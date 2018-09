Estudio Científico Los que escuchan Heavy Metal ¿Son más inteligentes?

Los especialistas indican que los fanáticos de este género musical tienden a hacer catarsis o canalizar la ira cada vez que escuchan canciones

El prejuicio encasilla al “metalero” como un ser de pelos largos, remeras negras, pantalones de cuero, gritón y poco amigable. Sin embargo, algunos estudios indican que quienes escuchan rock pesado, podrían formar parte del pelotón de los buenos estudiantes.

El estudio realizado por la Universidad de Warwick concluyó que las personas superdotadas suelen escuchar heavy metal para deshacerse de todas las tensiones y relajarse. El informe se realizó mediante una encuesta a más de mil estudiantes con altas capacidades intelectuales y encontró que el rock era el estilo musical preferido por los jóvenes de entre 11 y 18 años.

Los estudiantes afirmaron que escuchaban frecuentemente rock y heavy metal como método para hacer catarsis, o una liberación de los recuerdos o pasiones que alteran su mente. Con estos géneros, consiguen superar las emociones negativas y afrontar la presión académica a la que se ven sometidos a través de esta música.

¿Escuchar heavy metal es “de personas inteligentes”?

Unos resultados similares fueron presentados en la 18th Annual Conference of the Association for Psychological Science (2006) de Nueva York, en la que se mostraba que las personas que preferían la música alternativa y los géneros del rock y el heavy metal habían obtenido mejores puntuaciones en unas pruebas realizadas para medir objetivamente su inteligencia.

Una de las referencias que mostraba el estudio es que las personas estudiadas eran particularmente mejores en la capacidad de abstracción. Los autores plantearon la posibilidad de que “se debiera a la mayor frecuencia de metáforas y lenguaje abstracto que existe en las canciones propias de estos estilos”. Para los investigadores, los oyentes de estos géneros absorben la conducta por el prolongado tiempo frente a esta música.

El estudio también resalta que preferir estos estilos de música se suele vincular con frecuencia a ciertos rasgos de personalidad como estar abierto a experiencias nuevas, disfrutar con el riesgo o ser físicamente activo.

Tal como se menciona al principio de esta nota, las personalidades de los metaleros o metalheads siempre fueron relacionadas a la rebeldía o la violencia. Sin embargo, tal vez lo más llamativo sea que no se encontró ningún tipo de relación entre escuchar esta música y el neuroticismo, la inestabilidad emocional, como sería esperable si se siguieran los estereotipos que asocian este estilo musical con emociones negativas, depresión o aislamiento.



Según Andrew O’Neill, humorista británico y autor de “La historia del Heavy Metal”, el heavy metal “está centrado en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana”. Cualquier persona atraviesa momentos oscuros, de tristeza, depresión, angustia o frustración, pero el

sonido del rock pesado puede ayudar a apartar esas sensaciones.