEARs con mayor monto operado durante el último mes, por lo que su salida no coincide con una desaparición de liquidez local.

Intuitive Surgical, fabricante de los sistemas de cirugía robótica da Vinci, también exhibió crecimiento en su último balance. Sus ingresos del segundo trimestre subieron 19%, hasta u$s2.890 millones, mientras la base instalada de equipos da Vinci creció 12% interanual y llegó a 11.710 unidades. La empresa colocó 468 sistemas durante el período, de los cuales 246 correspondieron a la nueva generación da Vinci 5, según el comunicado oficial de resultados.

Allaria actualizó sus preferencias dentro de un universo amplio de activos internacionales y no publicó un cuestionamiento específico sobre las operaciones de ambas compañías.

Para el inversor, la salida de la nómina de preferidos del broker puede servir para revisar valuación, precio de entrada y peso dentro de la cartera, sin reemplazar el análisis del horizonte y la tolerancia al riesgo.

Cómo queda la lista completa de CEDEARs

La selección conserva a Nvidia (NVDA), cuyo precio de 225 superaba sus medias de 50 y 200 ruedas, situadas en 208,8 y 196,1. También mantiene a Nu Holdings (NU), que cotizaba en 15,3 frente a medias de 14 y 15, y a Mercado Libre (MELI), con un valor de 1.991,2 que superaba los registros de 1.835,4 y 1.861.

También aparecen Booking (BKNG), Uber (UBER) y Petrobras (PBR), por encima de ambas medias móviles. Petrobras exhibía la mayor distancia, con un precio de 20,9 frente a referencias de 17,9 y 17. Allaria combinó así empresas que sostenían impulso con otras que tenían una recuperación pendiente.

Los casos de Tesla (TSLA) y T-Mobile (TMUS) presentaban una situación intermedia, en donde, Tesla cotizaba en 353, debajo de su media de 50 ruedas de 358,8 y de la media de 200 ruedas de 400,2. T-Mobile se ubicaba en 187, por encima de la referencia corta de 181,2 y debajo de la de largo plazo de 195.

La cartera evita depender de un único patrón técnico y distribuye sus posiciones entre distintas etapas de tendencia de precios.

Según la clasificación de la tabla, cinco de las diez elegidas pertenecen al consumo discrecional, ya que allí figuran McDonald’s, Tesla, Mercado Libre, Booking y Uber. El resto se reparte entre tecnología con Nvidia, finanzas con Nu, energía con Petrobras, salud con AstraZeneca y servicios de comunicación con T-Mobile.

Cómo se distribuiría $1 millón

Y es que, si un inversor destinara $1 millón y replicara la distribución sectorial publicada por Allaria, el mayor monto quedaría concentrado en consumo discrecional. El reparto sería el siguiente:

Consumo discrecional: 36% — $360.000 destinados a McDonald’s, Tesla, Mercado Libre y Booking.

— destinados a y Servicios de comunicación: 15% — $150.000 destinados a T-Mobile.

— destinados a Industriales: 14% — $140.000 destinados a Uber.

— destinados a Financieras: 14% — $140.000 destinados a Nu Holdings.

— destinados a Salud: 7% — $70.000 destinados a AstraZeneca.

— destinados a Tecnología: 7% — $70.000 destinados a Nvidia.

— destinados a Energía: 7% — $70.000 destinados a Petrobras.

La distribución suma exactamente $1 millón y reproduce los porcentajes del gráfico de Allaria. El informe no publica cuánto pesa cada empresa dentro del bloque de consumo discrecional, por lo que los $360.000 asignados a ese sector no pueden dividirse con precisión entre sus cuatro integrantes.

Por esto, quienes decidan replicar esta cartera encontrarán una propuesta diversificada entre sectores y modelos de negocio, con empresas consolidadas y otras de mayor crecimiento. Antes de invertir, deberán considerar que el rendimiento final también dependerá de la evolución del dólar financiero (CCL), del precio de cada activo en el exterior y del horizonte elegido para sostener las posiciones.