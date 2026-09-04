Cuando la vida útil de un termotanque parece llegar a su fin, surge la duda de cual será la mejor opción para remplazarlo y los costos del cambio

Cuando el termotanque empieza a perder agua, tarda demasiado en recuperar la temperatura o directamente deja de funcionar, aparece una pregunta inevitable para miles de hogares: ¿conviene repararlo o llegó el momento de cambiarlo?

La respuesta depende de la antigüedad del equipo y del problema que presente, pero en muchos casos la compra de un termotanque nuevo obliga a hacer cuentas. No sólo hay que considerar el precio del aparato: también pesan el costo de instalación, los materiales necesarios y, especialmente, la decisión sobre qué sistema elegir.

Para tener una respuesta sobre cual elegir, conviene plantearse las siguientes preguntas: ¿Conviene comprar un termotanque eléctrico o uno a gas? ¿Cuánto cuesta cada alternativa? ¿Dónde se consiguen las mejores ofertas y qué opciones ofrecen los outlets?, ya que con una amplia variedad de modelos, capacidades y marcas, la diferencia entre una compra económica y una equivocada puede representar cientos de miles de pesos.

Cuánto cuesta cambiar un termotanque: los precios que hay que mirar

El primer dato es el valor del equipo. En el mercado argentino existen termotanques desde aproximadamente $210.000, en modelos eléctricos pequeños y de marcas económicas, aunque los precios pueden subir considerablemente según la capacidad, la tecnología y la marca. Entre las opciones relevadas aparecen equipos eléctricos de alrededor de 50 litros desde unos $276.000 a $315.000, mientras que los modelos de mayor capacidad pueden superar los $400.000 o $500.000.

También se encuentran alternativas económicas, aunque el consumidor debe prestar especial atención a la garantía, la disponibilidad de service técnico y la calidad del tanque interno.

En las grandes cadenas, los precios relevados muestran que un termotanque eléctrico de 40 litros puede rondar los $272.000, mientras que uno de 50 litros se ubica cerca de los $297.000 a $346.000, dependiendo de la marca y las promociones disponibles. Los equipos eléctricos de 60 y 90 litros pueden ubicarse aproximadamente entre $289.000 y $296.000 en ofertas puntuales.

Los termotanques a gas presentan una dispersión de precios todavía mayor. Un modelo de 80 litros puede encontrarse desde alrededor de $315.000, mientras que los equipos de marcas más reconocidas o de mayor recuperación pueden superar ampliamente los $400.000. Por eso, antes de decidir, conviene comparar equipos de la misma capacidad. Un termotanque barato de 50 litros no necesariamente será una buena compra para una familia de cuatro personas.

Qué capacidad conviene comprar según la cantidad de personas

La capacidad es uno de los factores más importantes. Comprar un equipo demasiado pequeño puede generar un problema cotidiano: el agua caliente se termina antes de que todos puedan bañarse. Como referencia general, los equipos de 40 o 50 litros pueden resultar adecuados para una o dos personas con un consumo moderado. Para hogares de tres o cuatro integrantes, la capacidad suele comenzar alrededor de los 80 litros, mientras que las familias numerosas o las viviendas con varios baños pueden necesitar equipos de 100 litros o más.

Sin embargo, no sólo importa la cantidad de litros. También hay que considerar el hábito de consumo. Una familia que toma duchas largas consecutivas necesitará mayor capacidad o un equipo con una recuperación más rápida.

Eléctrico o a gas: cuál conviene más

La gran decisión aparece cuando llega el momento del reemplazo. El termotanque eléctrico tiene una ventaja fundamental: su instalación suele ser más sencilla. No necesita conexión a la red de gas ni conducto de evacuación de gases de combustión. Por eso es una solución habitual en departamentos, viviendas sin gas natural o lugares donde realizar una instalación de gas resulta complicado.

Además, los equipos eléctricos suelen tener un funcionamiento simple y no requieren quemador ni piloto. Pero tienen una contrapartida: el consumo de electricidad puede representar un costo operativo importante, especialmente en hogares con tarifas eléctricas elevadas o consumos que ya se encuentran en categorías superiores.

Los termotanques a gas, en cambio, suelen tener una recuperación más rápida y, cuando existe acceso a la red de gas natural, pueden resultar más económicos para producir grandes volúmenes de agua caliente.

