Cirugía de aumento de mamas: qué hay que considerar al momento de tomar la decisión

Es una de las operaciones solicitadas con mayor frecuencia, pero hay puntos clave que no siempre se tienen en cuenta previamente

La cirugía de aumento de mamas -o mamoplastia de aumento- es una de las intervenciones estéticas más demandadas en el mundo. No existe edad ideal para aumentar el busto, dado que se puede realizar en cualquier momento a partir de que el organismo se ha desarrollado completamente.



Si bien la cirugía es estética y no está relacionada con alguna patología, la realidad es que los riesgos que tiene un proceso quirúrgico son siempre los mismos. Esto implica que al momento de encarar un proceso de estas características es necesario tener en cuenta algunos aspectos que no suelen ser los más evaluados regularmente por el común de las personas.



¿Cuáles son, entonces, las consideraciones que se deben tener para tomar la decisión de operarse en forma consciente e informada?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la intervención se realiza bajo anestesia general, lo cual naturalmente conlleva una serie de riesgos.



Además, antes de someterse a una operación de aumento de pecho, es muy importante elegir bien el momento. Si bien puede realizarse en cualquier época del año, los meses de primavera suelen ser los más recomendados, ya que el clima es suave y no hay temperaturas extremas, lo que favorece el período postoperatorio. Asimismo, se debe considerar que la intervención suele durar alrededor de dos horas y tiene un período de hospitalización de un día.



En general, la etapa de postoperatorio inmediato es de dos o tres días, transcurridos los cuales la persona podría reincorporarse a trabajar. Sin embargo, el proceso general de recuperación lleva más tiempo. No obstante, este tipo de variables deben ser evaluadas por el médico tratante, que será quien determine cuáles son los tiempos adecuados para el paciente en particular.



Otro de los aspectos claves para considerar al momento de tomar esta decisión es la elección del lugar donde se va a realizar. Es fundamental elegir una clínica con experiencia en el área, que tenga las instalaciones adecuadas, tanto para la cirugía como para cubrir las necesidades del paciente si surge algún hecho imprevisto durante la operación. Dentro de este mismo apartado, también es importante ponerse en manos de un cirujano profesional, que tenga la experiencia necesaria y de este modo la confianza que la paciente necesita.



Respecto del procedimiento, las personas deben estar bien informadas sobre cada detalle, ya que la intervención pasa por su cuerpo y sufre las consecuencias. Es obligación del profesional médico y de la institución brindar la información necesaria acerca de la cirugía, tanto del procedimiento en sí mismo como de los riesgos que conlleva y de las potenciales consecuencias que puede sufrir.



En este sentido, es importante que el paciente sepa que puede y tiene que hacer todas las preguntas necesarias antes de la cirugía, dado que es su derecho y el especialista debe responderlas. Comprender todos los aspectos del procedimiento, cada uno de los riesgos, las consecuencias y la importancia de los cuidados posteriores, hará que sea posible tomar una decisión informada.



Dentro de los puntos que el paciente debe conocer antes de operarse se encuentran los tipos de prótesis que existen en el mercado. Las calidades, marcas y tamaños, varían mucho y no todas se adaptan a todos los pacientes. Por eso, antes de someterse a la cirugía, el paciente debe conocer cuál es la más adecuada, qué recomienda su cirujano y con qué fundamentos.



Después de conocer en profundidad todos los aspectos mencionados, la persona estará en condiciones de tomar una decisión adecuada acerca de la mamoplastia de aumento. Así, conocerá cada uno de los pasos y estará más tranquila al momento de ingresar al quirófano. Al salir, también podrá afrontar el proceso postoperatorio con mayor conocimiento