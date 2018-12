Esclerosis múltiple: cuál es la causa que podría justificar su desarrollo

Se trata de una patología autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal; si bien hasta el momento no tiene cura hay investigaciones que la buscan

La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, ambos órganos que componen el sistema nervioso central.



El problema se presenta porque el sistema inmunitario ataca la vaina protectora -mielina- que recubre las fibras nerviosas, lo cual causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, es probable que los nervios mismos se deterioren o se dañen permanentemente.



La esclerosis múltiple es una patología que no tiene cura, al menos hasta este momento. No obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas, tal como se mencionó anteriormente respecto de la equinoterapia.



Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser muy distintos de una persona a otra y durante el transcurso de la enfermedad, según la ubicación de las fibras nerviosas afectadas. Algunos de los más comunes son el entumecimiento o debilidad en una o más extremidades, la pérdida de visión parcial o completa, la visión doble prolongada, el hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo. Asimismo, es frecuente que los pacientes refieran sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, temblores, falta de coordinación o marcha inestable, y que manifiesten balbuceo, fatiga, mareos y problemas con el funcionamiento de los intestinos y de la vejiga.



Al igual que sucede con otras patologías autoinmunes, se desconoce la causa que hace que las propias células del cuerpo ataquen la mielina. Sin embargo, los expertos estiman que es posible que se deba a una combinación de factores genéticos y ambientales.



Recientemente, se llevó adelante un estudio que investigaba las causas de la enfermedad, ya que hasta el momento se desconocen los motivos precisos que desencadenan esta patología.



En la actualidad, los datos epidemiológicos indican que los factores ambientales, posiblemente las infecciones, están asociados con el desarrollo de esclerosis múltiple. Según indica la investigación, se sabe que diferentes virus producen desmielinización en infecciones animales naturales y experimentales. En los seres humanos, algunos virus causan enfermedades agudas o crónicas que se desarrollan con la desmielinización del sistema nervioso central. Se ha afirmado que una serie de virus son agentes etiológicos de esclerosis múltiple, aunque hasta ahora se ha demostrado un papel causal para cualquiera de ellos.



Los mecanismos de la desmielinización viral son diversos, desde la destrucción directa de los oligodendrocitos infectados hasta el desencadenamiento de respuestas autoinmunes sin la multiplicación del virus en las células. Los posibles mecanismos indirectos de la desmielinización viral y la histopatología heterogénea mostrada en pacientes con esclerosis múltiple, lo que sugiere una etiología heterogénea, podrían explicar por qué no se ha identificado un solo virus como la causa de esta enfermedad.



En conclusión, el estudio señala que las infecciones virales que causan la desmielinización en animales y humanos se revisan brevemente, y se centran en los posibles mecanismos de destrucción de la mielina y los obstáculos para identificar los virus que podrían causar esclerosis múltiple.