Easy explica que los equipos a gas calientan el agua más rápidamente y suelen tener menor costo operativo cuando se dispone de gas de red, mientras que los eléctricos son más sencillos de instalar pero pueden implicar un gasto mayor durante su uso. La decisión, entonces, depende mucho de la vivienda. Si la casa ya tiene una instalación de gas adecuada, el termotanque a gas puede ser una alternativa atractiva para una familia con alto consumo de agua caliente. Si se trata de un departamento o una vivienda sin gas, el eléctrico suele ser la opción más simple.

Cuánto cuesta instalar un termotanque eléctrico

Aquí aparece otro gasto que muchas veces el consumidor no considera al mirar el precio publicado del producto ya que la instalación de un termotanque eléctrico puede requerir un circuito eléctrico adecuado, llave térmica, disyuntor diferencial y cableado de la sección correcta, pues no es recomendable simplemente enchufar un equipo de alta potencia en cualquier toma existente. El precio final dependerá de si se reemplaza un equipo eléctrico ya instalado o si es necesario realizar una nueva línea eléctrica desde el tablero.

En un cambio simple, el costo puede ser considerablemente menor porque ya existen las conexiones de agua y electricidad. Pero si hay que modificar el cableado, instalar protecciones o realizar trabajos adicionales, el presupuesto aumenta. Por eso, antes de comprar, conviene pedir un presupuesto que incluya claramente:

retiro del termotanque viejo;

colocación del nuevo;

conexiones de agua;

revisión de la instalación eléctrica;

materiales adicionales;

traslado y disposición del equipo reemplazado.

Instalar un termotanque a gas puede ser más caro

La instalación de un modelo a gas requiere todavía más cuidados, pues los trabajos deben ser realizados por un gasista matriculado, especialmente cuando es necesario modificar cañerías, conexiones o sistemas de evacuación. El costo puede aumentar si hay que cambiar la ubicación del equipo, extender la cañería de gas o adaptar el conducto de ventilación y además, no todos los hogares permiten instalar cualquier modelo en cualquier lugar. La ventilación y las condiciones de seguridad son fundamentales.

Por eso, en muchos casos el termotanque eléctrico puede resultar más barato de instalar inicialmente, aunque el modelo a gas tenga ventajas posteriores en el costo de uso.

Dónde buscar los mejores precios y qué outlets conviene recorrer

Las grandes cadenas siguen siendo una referencia importante para comparar precios y aprovechar promociones bancarias. En CABA, por ejemplo, una alternativa para revisar ofertas es Easy, que mantiene una amplia variedad de termotanques eléctricos y a gas y publica descuentos sobre determinados modelos. Su oferta relevada incluye equipos desde aproximadamente $247.000 hasta productos que superan ampliamente el millón de pesos, según capacidad y tecnología.

También conviene mirar las promociones online y en sucursales de grandes vendedores de electrodomésticos, donde históricamente existe una amplia variedad de modelos y opciones de financiación.

Para quienes buscan precios de liquidación, los outlets pueden ser una alternativa interesante. Entre los locales que aparecen en el mercado de electrodomésticos se encuentran GV Electro Premium Outlet, Electro Outlet Devoto y Saglietti Hogar Outlet Electrodomésticos. En el norte del Gran Buenos Aires también puede ser útil comparar opciones como Electronorte Outlet y Electro Beep.

La clave en estos casos es consultar por qué el producto está en outlet. Puede tratarse de un modelo discontinuado, una unidad de exhibición, un producto con embalaje dañado o simplemente mercadería de liquidación y en todos los casos, hay que preguntar por la garantía y verificar que el equipo se encuentre en perfectas condiciones.

La cuenta final: no mirar solamente el precio del aparato

Cambiar el termotanque puede costar bastante más que lo que indica la etiqueta del producto, ya que a la compra hay que sumar instalación, materiales y eventuales modificaciones en las conexiones eléctricas o de gas. Por eso, la mejor estrategia es calcular el costo total de reemplazo. Un equipo eléctrico puede ser más sencillo y económico de instalar, pero generar un mayor gasto mensual de energía. Un modelo a gas puede requerir una instalación más compleja, pero ofrecer una recuperación rápida y un menor costo operativo cuando existe gas natural. La recomendación final de los expertos es clara: primero calcular cuánta agua caliente necesita realmente el hogar y después elegir la tecnología.

Comprar el termotanque más barato puede terminar siendo una mala decisión si se queda corto de capacidad. Y elegir uno demasiado grande también implica pagar más por el equipo y mantener una mayor cantidad de agua caliente. En un mercado donde un termotanque puede costar desde poco más de $200.000 hasta superar ampliamente el millón de pesos, comparar precios, promociones y costos de instalación puede marcar una diferencia importante en el presupuesto familiar.