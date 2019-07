Angela Merkel, con temblores otra vez: qué pasa con la salud de la canciller

Después de haber asegurado que se encontraba "bien", la primera mandataria alemana fue vista nuevamente con este extraño síntoma

Hace días que la salud de la canciller alemana está bajo la lupa y preocupa a la población germana y al mundo. Este miércoles manifestó, por tercera vez en el mes, unos extraños e incontrolables temblores que contribuyen aún más a esa inquietud generalizada.

Te puede interesar Ya no solo es TOC: qué es el espectro obsesivo-compulsivo y qué patologías agrupa

Al igual que los dos anteriores, el episodio sucedió en un acto público, donde las personas presentes y los edios de comunicación pudieron ver claramente los temblores. Sin embargo, esta vez Merkel se encontraba junto al primer ministro de Finlandia.



Una vez más, después del incidente, la primera mandataria dijo que estaba "muy bien" y que "no había que preocuparse". Asimismo, un portavoz del gobierno dijo que continuaría las reuniones según lo previsto, tal como hizo la última vez en su visita a Osaka, con motivo del G-20.



Es importante recordar que Merkel, de 64 años, fue vista por última vez temblando hace dos semanas antes de un viaje a Japón para la cumbre del G20. Allí también aseguró que su estado de salud era óptimo y que no había motivos para preocuparse.



Además, cabe recordar que la primera vez que la vieron temblar fue el mes pasado durante una ceremonia de bienvenida en Berlín para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



En aquel momento, aseguró que "este proceso claramente no ha terminado todavía, pero hay progreso y debo vivir con esto por un tiempo, pero estoy muy bien y no hay necesidad de preocuparse por mí".



Según informó la BBC, la oficina de la canciller ha desestimado en repetidas oportunidades las preguntas y preocupaciones sobre la salud de Merkel.



Tal como se esperaba, los medios de comunicación alemanes se han alarmado ante el temor a la salud de Angela Merkel. "La salud de Angela Merkel es ahora una cuestión política", aseguraba un editorial de uno de los diarios locales.



A pesar de que es su cuarto mandato como canciller, en líneas generales Merkel ha gozado de buena salud en el cargo; la BBC informó que sufrió dos accidentes -uno en 2011 y otro en 2014, ambos meramente físicos-, pero sus ausencias en el cargo fueron breves.