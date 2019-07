Un estudio asegura que la anorexia tiene orígenes metabólicos y psiquiátricos

Un estudio internacional publicado recientemente sugiere que los orígenes de esta patología tienen componentes metabólicos y psiquiátricos

Quienes la padecen dejan de comer por completo, abandonan la ingesta de todo tipo de alimentos y hacen de eso una forma de vida. Pierden peso de manera exagerada y tan rápida que en poco tiempo se ven esqueléticos y comienzan a enfermarse más. Todo responde a una imagen corporal distorsionada, que quieren modificar mediante este comportamiento y que los hace verse excedidos de peso cuando en realidad están muy por debajo de su ideal.



Se trata de anorexia, un trastorno alimenticio que suele aparecer en la adolescencia y afecta, en general, más a las mujeres que a los hombres.



Aunque es una patología que se manifiesta eminentemente en la alimentación -o en la falta de ella, en este caso-, no es el único factor afectado en la vida del paciente. De hecho, un nuevo estudio internacional a gran escala del genoma publicado en Nature Genetics ha identificado ocho variantes genéticas asociadas significativamente con la anorexia nerviosa y ha demostrado que los orígenes de este grave trastorno alimentario parecen ser tanto metabólicos como psiquiátricos.



La anorexia nerviosa es una enfermedad que afecta la vida y se caracteriza por un peso corporal peligrosamente bajo, un miedo intenso a ganar peso y la falta de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal, y tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier enfermedad psiquiátrica, según el Centro Nacional de Excelencia para los Trastornos de la Alimentación de Estados Unidos.



"Hasta ahora, nuestro enfoque se ha centrado en los aspectos psicológicos de la anorexia nerviosa, como el deseo de adelgazar de los pacientes. Nuestros hallazgos nos alientan a que también se tenga en cuenta la función del metabolismo para ayudar a comprender por qué las personas con anorexia con frecuencia vuelven a un peso peligrosamente bajo, incluso después de la renovación terapéutica. El hecho de no considerar el papel del metabolismo puede haber contribuido a la mala trayectoria de los profesionales de la salud en el tratamiento", alerta la investigadora principal Cynthia M. Bulik, directora fundadora del Centro de excelencia de la Universidad de Carolina del Norte para trastornos de la Alimentación.



Para el estudio, Bulik y un grupo multinacional de más de 100 investigadores combinaron los datos recopilados por la Iniciativa de Genética de la Anorexia Nerviosa (ANGI) y el Grupo de Trabajo de Trastornos de la Alimentación del Consorcio de Genómica Psiquiátrica (PGC-ED). El conjunto de datos resultante incluyó 16.992 casos de anorexia nerviosa y 55.525 casos de control de ascendencia europea de 17 países de América del Norte, Europa y Australasia.



La base genética de la anorexia nerviosa se superpone con otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia, según el estudio, que apunta también que los factores genéticos asociados con la anorexia nerviosa también influyen en la actividad física, lo que podría ayudar a explicar la tendencia de las personas con anorexia nerviosa a ser altamente activas.



Según la información publicada en el estudio, la base genética de la anorexia nerviosa se superpone con los rasgos metabólicos (incluido el glucémico), los lípidos (grasas) y los antropométricos (medidas corporales), y el estudio muestra que esto no se debe a los efectos genéticos que influyen en el IMC.



El doctor Gerome Breen, del King's College de Londres, quien fue uno de los líderes de la investigación, señala que "las anomalías metabólicas observadas en pacientes con anorexia nerviosa se atribuyen con mayor frecuencia a la inanición, pero este estudio muestra que también pueden contribuir al desarrollo del trastorno. Estos resultados sugieren que los estudios genéticos de los trastornos alimentarios pueden aportar nuevas y poderosas pistas sobre sus causas y pueden cambiar la forma en que abordamos y tratamos la anorexia".



El estudio concluye que la anorexia nerviosa puede ser un 'trastorno metabólico-psiquiátrico' y que será importante tener en cuenta los factores de riesgo metabólicos y psicológicos al explorar nuevas vías para tratar esta enfermedad potencialmente mortal. Es lo que se denomina una enfermedad poliédrica, en la que influyen variables asociadas al trastorno mental y factores metabólicos, lo que sugiere que a futuro habría que redefinir la patología como un trastorno metabólicopsiquiátrico.