Además de tener resaca, ¿qué enfermedades podés desarrollar si tomás mucho alcohol?

La ingesta excesiva de esta sustancia está relacionada con una serie de patologías que pueden afectar severamente la salud

El alcohol es una sustancia que puede hacer mucho daño a varios órganos del cuerpo si se consume en exceso, aunque los que están más expuestos son el hígado, el páncreas, el corazón y el cerebro. Lo cierto es que en la medida que se consuma con moderación no resulta nociva para la salud; precisamente, el problema es que se ingiera en exceso.



Más allá de las consecuencias inmediatas que esto tiene en el organismo -el estado de ebriedad y la resada al día siguiente-, son todavía más graves los efectos adversos que puede tener a largo plazo. Existen una serie de patologías que toda persona puede desarrollar en caso de consumir alcohol de manera excesiva -una situación que se agrava más aún en quienes tienen factores de riesgo de cierta enfermedad-. Es importante destacar que no todas las personas saben que algunas de ellas están relacionadas al consumo de alcohol.



El cáncer de mama es una de ellas. Aunque los principales factores de riesgo son otros -como los antecedentes familiares, por ejemplo- el alcoholismo es uno de los elementos que aumenta el peligro de padecer esta patología. Por eso, las mujeres que consumen mucho alcohol deben prestar particular atención a los exámenes de rutina, dado que tienen más chances de desarrollar esta enfermedad que quienes no tienen dicho hábito.



También puede aumentar el riesgo de padecer el cáncer de estómago, junto con el de colon, de hígado y de esófago.



Dado que el alcohol se procesa en el hígado, cabe mencionar que tomar mucho alcohol eleva las chances de desarrollar cirrosis hepática. Esta enfermedad deteriora las células del hígado hasta que, poco a poco, dejan de funcionar adecuadamente, lo cual deja al organismo sin uno de los principales órganos que se ocupan de metabolizar las sustancias.



La pancreatitis aguda es otra de las afecciones que puede aparecer como consecuencia del abuso de alcohol. Además, si el paciente sigue consumiendo esta sustancia de manera constante, es posible que desarrolle la enfermedad pase de ser aguda a ser crónica.



La osteoporosis puede aparecer de manera temprana en caso de que la persona tome mucho alcohol. Se trata de una enfermedad que provoca una disminución de la masa ósea -más allá de la que se da naturalmente a partir de los 35 años- que se intensifica en las mujeres después de la menopausia.



Además de todas las patologías mencionadas, es importante tener en cuenta el papel que juega el alcoholismo. Se trata de una enfermedad que tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad, al tiempo que genera cada vez más adicción y eso sume a la persona en un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Asimismo, las personas alcohólicas pueden afectar severamente a su entorno, no solo a través de su adicción sino de las conductas que se dan a partir de él.



Tanto por la dependencia que genera como por las patologías que se pueden desarrollar por el consumo excesivo de alcohol, es fundamental ayudar a la persona a que sea consciente de su problema. De esta forma será más fácil que pueda salir de allí y que pueda retomar su vida, así como cuidar su salud y prevenir muchos de los trastornos mencionados.