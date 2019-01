Alertan sobre los efectos a la salud de ingrediente activo del Viagra

Un hombre que ingirió demasiado sildenafil, un ingrediente activo del Viagra, se quedó con unas manchas "en forma de dona" en su visión

Un hombre que ingirió demasiado sildenafil, un ingrediente activo del Viagra, medicamento que se utiliza para aumentar el vigor en el sexo, se quedó con unas manchas "en forma de dona" en su visión.



Después de beber una botella del líquido, el hombre de unos 50 años comenzó a ver la formas extrañas y tras dos meses acudió a un médico en el hospital Massachusetts Eye and Ear, en Boston, quien le dijo que tenía problemas con su retina, la parte del ojo más sensible a la luz.



Al momento aún se desconoce si el hombre, quien por cierto no figura en el informe de oftalmología del JAMA, Journal of the American Medical Association, se ha recuperado puesto que aún no existe un tratamiento para dicha afección.



El Viagra puede suministrarse de una manera simple, ya que se vende con o sin una receta médica, e investigaciones anteriores han relacionado una sobredosis del medicamento con trastornos visuales.



El hombre tomó una cantidad 10 veces más de la dosis recomendada de sildenafil, según el informe médico, ingiriendo así 30 ml de un sólo trago.



La botella contenía 750 miligramos del fármaco recomendado para la disfunción eréctil, comparado con la dosis promedio recomendada que es de 50 mg.



Después de quejarse de fotofobia, una sensibilidad a la luz, la incapacidad para ver con poca luz y las formas circulares en su visión, las pruebas confirmaron que había daños.



Las células de la retina que están en la parte posterior de los ojos y convierten la luz en mensajes para el cerebro, lo que crea una percepción visual, no pueden repararse por sí solas y la degeneración de las células puede ser causa de ceguera.



Pero el paciente no regresó a las citas de seguimiento, según el informe, escrito por el médico que lo atendió, el Dr. Hilary Brader.



El Viagra actúa aumentando el flujo de sangre hacia el pene al inhibir una enzima llamada fosfodiesterasa 5 (PDE5), que ayuda a los hombres a tener una erección.



Pero a su vez la fosfodiesterasa tipo 6 (PDE6) también se inhibe y esta se encuentra en las células de la retina, y en dosis altas, se cree que causa una acumulación de una molécula que es tóxica para las células, según el informe.



No es la primera vez que se ha vinculado el sildenafil con los problemas de la visión. Se han realzado investigaciones previamente en las que se sugieren que solo el duplicar la dosis de este químico podría causar problemas.



En un estudio hecho en 2014, publicado en Experimental Eye Research, el 50% de los hombres sanos que tomaron 200 mg, en lugar del máximo de 100 mg, experimentaron un trastorno visual temporal.



Y también investigadores australianos habían comentado que el medicamento podría afectar permanentemente la visión de los hombres que tuvieran una afección ocular hereditaria, como la rentinitis pigmentosa, tras haber hecho un estudio en ratones.



Ya se habían detectado otros efectos secundarios del Viagra, como el dolor de cabeza, sensación de malestar, sofoco y mareos, pero muchos hombres no experimentan estos problemas según el Servicio Nacional de Salud.



El Dr. Brader decidió publicar el caso para informar a los doctores. "Debido a que esta es un fármaco usado continuamente, pensé que era importante para la comunidad oftalmológica estar al tanto de nuestros hallazgos. Estoy seguro de que otros han visto casos similares, incluso si el mecanismo de la toxicidad no fue tan evidente como en nuestro caso", dijo Dijo a Live Science.



La farmacéutica creadora del Viagra, Pfizer, normalizó este efecto pues en su sitio web sólo hay una nota en la que informa que la visión anormal, como los cambios en la visión del color (como tener un tono de color azul) y la visión borrosa, son "efectos secundarios comunes".



En casos raros, la pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos puede ser un signo de un problema ocular grave llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.