Martín Redrado cuestionó las restricciones cambiarias y pidió priorizar la generación de empleo

El expresidente del Banco Central Martín Redrado afirmó que Argentina debe definir una política exterior en función de sus propios intereses

El expresidente del Banco Central Martín Redrado afirmó que Argentina debe definir una política exterior en función de sus propios intereses y no por alineamientos ideológicos, y consideró imprescindible avanzar hacia un esquema cambiario con menos restricciones y un tipo de cambio único.

En declaracines radiales, Redrado analizó también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y advirtió que el programa económico debe incorporar una estrategia de desarrollo.

Los nuevos consejos de Martín Redrado

Subrayó la importancia geopolítica del Atlántico Sur y sostuvo que el país debería aprovechar esa posición estratégica para atraer inversiones, generar empleo y mejorar los salarios, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"El interés nacional es generar más y mejor empleo para los argentinos", afirmó, y sostuvo que Argentina debe mantener relaciones multipolares, con vínculos estratégicos con Estados Unidos, Europa, Asia y otras regiones. Para él, cada negociación internacional debe evaluarse por los beneficios concretos que aporte al país.

Sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, valoró la iniciativa y afirmó que las instituciones fuertes son clave para garantizar políticas económicas permanentes. No obstante, pidió que la modificación no sea identificada exclusivamente con el actual Gobierno y propuso que se transforme en una norma de consenso nacional.

Entre sus propuestas, planteó reducir el directorio a diez integrantes, con mayoría oficialista y participación minoritaria de la oposición, y que la nueva normativa se aplique a las autoridades que asuman en el próximo Gobierno.

Por otra parte, rechazó centrar la discusión económica solo en el valor del dólar y reclamó eliminar las restricciones cambiarias que aún afectan a las empresas. Explicó que el tipo de cambio real puede mejorar también mediante la reducción de impuestos y aranceles, por lo que aboga por avanzar hacia un mercado con un único tipo de cambio.

Además, consideró que Argentina necesita ampliar su programa económico más allá del agro, la minería y la energía, impulsando una "revolución" impositiva, inversiones en infraestructura y una expansión del crédito a largo plazo para lograr un modelo de desarrollo inclusivo.