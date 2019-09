ANMAT prohibió la venta de dos mermeladas y una miel: enterate por qué

El organismo de control sanitario nacional tomó esta decisión y la comunicó a través de dos disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó este jueves una drástica decisión que alcanza a tres productos alimenticios.

A través de varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo de control prohibió la venta de dos mermeladas sin sal, unas "Cebollas dulces" y una miel.



En relación a las mermeladas, el problema es que se hallaban en infracción por carecer de la autorización del producto y por consignar la leyenda Sin TACC, sin estar autorizados como tales. Es por eso que ANMAT considera que están falsamente rotuladas y que, en consecuencia, son ilegales.



El artículo 1 de la disposición 7169/2019, asegura que se prohíbe "la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Mermelada de ciruela sin sal, RNPA: 21-115454, marca: Flor de Seibo", "Mermelada de durazno sin sal, RNPA: 21- 111570, marca Flor de Seibo" y "Cebollas dulces, Expte.: 3865-2016, marca Flor de Seibo'". Este último no se encuentra rotulado y, por ende, no se puede comercializar en el país.



En cuanto a la miel, la institución decidió prohibir su venta en todo el territorio porque "no cumple con la normativa alimentaria vigente".



De acuerdo a lo establecido en la disposición 7170/2019, el producto "miel pura de abejas, marca La Colina, RPPA N° K 17002024, RPE N° A 17000845", carece de "autorizaciones de establecimiento y de producto", y se encuentra "falsamente rotulado", y es en consecuencia "ilegal".