La "menopausia de los hombres", ¿cuáles son los síntomas más comunes?

Como consecuencia del descenso en los niveles de testosterona, es común que los hombres sientan cambios físicos y anímicos

Para la mayoría de las mujeres los síntomas de la menopausia son un tema conocido, hayan pasado o no por dicha etapa. Hay quienes la conocen por experiencia propia, quienes han escuchado a sus madres, abuelas, amigas o conocidas o quienes simplemente han leído del tema. El hecho es que los síntomas jamás toman a una mujer por sorpresa.



Ahora bien, ¿todos los hombre saben que hay un proceso análogo para su género? Si bien es imposible hablar por todos y cada uno de ellos, lo cierto es que no es un tema tan difundido como sí la menopausia. Es menos frecuente leer artículos en revistas o incluso en internet, referidos al proceso en sí mismo y a los síntomas que puede desencadenar.



La andropausia es un proceso natural en la vida de los hombres que se caracteriza por el descenso de los niveles de testosterona en el cuerpo. Como consecuencia se suelen presentar cambios en la actitud, en algunos aspectos del comportamiento del organismo y el estado de ánimo. Al igual que sucede con la menopausia en el género femenino, es frecuente en hombres entre fines de los 40 y 55 años de edad.



La testosterona es una hormona que se produce en los testículos y las glándulas suprarrenales, y cumple funciones similares a las que cumplen los estrógenos en la mujer.

A partir de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir gradualmente. Así, cuando un hombre llega a los 45 años aproximadamente empieza a advertir los primeros síntomas de la andropausia. Más adelante, ya alrededor de los 50 años, la mitad de los hombres manifiesta bajos niveles de esta hormona, por lo que a los 60 años se estima que más de la mitad de los hombres sufren alteraciones por la andropausia.



¿Cuáles son las causas de este proceso que aparece en la vida de los hombres?

Esencialmente, se relacionan con el envejecimiento, pero hay otros factores que pueden influir en el comienzo de la andropausia. El estrés, el alto consumo de alcohol, algunos medicamentos, la obesidad, algunas infecciones y la elevación del nivel de SHBG o "globulina fijadora de hormonas sexuales", son algunos de los elementos que pueden contribuir a que se desencadene este proceso.



Si bien los bajos niveles de testosterona no son fácilmente perceptibles para el común de las personas sin algún tipo de análisis, lo que sí es posible detectar son los síntomas que provoca. En este sentido, es importante considerar que la sintomatología que acompaña a la andropausia es similar a la que la menopausia desencadena en las mujeres.

Cambios de actitud y estado de ánimo general, sin razón aparente, fatiga y pérdida de energía, son algunas de las manifestaciones más frecuentes de este proceso. Además, es frecuente que los hombres sientan un descenso de la líbido y del deseo sexual, una reducción de fuerza y volumen de la eyaculación y, por momentos, dificultades para alcanzar la erección.

Asimismo, el aumento de peso, la irritabilidad, algo de depresión y nerviosismo, son comunes durante esta etapa. Por último, el deterioro de los huesos, los problemas circulatorios, el aumento de sudoración y los dolores de cabeza también aparecen como síntomas de la andropausia.



Es importante considerar que se trata de un proceso fisiológico y no de una patología. Aunque se habla de síntomas, es una etapa transitoria en la vida de los hombres, que luego pasará como sucede con la menopausia, y los síntomas irán disminuyendo.



Además, cabe destacar que la sintomatología puede variar de persona a persona, ya que cada organismo es diferente y enfrenta estos procesos de maneras diversas.