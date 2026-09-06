El riesgo país puede caer hasta los 400 puntos y es un gran momento para tomar posición en bonos

La volatilidad en el plano internacional y un comicio clave en Brasil redefinen perspectivas de activos y abre nuevas opciones para ahorristas

Hay cinco eventos que pueden redefinir el comportamiento de los mercados: la paz en la guerra de Rusia versus Ucrania y el fin de las hostilidades en Medio Oriente, que permitan abrir el estrecho de Ormuz al tráfico de buques petroleros. Esto cambiaría la logística y abriría paso a una mayor oferta de petróleo y materias primas agrícolas, aliviando presiones inflacionarias globales. Por otro lado, hay tres elecciones muy importantes en Brasil, Israel y Estados Unidos.

Bajo la lógica actual vemos dos grandes problemas: por un lado, el precio elevado del petróleo que arrastra a la suba a las materias primas agrícolas, ambos atravesados por problemas de logística. Esto hace que en Argentina tengamos precios de exportación elevados, una mejora en los términos de intercambio, suban nuestras exportaciones, tengamos un mayor saldo de la balanza comercial, un incremento en la oferta de dólares y el peso apreciado. Mientras sigamos esta dinámica, no esperamos una devaluación del peso.

Por otro lado, el mundo vive una desaceleración económica en la que la suba de los combustibles hace que las economías ralenticen su crecimiento. Los fiscos tienen déficit y la búsqueda de fondos frescos en el mercado eleva la tasa de interés en todo el mundo: Japón, Europa y Estados Unidos. La madre de las tasas es la tasa interna de retorno del bono americano; a 1 año rinde el 4,2%, a 5 años el 4,5% y a 10 años el 4,8% anual. Esto empalidece la evolución de las acciones en el mundo.

Esta suba de tasas se ve agravada por la búsqueda de fondos de las grandes compañías tecnológicas, que están en una carrera desenfrenada en búsqueda de mejores resultados económicos. La lógica es para todas las empresas igual: la caja que generan las tecnológicas no alcanza para la inversión en investigación y desarrollo; por ende, tienen que salir a colocar deuda en el mercado, y si no fuera suficiente, deberán emitir acciones. Si colocan deuda, los resultados serán menores porque tendrán que pagar intereses, y en el mientras tanto no podrán pagar dividendos o bien recomprar acciones. Por ende, su cotización no tendrá una tendencia alcista; serán empresas en proceso de capitalización, en búsqueda de resultados futuros.

Por qué es una oportunidad para tomar posición en bonos en dólares

En Argentina sucede algo parecido. La suba de la tasa en Estados Unidos hizo que los bonos en dólares argentinos se estacionaran en rendimientos de entre 10% y 11% anual; esto colocó el riesgo país en la zona de los 500 puntos. Las empresas que cotizan en bolsa, en especial las energéticas, no cuentan con caja suficiente para financiar los proyectos futuros, con lo cual se han transformado en empresas que buscan capitalizarse para mostrar resultados a largo plazo. Difícilmente las empresas locales puedan emitir acciones; su evolución está atada al dinero que consigan en el exterior.

En el mientras tanto, muchas empresas locales, como el índice Merval en general, muestran un comportamiento lateral que está lejos de entusiasmar a los inversores deseosos de volatilidad.

Infografía sobre las inversiones argentinas más convenientes. Gentileza de Salvador Di Stefano

Las tasas en pesos con rendimientos de entre el 2,0% y 2,2% mensual son muy atractivas, considerando que la inflación de los próximos meses se va a estacionar por debajo del 2,0% mensual.

La tasa de retorno del AO27 es del 3,7% anual y vence dentro del mandato de Javier Milei, más precisamente en octubre del año 2027. El bono AO28 vence en octubre de 2028, pasado el actual mandato presidencial, y rinde el 9,5% anual. Claramente hay una pared pasado octubre del año 2027, lo que refleja la poca credibilidad que tienen las propuestas de la oposición en la Argentina.

Las empresas locales, en especial las energéticas, están con proyectos muy interesantes, pero la caja que generan no es suficiente para financiar los proyectos. Tendrán que buscar fondos en el exterior; eso atraerá la llegada de dólares y apreciará el tipo de cambio.

Brasil tiene elecciones presidenciales el 3 de octubre, y segunda vuelta el 25 de octubre. Si gana Bolsonaro, la alegría no será solo brasilera: llegará dinero fresco a la región y eso ayudaría a que Argentina baje el riesgo país y suban las acciones.

Argentina, con exportaciones en suba, un fuerte ingreso de dólares por obligaciones negociables e inflación en baja, hace suponer un peso fuerte. Si Brasil nos ayuda, podemos volver a un riesgo país de 400 puntos en octubre. Es una gran oportunidad para tomar posición en bonos en dólares y pesos; las acciones de Brasil son la gran atracción y, por carácter transitivo, la bolsa local se puede ver favorecida.