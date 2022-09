Sectas y cultos en Netflix: tres series documentales que superan cualquier ficción

Hace pocas semanas se estrenó Sé dócil: oración y obediencia, una de esas series documentales que le cambian el semblante a cualquier perfil de Netflix. Vemos un episodio tras otro, en una adicción que lo tiñe de ‘true crime’.

Lo mismo sucede con Colonia dignidad: una secta alemana en Chile y Wild Wild Country, de la misma plataforma de streaming. Son intrigas complejas, con imágenes impactantes y grandes testimonios, historias que ni Hollywood podría imaginar. En esta nota vas a encontrar mundos muy distintos, con valores algunos más conservadores, otros más liberales, pero todos con un marcado eje espiritual. También abuso, violencia, manipulación y hechos delictivos que se van descubriendo a medida que algunos valientes se animan a hablar.

Sé dócil: oración y obediencia, serie original de Netflix

La docuserie Sé dócil: oración y obediencia (2022) - o Keep sweet: pray and obey, en inglés-, cuenta la historia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con foco particular en su último líder, Warren Jeffs. Son cuatro episodios de unos 50 minutos cada uno, en los que la religión, la poligamia y el abuso de menores son temas centrales. Se trata de una serie original de Netflix.

El relato comienza reconstruyendo la vida en comunidad antes de Warren, con su padre, Rulon Jeffs, como presidente del grupo. Varias de sus esposas e hijos dan testimonio de esos años y hablan de los "matrimonios plurales" como un mandato divino.

En 2002, Rulon muere y Warren toma el control. Así, lo que hasta ese momento aparece como otro grupo religioso y conservador aislado culturalmente del resto de Estados Unidos se devela como una comunidad en la que obligan a niñas menores de edad a casarse con adultos. Aparecen los abusos, los maltratos y la postura clara de que las mujeres son ciudadanas de segunda.

A medida que el poder de Warren crece, también crecen las sospechas sobre lo que verdaderamente sucede puertas adentro. Cuando algunas niñas logran escapar, investigadores y periodistas comienzan a juntar las pruebas necesarias para denunciar al "profeta". ¿Cómo termina la historia? La pregunta debería ser si la historia efectivamente tiene un final.

Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, también en Netflix

Si ya viste la película de 2015 con Emma Watson y Daniel Brühl, esta historia no te es ajena. Estrenada en 2020, la serie documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile cuenta cómo el alemán Paul Schäfer construyó no sólo una comunidad de fieles seguidores sino, además, una especie de Estado paralelo.

Los inicios son en Alemania, país del que se escapa tras ser acusado por abuso de menores, y continúa en Chile, donde en 1961 comienza a construir lo que hoy se conoce como Villa Baviera.

Es una serie original de Netflix, con testimonios en alemán y en español tanto de ex miembros de la comunidad, de vecinos de la zona como de víctimas de Schäfer, por entonces niños.

Al igual que en Keep sweet, el discurso religioso religioso lo atraviesa todo.

Uno de los hechos más impactantes de la historia es que, durante la dictadura de Augusto Pinochet, al interior de la colonia funcionó un centro clandestino de detención.

El vínculo con el poder, que duró hasta entrada la democracia, le permitió seguir impune muchos años más. Sólo la fuga conjunta de un adolescente chileno y un adolescente alemán pudo contra Schäfer. Cómo se llega a esa fuga es verdaderamente atrapante.

Otra propuesta de Netflix: Osho y su paso por EE.UU. en Wild Wild Country

Se estrenó en 2018 y es considerada una de las mejores series documentales de su género. En seis capítulos, Wild Wild Country narra la historia de los Rajneeshees en Oregon, Estados Unidos. ¿De quiénes se trata? De los seguidores del líder espiritual Bhagwan Shree Rajneesh, también conocido como Osho.

Todo comienza en India, donde Bhagwan llena estadios hablando de capitalismo, sexualidad, espiritualidad y una forma superadora de meditación.

Con una base de adeptos cada vez más grande, el movimiento decide mudarse a una zona poco habitada de Estados Unidos y crear una comunidad ideal. Pero los lugareños no les dan la bienvenida.

Es la época del flower power, la guerra de Vietnam, las luchas por los derechos civiles y el inicio de la reacción conservadora.

En total, son seis episodios que construyen el argumento desde el ‘true crime’. Amor libre, prejuicios, bioterrorismo, el FBI, un pequeño ejército armado y otros tantos elementos improbables se suman para dejar al espectador asombrado y pensativo.

Es que Wild Wild Country, si bien es muy clara a la hora de presentar las pruebas ante la audiencia, tiene una ambigüedad moral que atrapa hasta el último minuto.

Las tres series documentales de Netflix son historias complejas y muy bien contadas. Precisamente por ello quedan las ganas de más.

Así que no se sorprendan si les sucede lo inevitable: si se encuentran clickeando en internet en búsqueda de más videos y notas periodísticas de la época. Vale la pena.