Estas son las asignaciones que ANSES otorga a las mujeres embarazadas

Hay dos beneficios el Estado otorga para acompañar a quienes se encuentran en esa condición; cuáles son los requisitos y cómo se hacen los trámites

ANSES es la entidad estatal que maneja todos los beneficios y prestaciones que se le otorgan a los ciudadanos argentinos que se encuentran en situaciones particulares, además de las jubilaciones y pensiones.



Entre ellas se encuentran dos que acompañan a las mujeres y familias durante el período de embarazo. El objetivo es contribuir a que las mujeres puedan atravesar esa etapa de su vida con mayor tranquilidad desde el punto de vista económico.



Una de ellas es la Asignación Familiar por Prenatal. Se trata de un monto que se cobra de forma mensual, durante los meses de gestación, hasta el mes en el que se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo.



Es importante tener en cuenta que hay varios grupos de personas a las que va dirigida esta asignación. ¿Quiénes son? Los trabajadores en relación de dependencia, los de temporada y los monotributistas se encuentran entre los potenciales receptores de este beneficio. De la misma manera, quienes estén cobrando por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), aquellos que cobren la Prestación por Desempleo y las personas que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, también están dentro de estos grupos.



Al igual que sucede con cualquier tipo de beneficio otorgado por el Estado, es necesario cumplir una serie de requisitos para poder acceder a la asignación mencionada.

En primer lugar, y como norma general para cualquiera de las categorías mencionadas, es necesario tener un embarazo de 12 semanas o más. Asimismo, la persona gestante no debe tener más de 30 semanas de embarazo, ya que luego de esta semana solo se abonará las cuotas desde que se tramite el prenatal hasta el momento del nacimiento y/o interrupción del embarazo.



Además, los trabajadores en Relación de Dependencia o quienes se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo necesitarán contar con una antigüedad mínima y continua de 3 meses al momento de la concepción a fin de cobrar la totalidad de la prestación. En caso de que no cuente con la mencionada antigüedad al momento de la concepción, se abonará el prenatal al momento de cumplimentar la antigüedad por los meses posteriores.



Los trabajadores por temporada deben tener acreditar una antigüedad mínima de 3 meses, que a su vez debe estar justificada con distintos empleadores durante los 12 meses anteriores al inicio de a la actual actividad laboral.



Los monotributistas, por su parte, deben contar con la inscripción entre las categorías A a I, y contar con 3 meses de aportes consecutivos y anteriores a la fecha de concepción. Esta antigüedad puede computarse si inmediatamente antes de la inscripción ha cobrado prestación por desempleo o trabajado en relación de dependencia a fin de cobrar la totalidad de la prestación. No obstante, caso que no cuente con este requisito, se abonará el prenatal al momento de cumplimentar la antigüedad por los meses posteriores. Cabe mencionar que si el otro progenitor trabaja en relación de dependencia será él quien deberá realizar el trámite.



En relación a los montos, es necesario aclarar que varían en función de dos variables clave: los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Así, cada persona o familia cobrará mensualmente un valor diferente a otros, que han sido actualizados en junio de este año y se pueden conocer en la página de ANSES.



Todas aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos mencionados y cumplan con los requisitos deben hacer un trámite que consta de tres pasos para poder acceder a cobrar este beneficio.



El primer paso es la acreditación de los datos personales. La persona debe revisar si esta información y sus vínculos familiares están actualizados ingresando a la página de Mi ANSES o llamando al 130. En caso de que no lo estén, debe concurrir a la oficina de ANSES y llevar el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar (originales y copias).



En segundo lugar es necesario completar el formulario -que funciona como una declaración jurada- para poder hacer la solicitud de la asignación. Cabe mencionar que uno de los puntos debe estar firmado por un médico que certifique el embarazo. Es importante tener en cuenta que el formulario tiene una validez de 30 días desde el momento de la firma, por lo que hay que prestar atención a la fecha para no pasar la fecha de su vencimiento.



El tercer y último paso es sacar un turno online para presentar el formulario mencionado y la documentación que se pide para completar el trámite -DNI de ambos padres, la acreditación de la relación ante ANSES presentando el acta de matrimonio, unión civil o certificado de convivencia y el certificado médico en caso de que luego de solicitada la asignación de haya interrumpido el embarazo o haya nacido prematuramente-.



Dentro de los beneficios relacionados al período prenatal también se encuentra la Asignación por Embarazo para Protección Social. Se trata de una prestación de cobro mensual desde las doce semanas de embarazo para trabajadoras informales, servicio doméstico y desempleadas.



Es importante aclarar que la población destinataria de esta asignación es distinta a la anterior; apunta a las mujeres desocupadas, las trabajadoras informales con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, las monotributistas sociales, las trabajadoras de servicio doméstico registradas y las personas inscritas en alguno de los programas Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), Manos a la Obra o Programas del Ministerio de Trabajo.



Para poder acceder a esta asignación es necesario tener un embarazo de 12 semanas o más, cumplir con los controles médicos, ser argentina, residir en el país y tener DNI. En caso de ser extranjera o naturalizada, es necesario tener 3 años de residencia en el país y DNI.



Además, hay que estar inscripta en el Programa SUMAR, aunque es importante aclarar que este requisito exceptúa a las trabajadoras del servicio doméstico, las trabajadoras de temporada y las monotributistas sociales.



Respecto de los montos, la información oficial indica que se actualizan periódicamente y varían en función de una serie de variables. Los valores actuales se encuentran disponibles en la página oficial de ANSES.



Para poder acceder a este beneficio que brinda el Estado hay que realizar un trámite presencial, que consta de cuatro pasos.

En primer lugar, se debe hacer la acreditación de los datos personales; se pueden revisar en la página de Mi ANSES o llamando al número 130. Si están desactualizados se pueden corregir en la oficina de ANSES con un certificado de matrimonio o convivencia y los DNI y fotocopia del grupo familiar.



En segundo lugar, la mujer deberá inscribirse en el Plan SUMAR, lo cual se puede hacer por internet o en el centro de salud donde se realice los controles del embarazo.

El anteúltimo paso es completar los puntos 1 y 2 del formulario de solicitud. Para hacerlo es necesario tener en cuenta que debe estar firmado por un médico que certifique la condición de la mujer. En caso de que se produjera una interrupción del embarazo, se deberá indicar en el formulario, al igual que si el bebé fallece se deberá presentar el certificado de defunción.



Para finalizar el trámite la persona debe sacar un turno online para poder concurrir un día a la oficina de ANSES con la documentación solicitada.