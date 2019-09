La crisis en la mesa: más de la mitad de los niños porteños sufre malnutrición

Un estudio reciente da cuenta de esta situación que, a largo plazo, puede impactar severamente en su desarrollo físico e intelectual

La malnutrición infantil es una situación que afecta a una gran cantidad de niños en todo el país En general, se suele pensar esta situación como más grave en las provincias del norte argentino, tanto en el noreste como en el noroeste. Sin embargo, un estudio reciente muestra que más de la mitad de los chicos que viven en la Ciudad de Buenos Aires registra problemas derivados de esta situación.



La investigación publicada recientemente estuvo a cargo del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). Los números reflejan que el 52,3% de los niños y niñas de esta localidad se encuentran en esta situación, que el estudio categoriza como "alta vulnerabilidad nutricional". En contraste, en el Conurbano bonaerense el porcentaje de malnutridos es del 44,6%, una cifra que se acerca más al porcentaje nacional, que es de 43,3%.



Más allá del factor nutricional puntualmente, es importante tener en cuenta que la malnutrición impacta severamente en todos los aspectos de la vida y el desarrollo de los más chicos, tanto en el momento como a largo plazo. Así, potencia la posibilidad de que a futuro padezcan enfermedades crónicas, déficits de crecimiento y de desarrollo psicosocial.



De acuerdo al análisis realizado por ISEPCI, la grave situación que atraviesan los sectores más humildes es consecuencia del incremento de precios de alimentos básicos y la falta de empleo formal.



"Existe una tendencia cada vez más común de reemplazar alimentos nutritivos por rendidores en los hogares más humildes", afirma el estudio. "Así, baja la ingesta de proteínas, hierro, calcio y vitaminas, pero sube hidratos de carbono y grasas", señala la investigación. Asimismo, revela que del total de niños relevados, el 21,07% padece sobrepeso; el 20,43% obesidad y el 1,84% sufre bajo peso. Este último punto es fundamental, dado que tanto la obesidad como el sobrepeso no siempre son vistas como formas de malnutrición y, en la mayoría de los casos, los niños que las sufren no ingieren los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo y crecimiento.



"Está comprobado que los aumentos excesivos de masa grasa desde los primeros meses de vida predisponen sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia", alertan desde ISEPCI.



"Esto deja en evidencia la existencia de problemas crónicos y estructurales en buena parte de la población para acceder a alimentos nutritivos en cantidad y calidad necesarios. Causa una alta preocupación, ya que se trata de niños que atraviesan una etapa prioritaria y necesitan un aporte alimenticio rico en nutrientes", aseveran también en el estudio.

En el grupo de bebés de hasta dos años (lactantes) el dato se reduce debido al amamantamiento. Sin embargo, la cifra es del 29,4%. En tanto, el sector que más sufre la malnutrición es el integrado por niños de entre 6 y 10 años.



En ese sentido, el ISEPCI indica que "los 57 productos de la canasta básica tuvieron un gran aumento, afectando el acceso a alimentos indispensables como leche, queso, manteca, yogurt, lentejas, carne vacuna y pescado".



La malnutrición infantil es un problema que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a alrededor de 41 millones de niños en todo el mundo. Aunque rara vez aparece citada como causa directa, está presente en más de la mitad de las muertes infantiles. Muchas veces, la falta de acceso a alimentos no es la única causa de malnutrición; también contribuyen a ella los métodos defectuosos de alimentación o las infecciones, o la combinación de ambos factores.