¿La lucha habría terminado? Científicos analizan una potencial cura contra el cáncer

La compañía Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi) está desarrollando un nuevo tratamiento contra la enfermedad más temida del mundo

"Creemos que ofreceremos en un año una cura completa para el cáncer", aseguró el Dr. Dan Aridor, acerca de un nuevo tratamiento que está desarrollando su compañía -Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi)-. Al mismo tiempo, señaló que esta “cura para el cáncer será efectiva desde el primer día, durará unas pocas semanas y tendrá efectos secundarios mínimos o ninguno a un costo mucho más bajo que la mayoría de los otros tratamientos en el mercado".



La verdad es que suena bien y parece prometedor, sobre todo si se considera que cada año se diagnostican 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo, según los informes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Además, es importante destacar que el cáncer se posiciona, en general, como segunda causa principal de muerte, después de la enfermedad cardiovascular.



El tratamiento en cuestión lleva el nombre de MuTaTo -toxina multiobjetivo- y podría denominarse como un “antibiótico para el cáncer”, una tecnología de interrupción de alto nivel.

El fármaco está desarrollado con tecnología SoAP, que se basa en la introducción del ADN que codifica una proteína como un anticuerpo en un bacteriófago -un virus que infecta las bacterias-. A partir de esta acción, los investigadores pueden usar el comportamiento de las proteínas para detectar interacciones con otras proteínas, secuencias de ADN y moléculas pequeñas.



Según el CEO de la compañía, Dr. Ilan Morad, los compuestos de aminoácidos que utilizan tienen varias ventajas sobre los anticuerpos. Entre las principales se encuentran que son más pequeños, más baratos y más fáciles de producir y regular, por lo que podrían desarrollarse de manera masiva con mayor facilidad.



Desde el comienzo, los especialistas que trabajan en el tema se dieron cuenta de que tenían que identificar por qué otros medicamentos y tratamientos que matan el cáncer no funcionan o finalmente fracasan. Fue así que encontraron una manera de contrarrestar ese efecto.



Según explican los investigadores, la mayoría de los medicamentos contra el cáncer atacan a un objetivo específico en la célula cancerosa. Inhibir el objetivo generalmente afecta una ruta que promueve el cáncer. Sin embargo, las mutaciones en los objetivos pueden hacer que los objetivos atacados no sean relevantes para la naturaleza de la célula cancerosa. Por lo tanto, el fármaco utilizado para atacarla se vuelve ineficaz.



En contraste, MuTaTo utiliza una combinación de varios péptidos dirigidos al cáncer para cada célula cancerosa al mismo tiempo, combinada con una fuerte toxina que mataría específicamente las células cancerosas. Al usar al menos tres sustancias dirigidas en la misma estructura con una toxina fuerte, el Dr. Morad explicó que es posible asegurarse “de que el tratamiento no se vea afectado por las mutaciones".



"En lugar de atacar los receptores de a uno por vez, se hace de a tres receptores a la vez; ni siquiera el cáncer puede mutar tres receptores al mismo tiempo", aseguró el especialista.



Al mismo tiempo, aclaró que debido a que las células cancerosas nacen de mutaciones que ocurren en las células madre cancerosas, la mayoría de las proteínas que se dirigen a la célula cancerosa existen en las células madre cancerosas. Así, el nuevo tratamiento garantizaría que también sean destruidos.



Otro dato importante: las consecuencias del tratamiento contra el cáncer

Los especialistas explicaron que este descubrimiento también podría reducir los perjudiciales efectos secundarios de la mayoría de los tratamientos contra el cáncer, que derivan de las terapias farmacológicas que interactúan con objetivos equivocados o adicionales, o incluso con los objetivos correctos pero en células no cancerosas. "Esto hace una gran diferencia entre los dos tipos de células y debería disminuir los efectos secundarios dramáticamente", indicó el Dr. Morad.



Además, cabe destacar que el tratamiento del cáncer de MuTaTo eventualmente podría llegar a ser personalizado. Para lograrlo, cada paciente proporcionará una parte de su biopsia al laboratorio, que luego la analizará para saber qué receptores están sobreexpresados. Así, se podría administrar al individuo exactamente el cóctel de moléculas necesario para curar su enfermedad.



Los especialistas a cargo de la investigación han explicado que hasta el momento la compañía ha concluido su primer experimento exploratorio con ratones, que inhibió el crecimiento de células cancerosas humanas y no tuvo ningún efecto en las células de ratones sanos.



Por último, es necesario considerar que la compañía está a punto de comenzar una ronda de ensayos clínicos que podrían completarse en unos pocos años y pondrían a disposición el tratamiento en casos específicos.