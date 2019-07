Cuando el cuerpo se adelanta: cuáles son las principales causas de la menopausia temprana

La mayoría de las mujeres pasan por este proceso entre los 40 y los 50 años, aunque en algunos casos aparece en forma precoz

Con algunas diferencias, la menopausia es algo que llega a la vida de todas las mujeres. Más temprano o más tarde, en algún momento los óvulos del cuerpo se terminan y empieza ese proceso.



En la mayoría de los casos se manifiesta a entre los 40 y los 50 años, aunque lo cierto es que no siempre sucede de esta manera.



Hay mujeres que tienen lo que se conoce como menopausia precoz o prematura, que aparece antes de la edad mencionada. La precoz suele manifestarse entre los 40 y los 45 años, mientras que la prematura provoca síntomas antes de los 40 años. Cabe mencionar que aproximadamente el 5 % de las mujeres pasan naturalmente por la menopausia precoz.



La menopausia -sin importar si es precoz, prematura o en la edad estimada- sucede como consecuencia de que los ovarios dejan de producir hormonas y, así, el período desaparece. Cuando aparece de manera precoz, esto puede suceder naturalmente o por una razón médica, como cuando se extraen ambos ovarios en una histerectomía.



Es importante aclarar que también puede aparecer como consecuencia de la toma de algunos medicamentos o de ciertas patologías.



Los antecedentes familiares son, al igual que en muchas patologías, una de las principales causas por las que se puede adelantar este proceso. Esto significa que aquellas mujeres con un historial familiar de menopausia precoz o prematura tienen más probabilidades de presentar estos cuadros.



El tabaquismo también puede desencadenar este tipo de procesos de manera temprana. Así, las mujeres que fuman pueden llegar a la menopausia hasta dos años antes que las que no fuman. También pueden sufrir síntomas más graves de la menopausia. Las investigaciones sugieren que las mujeres con menopausia precoz o prematura y que fuman mueren aproximadamente dos años antes que las mujeres que no fuman.



Por otro lado, los tratamientos de quimioterapia o radiación pélvica por cáncer pueden constituirse como causas de menopausia temprana. Estos tratamientos pueden dañar los ovarios y hacer que se interrumpan los períodos para siempre o por un tiempo. Además, es posible que la mujer tenga problemas para quedar embarazada, incluso que aquellas que ya lo habían hecho no puedan volver a lograrlo.



Es necesario aclarar que no todas las mujeres que reciben quimioterapia o radiación pasarán por la menopausia; cuanto más joven sea la mujer al momento de la quimioterapia o radiación, menos probabilidades tiene de entrar en esta etapa.



Tal como se mencionó, este tipo de menopausia puede aparecer después de una cirugía para extirpar los ovarios -denominada ooforectomía bilateral-. El factor desencadenante es que el cuerpo deja de producir hormonas, por lo que los niveles descienden de manera abrupta y los períodos desaparecen por completo.



De la misma forma, la cirugía para extirpar el útero -conocida como histerectomía- también puede desencadenar el proceso menopáusico. Si bien las mujeres que se someten a esta operación ya no tienen su período menstrual ni pueden quedar embarazadas, no todas entran en la menopausia de manera inmediata. Esto sucede porque, en la mayoría de los casos, se conservan ambos ovarios, o al menos uno de ellos, por lo que el cuerpo mantiene su nivel hormonal. Sin embargo, es probable que entren en ese proceso uno o dos años antes de lo esperado.



Así como puede suceder por causas médicas, la menopausia también puede adelantarse por la influencia de ciertas patologías.



Algunas enfermedades autoinmunes, como afecciones de la tiroides y artritis reumatoidea, por ejemplo, pueden actuar de esta manera sobre el cuerpo de la mujer. Aunque se produce con poca frecuencia, el sistema inmune del cuerpo, que normalmente combate las enfermedades, puede atacar los ovarios por error y evitar que produzcan hormonas.



Por otro lado, las mujeres con VIH cuya infección no está bien controlada con medicamentos pueden sufrir una menopausia precoz.



Asimismo, aquellas pacientes que nacieron con cromosomas faltantes o con problemas en los cromosomas pueden entrar en la menopausia antes de tiempo. Por ejemplo, las mujeres con la afección denominada síndrome de Turner nacen sin una parte o todo el cromosoma X, por lo cual sus ovarios no se forman normalmente al nacer y sus ciclos menstruales, incluido el tiempo aproximado de la menopausia, pueden no ser normales.



Otra de las afecciones que puede desencadenar una menopausia precoz es el síndrome de fatiga crónica. Las mujeres con encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (EM/SFC) sienten cansancio extremo, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, pérdida de memoria, dolor de cabeza, sueño no reparador y otros síntomas. Algunas investigaciones han determinado que quienes padecen este trastorno tienen más probabilidades de padecer menopausia precoz o prematura.



¿Cómo puede la mujer saber si le ha llegado la menopausia?



El parámetro general para saberlo es la ausencia de la menstruación durante más de 12 meses seguidos. Es importante que aquellas mujeres que crean que pueden estar ante una menopausia temprana consulten a su médico, de modo que puedan saber más acerca de su cuerpo y puedan ser asesoradas.



Además, las mujeres que experimentan la menopausia antes de tiempo pueden tener síntomas o problemas de salud similares a los de la menopausia regular.