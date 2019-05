¡Pacientes diabéticos, atención!: cómo cuidarse de las lesiones en los pies

Las personas que padecen diabetes suelen tener lesiones en sus extremidades, que por lo general se agravan porque no se detectan a tiempo

La diabetes es una patología crónica del metabolismo que provoca 1,6 millones de muertes cada año, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un trastorno que provoca un exceso de azúcar en sangre y orina como consecuencia de la disminución de la secreción de insulina, es decir, la hormona encargada de procesarla.



Uno de los principales problemas de la diabetes se relaciona con los efectos adversos que producen los altos de glucemia -de azúcar en sangre- en el organismo. Desde el corazón hasta los nervios, la diabetes puede tener diversas consecuencias en todos los sistemas del cuerpo. Es por eso que resulta fundamental prestar atención al cuidado integral del diabético, no únicamente el aspecto relacionada a su patología de base.



Una de las complicaciones más frecuentes en las personas que padecen diabetes es la aparición de lesiones en la piel y la dificultad para detectarlas por parte del paciente. Las extremidades -particularmente los pies- son lugares que suelen sufrir este tipo de heridas y, al mismo tiempo, donde es más difícil descubrirlas. Esto es así porque "la glucosa en sangre elevada durante muchos años condiciona lesiones en los nervios sensitivos y motores del pie", explica la Lic. en nutrición Laura Casparian, miembro del staff de Medicus.



¿Qué significa esto? Implica que a lo largo de los años el paciente diabético habrá sufrido una disminución en la sensibilidad de los pies, al igual que en las extremidades en general, por lo que le será más dificultoso sentir las lesiones. Más allá de las heridas en sí mismas, el problema fundamental es que, "al no detectarlas, las lesiones pueden evolucionar negativamente sin que la persona lo note y desembocar en una complicación más grave", aclara la especialista.



Además de la pérdida de sensibilidad, es muy común que los pacientes sientan calambres musculares e incluso dolor en reposo. El progreso de esta enfermedad también puede asociarse a otro síntomas y signos como sensación de electricidad, dedos en garra, sequedad de la piel, várices y aumento de la temperatura local.



Es importante que todos los pacientes con diabetes tengan en cuenta que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es necesario consultar con un especialista. Así, será posible que el médico evalúe el cuadro e indique el tratamiento adecuado en cada caso. Del mismo modo, también cabe destacar la relevancia de prestar atención a la salud de sus pies, ya que la pérdida o disminución de la sensibilidad puede dificultar la detección de heridas.



"Todos los pacientes diagnosticados con diabetes están expuestos a cualquiera de estos síntomas", agrega la Lic. Constanza Machain Barzi. No obstante, hay factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir este tipo de trastornos. "El mal control de la glucemia, la edad y la duración de la enfermedad, son los principales factores que exponen a las personas a las lesiones en los pies", aclara la profesional de Medicus. La presencia de enfermedades del riñón y la vista, la aterosclerosis, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo y el alcoholismo también son factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones que pasen inadvertidas.



Asimismo, el estado cultural y socioeconómico y el vivir solo son características que los pacientes pueden tener y que pueden afectar negativamente el desarrollo de la diabetes en general. Por último, la especialista indica que "el sexo masculino tiene mayor cantidad de complicaciones en lo que respecta a la diabetes en comparación con las mujeres".



Por todas esas razones, la Lic. Casparian destaca la importancia de que el paciente revise sus pies a diario para prevenir lesiones o, en caso de encontrarlas, las consecuencias de ellas.



La higiene diaria de los pies con jabón neutro y la hidratación de la piel -en general, no solo de las extremidades, aunque suele ser la zona que más sufre los daños- son dos de las principales formas de cuidar los pies en personas diabéticas.



Por su parte, la experta recomienda usar medias sin costuras ni elásticos, calzado amplio y cómodo y evitar caminar descalzo para prevenir lesiones. Al mismo tiempo, es aconsejable elegir deportes o actividades físicas que no sobrecarguen los pies, es decir, que no los expongan a una presión continua. En este sentido, la natación o andar en bicicleta son los más adecuados para personas que padecen diabetes.



Por último, las especialistas recomiendan fervientemente "no fumar y procurar mantener un buen control de la glucemia" como dos pautas centrales para prevenir lesiones en pacientes diabéticos.



Al momento de revisar sus pies, las personas deben buscar cambios de color en la piel, heridas de cualquier tipo, cortes, moretones o callos. Ante la presencia de cualquiera de estas anomalías, se debe consultar con un médico, de modo que el profesional pueda indicar qué hacer.



MEDICUS TE INVITA: Seminario "Pie diabético, ¿qué cuidados especiales necesitan mis pies?", a cargo de las Lic. Laura Casparián y Constanza Machain Barzi. Martes 21 de mayo, 17 hs. Centro Medicus, Azcuénaga 910 6° piso, CABA.