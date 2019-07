Alerta por faltantes de medicamentos para el VIH: en junio se agotó el stock de tres drogas

Los fármacos antirretrovirales se utilizan para su tratamiento; un informe estima que para fin de año se acabe la reserva de 15 drogas más

A través de la reducción presupuestaria y el descenso de categoría que sufrió el Ministerio de Salud -actual Secretaría, incluida dentro del Ministerio de Desarrollo Social-, han mostrado un bajo interés en el área por parte del Gobierno.



Lo cierto es que ambos cambios impactan fuertemente en todos los aspectos de la salud, desde la compra de insumos, la provisión de medicación, el mantenimiento estructural, el pago de sueldos, solo por nombrar algunos puntos clave.



La última noticia en relación a la salud es alarmante y se relaciona al faltante de medicamentos antirretrovirales, que se utilizan en el tratamiento del VIH-SIDA. Según la información publicada por la Fundación Grupo Efecto Positivo, la Dirección Nacional de Sida (DNS) -que opera en la órbita de la Secretaría de Salud- sufrió un recorte de presupuesto de $1.724 millones en 2019. En consecuencia, la institución solicitó información oficial sobre compras públicas, stocks y adquisiciones proyectadas por ese sector del Estado para mantener la provisión pública de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C a nivel nacional.



A partir de los datos reportados, la Fundación detectó que actualmente habría faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por los pacientes con VIH en Argentina. Es importante destacar que son 86.338 las personas que padecen esta enfermedad y se encuentran en tratamiento.



De acuerdo al análisis realizado, los fármacos en cuestión serían el efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz. El problema es que la reserva se habría acabado en el mes de junio de 2019, por lo que aunque hoy en día no todas las zonas del país están afectadas, lo cierto es que dentro de poco tiempo podría faltar en todos los centros de salud. Además, en función de la información difundida por la Fundación GEP, a partir de agosto no habría disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales.



En este punto es necesario aclarar que se ha llegado a una situación límite. Tal como explicó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación, "hacer las compras de la manera que corresponde, con licitación, tarda al menos seis meses, más el tiempo que se demora en la distribución a todo el país". ¿Podría acelerarse el proceso de alguna forma? "Es posible hacer compras directas, aunque no se respete el proceso estipulado, pero eso también tarda alrededor de tres meses, por lo que nunca se van a tener los medicamentos faltantes de manera inmediata", aseguró Di Giano.



En todos los casos de medicación faltante se ha iniciado la licitación de compra, excepto en uno. El Darunavir+Ritonavir 600/100 mg, el Darunavir+Ritonavir 800/100 mg y el Tenofovir+Emtricitabina+Efarivenz 300+200+600 tienen expediente de compra, aunque en los tres casos ya se ha acabado el stock en el transcurso de julio. El Efarivenz 600, por su parte, es el único que no tiene iniciado ese trámite, lo cual resulta alarmante porque la reserva de este fármaco se acabó el 10 de julio.



Es importante mencionar que Fundación GEP integra el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y asegura haber recibido numerosas denuncias de faltantes. Es por eso que afirman que muchos beneficiarios del sistema público de Salud no estarían recibiendo la medicación correspondiente en los hospitales y centros de salud. Por otro lado, en diálogo con iProfesional, la profesional dijo que "en muchos de los casos, los profesionales médicos han modificado compulsivamente la composición de los esquemas de tratamiento, algo que puede ser perjudicial para el paciente".