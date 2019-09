Qué se conoce hasta el momento de la situación de salud de Florencia Kirchner

La defensa de la hija de la ex presidente cumplió con el requerimiento del Tribunal que la juzga en las causas Hotesur y Los Sauces

Tras el pedido que formuló la semana pasada el Tribunal Oral Federal 5, Florencia Kirchner presentó este martes, a través de su defensa, el certificado médico sobre el tratamiento médico a la que está sometida desde principio de año en Cuba con autorización judicial, en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur por lavado de dinero.



La presentación en Tribunales fue realizada por el abogado Carlos Beraldi después de que los jueces pidieran actualizar la información sobre el estado de salud de la hija de la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner.



El Tribunal hizo este pedido porque el último certificado que tenía en su poder era de abril pasado. Es importante tener en cuenta que los detalles de la nueva presentación de Florencia Kirchner no se conocieron ya que se manejan con absoluta reserva.



De acuerdo con lo que informaron sus abogados en aquel momento, la hija de la ex presidenta sufría de depresión y linfedema, así como bajo peso corporal. A partir de la documentación anterior y la presentada recientemente, los jueces que investigan a la joven por presunto lavado de dinero deberán decidir si le extienden el permiso de estadía en Cuba.



Según trascendió, los expertos del Cuerpo Médico Forense revisaron la historia clínica que presentaron los abogados de Florencia Kirchner y determinaron que el mismo tratamiento que está realizando en Cuba podría afrontarlo en Argentina, aunque por el momento no hubo orden judicial alguna que la obligara a regresar al país.



El juicio por Hotesur y Los Sauces, cuyas causas se tramitarán juntas, aún no tiene fecha de inicio; allí también están imputados la ex presidente junto a sus hijos, así como los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros.