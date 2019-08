¡Atención! Estos son los medicamentos que faltan actualmente en Argentina

Mes a mes, ANMAT informa acerca de cuáles son los productos que faltan en el mercado, lo cual permite a la población estar informada

El mercado de medicamentos es muy amplio y diverso. Al igual que cualquier segmento de mercado son muchas las marcas que están presentes y que compiten por insertar sus productos.



Sin embargo, en ocasiones se producen faltantes de ciertos artículos en particular. Esta problemática responde a diversos motivos, que en general están más relacionados con situaciones que vive la empresa que los produce. Más allá de eso, es importante dar a conocer cuáles son los medicamentos que actualmente no se encuentran disponibles en las farmacias del país.



Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) difunden, mes a mes, un listado de cuáles son los fármacos que se encuentran en falta, de modo que los consumidores estén informados. Además, detalla la situación particular de cada droga, es decir, por qué no está en el mercado, cuándo se va a regularizar la situación y si existen otros productos similares para reemplazar el tratamiento.



El último listado difundido fue actualizado en agosto de 2019, por lo que es información realmente nueva, y está compuesto por 50 artículos. De ellos, 12 tienen su situación regularizada, es decir que ya se pueden conseguir sin problemas en cualquier negocio farmacéutico.



Además, hay cuatro productos que han sido discontinuados de manera permanente, por lo que no se podrán comprar más y deberán ser reemplazados por otra marca del mismo medicamento. El primero de ellos es la "Prometazina clorhidrato 50 mg/ 2 ml", en modalidad inyectable, de la marca Sanofi Aventis Argentina S.A, comercialmente conocido como Fenergan.



Otro de los fármacos en esta situación es el "Propionato de fluticasona 2 mg / 2 ml", presentado como suspensión para inhalación para nebulización. El laboratorio que lo produce es GlaxoSmithKline Argentina S.A y su nombre comercial es Flixotide Nebules.



La droga "Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg", en forma de comprimidos, y producida por MSD Argentina S.R.L, también ha sido discontinuada.



En estos tres casos el documento oficial especifica que todos tienen medicamentos de reemplazo, en la misma presentación, detallados en el Vademécum. De cualquier modo, siempre es importante consultar con el médico tratante en caso de ser usuario de uno de estos productos y requerir un cambio.



Por su parte, los comprimidos de liberación controlada de "Levodopa 200 mg + carbidopa 50 mg" también se encuentran en esta situación. En este caso, la empresa fabricante es MSD Argentina S.R.L y el artículo solía conseguirse en farmacias como Sinemet CR.



La diferencia con los casos anterior es que no tienen reemplazo en el mismo formato, por lo que la persona deberá ingerir este medicamento de otra manera. Nuevamente, es fundamental la consulta a un especialista para determinar esa modificación.



Por otro lado, de los 50 productos que componen la lista hay seis que tienen problemas con el abastecimiento de la materia prima.



Uno de ellos es el conocido comercialmente como Ciprofarma, compuesto por ciproterona Acetato 50 mg en forma de comprimidos. Según detallan desde ANMAT, esta situación se extenderá, en este caso puntual, hasta octubre próximo.



El producto Ciprovit energizante, fabricado por Laboratorios Beta, también ha tenido inconvenientes con la provisión de la materia prima. Está compuesto por Pirinitol clorhidrato 100 mg + tocoferilo acetato 100 mg + ciproheptadina clorhidrato 0,5 mg + vitamina A 750 UI + estracto de Ginkgo Biloba 40 mg + Acido ascorbico 120 mg, y se presenta en forma de comprimido recubierto. Dado que no hay fecha estimativa de reposición de este fármaco, ANMAT recomienda consultar con un médico por un tratamiento alternativo.



La Clonidina Larjan es otro de los artículos que se encuentra dentro de este grupo -clonidina clorhidrato 0,152 mg / 1 ml-. Se presenta como solución Inyectable y todavía no se ha difundido la fecha estimativa de regularización de la situación.



También tiene problemas con el abastecimiento de la materia prima el medicamento conocido como Fluoxetina teva -compuesto por fluoxetina clorhidrato 20 mg-, que se presenta en comprimidos. Este sí tiene una fecha estimativa de reposición, que es noviembre de este año.



Los comprimidos de Geriprost -terazosina 10 mg- son otro de los fármacos que se encuentra en esta situación, sin fecha de reposición.



El producto Naloxona del laboratorio Denver, en presentación de solución inyectable, también tiene problemas en el abastecimiento de la materia prima. ANMAT estima que se repondrá para septiembre de 2019.



Para poder chequear esta información es posible ingresar a la web del organismo de control, que actualiza este listado todos los meses.