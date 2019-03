¿Hay cura para el VPH?: aunque parezca extraño, no hay una sola respuesta

La pregunta puede responderse de dos maneras diferentes, ya que hay una gran diferencia entre tratar y sanar los síntomas y hacerlo con el virus

Hay enfermedades que se comportan de manera relativamente simple dentro del organismo. La persona se enferma, tiene todos los síntomas, inicia un tratamiento, comienza a mejorar y finalmente se cura por completo. Si bien existen recaídas o complicaciones, en general el comportamiento es lineal y la mayoría de las personas llega a terminar con la enfermedad en pocos días.

El Virus de Papiloma Humano (VPH) no es precisamente una patología que se comporte de esta forma. Es importante aclarar que se trata de una enfermedad que suele curarse espontáneamente en el 80 al 90% de los casos. Después de uno o dos años de contraído el virus, el sistema inmunológico de la mayoría de las personas es capaz de destruir el VPH y eliminarlo por completo de nuestro organismo.



Pero no es lo mismo que curar las lesiones que provocan algunos subtipos del VPH. La verrugas o neoplasias del cuello del útero -síntomas que pueden aparecer o no, según el tipo de virus- solo tienen cura a través de tratamiento médico. En este sentido, también es importante aclarar que curar las lesiones no implica erradicar el virus del cuerpo.

Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo es incapaz de eliminar el virus del cuerpo? Cuando el sistema inmunológico del paciente no puede eliminar el VPH por su cuenta, la persona queda contaminado por toda la vida, ya que aún no existen medicamentos que curan el VPH.



¿Qué es el VPH y cómo se puede prevenir?

El virus tiene más de 150 subtipos diferentes, aunque no todos se transmiten por vía sexual ni son igual de peligrosos ni se comportan en el cuerpo de la misma forma. Cabe aclarar que no todos son capaces de causar cáncer y no todos atacan la región genital. Algunos subtipos del VPH, como los HPV-1, HPV-2 y HPV-4 se restringen a la piel, causando verrugas simples en las manos, pies, rodillas y codos. Son estos, precisamente, los casos en los que la transmisión no se da por vía sexual.



Así como existen subtipos del VPH que causan verrugas en las manos y los pies, existen también varios subtipos del VPH que son responsables del surgimiento de verrugas en los órganos genitales. También denominado condiloma acuminado, estas verrugas son causadas por subtipos del VPH transmitidos sexualmente y pueden afectar el pene, la uretra, las nalgas, el ano, la vagina e incluso regiones próximas en el perineo.



Son varios los subtipos de VPH que pueden causar verrugas genitales, pero cerca del 90% de los casos se debe a sólo 2 subtipos: el HPV-6 y el HPV-11. Es importante tener en cuenta que ambos tienen bajo riesgo de desencadenar cáncer en las zonas mencionadas, sobre todo en el cuello del útero.



El tratamiento de las verrugas con medicamentos ayuda a acelerar el proceso de eliminación de la verruga en sí, pero no elimina el VPH del organismo. En algunos casos sin embargo, el sistema inmunológico del paciente no es capaz de eliminar el VPH de forma definitiva, y puede ser víctima de una infección permanente.



El contagio del virus se da, en la mayoría de los casos, por vía sexual. Al igual que sucede con cualquier otra enfermedad de estas características, la única forma de prevenirla es usar medios de protección sexual de barrera, es decir, que no permitan el paso de las enfermedades. El preservativo, tanto femenino como masculino, es la forma más efectiva de prevenir este tipo de patologías.

Además, es importante tener en cuenta que desde hace unos años en Argentina se ha agregado la vacuna contra el VPH al calendario nacional de vacunación. Así, todos los niños y niñas de 11 años tienen derecho a recibir de manera gratuita las dosis necesarias para desarrollar inmunidad a esta patología y así cuidar su salud.