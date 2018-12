Pobreza multidimensional: en qué se diferencia de las estadísticas conocidas

La pobreza es un problema grave que afecta a una gran parte de las sociedades alrededor del mundo; un concepto diferente que puede ayudar a comprenderla

La pobreza es un fenómeno que azota a gran parte de la población latinoamericana. Aunque en unos países está más profundizada e instalada que en otros, la realidad es que es una problemática que afecta a muchas personas a lo largo y ancho del continente. Uno de los principales problemas de la pobreza es que afecta todos los aspectos de la vida, no se trata únicamente de la carencia de riqueza material. Malas condiciones de vida, imposibilidad de acceder a la alimentación adecuada y a los servicios básicos de salud e higiene, se encuentran entre las principales situaciones que enfrentan las personas en situación de pobreza.



Si se piensa en esta realidad como una problemática altamente perjudicial para el desarrollo y la salud de quienes la padecen, es importante pensar en los niños que la sufren. Para los más chicos, la alimentación y el cuidado de la salud en los primeros años de vida es fundamental. Todos los niños que no tienen acceso a los puntos mencionados corren severos riesgos; un crecimiento inadecuado, el desarrollo insuficiente de sus capacidades intelectuales y físicas se encuentran entre las consecuencias más severas de la pobreza.

Sacar a la gente de su lugar de pobreza es una tarea difícil. Sin embargo, es el objetivo de muchos países poder mejorar la situación de vida y brindar, poco a poco, condiciones favorables para poder desarrollarse, tanto en el ámbito del día a día, como en su vivienda y atención sanitaria.



El concepto de pobreza multidimensional toma en consideración de modo integral las múltiples privaciones y carencias que experimentan simultáneamente los individuos y hogares en múltiples dimensiones del bienestar distintas al ingreso. La salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, el nivel de vida, entre otros, se encuentran dentro de este concepto diferente.



Según el informe del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá 2017, el IPM representa una forma de medir estas privaciones y carencias de las personas, a partir del aporte de una visión integradora de la situación y la revelación del nivel de pobreza multidimensional en un país.



Es clave tener en cuenta que la información que arroja el IPM puede ser desagregada por área geográfica, subgrupos de personas o carencias específicas. Por ejemplo, una persona puede estar en condiciones de pobreza multidimensional por no tener acceso a atención médica, mala nutrición y falta de agua potable, mientras que otra puede estarlo por experimentar carencias de electricidad, precariedad de la vivienda, desempleo o poca escolaridad. Es por eso que se enfoca la pobreza como un fenómeno multidimensional.



El índice se elabora a partir de la consideración de diversos aspectos de la problemática. Pero, ¿cómo se miden todos los aspectos de la pobreza? En primer lugar, se debe definir el propósito de la medida, para después definir la unidad de identificación -individuo u hogar-. Luego, hay que definir las dimensiones que se van a medir, es decir, las áreas o temas, ya que más adelante se deben definir los indicadores que se incluirán en cada una de las dimensiones.



Los pasos de cada dimensión, los pesos de cada uno de los indicadores de cada dimensión y los cortes de cada indicador serán los procedimientos que finalmente llevarán a definir la línea de pobreza multidimensional, identificar a las personas multidimensionalmente pobres y llegar así a generar una medida agregada de pobreza multidimensional.



La ampliación del concepto de pobreza puede ser uno de los métodos para comprender mejor el impacto del fenómeno y encarar de ese modo las políticas adecuadas para combatirla. Tanto para el común de las personas como para las entidades gubernamentales, puede ser importante incorporar este tipo de conceptos para mejorar la situación de quienes viven en pobreza multidimensional.