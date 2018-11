Cuidado y prevención ¿Cómo detectar un ACV?: las 5C de la segunda causa de muerte en el mundo

Cada año, más de 6 millones de personas fallecen como consecuencia de esta enfermedad, aunque se puede detectar a tiempo y evitar complicaciones

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. De acuerdo al ránking de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa el segundo lugar detrás del infarto cardíaco. Así, anualmente 6,7 millones de personas mueren como consecuencia de esta patología, que a su vez se constituye como la patología neurológica más frecuente y la primera causa de discapacidad en la población adulta.



Es importante tener en cuenta que es un trastorno que se desencadena, en la mayoría de los casos, a partir de la presencia de una serie de factores de riesgo. Según la Fundación Cardiológica Argentina, el 90% de los ACV están asociados a los diez principales factores de riesgo. La hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad abdominal son algunos de los que la lista incluye. Por su parte, la patología cardíaca, el consumo excesivo de sal y de alcohol, la falta de control de la diabetes y los factores psicosociales, también pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad.



A partir del conocimiento de todos los factores de riesgo mencionados, las personas pueden empezar a prevenir la aparición de un trastorno de estas características. Cambiar los hábitos y modificar algunas conductas que pueden ser perjudiciales son actitudes que siempre actúan en favor de la salud del paciente.



Sin embargo, no es el único aspecto al que hay que prestar atención. Las personas que desarrollan un ACV pueden manifestar una serie de síntomas que permiten identificarlo e iniciar el tratamiento con celeridad. Sin embargo, la sintomatología es variada, por lo que las personas no logran recordarlos fácilmente y eso muchas veces retrasa la consulta o impide iniciar un tratamiento.



Para evitar ese inconveniente y unificar los criterios generales se creó una regla mnemotécnica denominada “las 5 C del ACV”. Apunta a que las personas puedan recordar los síntomas frecuentes con mayor facilidad y, de ese modo, se puedan tratar de manera temprana una mayor cantidad de casos.



Cuerpo: es común que aparezca una parálisis o cosquilleo de un solo lado, especialmente en la pierna y el brazo



Confusión: tanto para hablar como para entender lo que otros dicen



Ceguera: pérdida repentina de visión



Coordinación: pérdida o falta de coordinación en los movimientos o incluso del equilibrio



Cabeza: suele aparecer un dolor repentino, fuerte y persistente en el tiempo



La presencia de cualquiera de los síntomas, o de varios al mismo tiempo, indica que el organismo puede estar sufriendo un ACV. Por eso, es fundamental la consulta urgente a una guardia hospitalaria para que se puedan hacer los estudios pertinentes y se indique el tratamiento adecuado en caso de que sea necesario.