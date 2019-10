ANMAT una vez más: prohibió unas galletitas, un condimento y algunos productos médicos

El organismo de control comunicó su decisión a través de varias disposiciones que se publicaron este jueves en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió este jueves, a través del Boletín Oficial, unas galletitas de vainilla con chips de chocolate de la marca Nina Chocochips y un orégano en hojas de la marca Dusen. Además, tomó una medida similar para un producto odontológico y 158 bombas de infusión.



De acuerdo a lo establecido en la disposición 8271/2019, se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como "Galletitas de Vainilla con chips de chocolate" - Libre de gluten. Sin TACC. Libre de lácteos. Con azúcar orgánica, marca Nina Chocochips". El motivo es que no cumplían con la normativa alimentaria vigente en Argentina.



Por otro lado, ANMAT tomó una decisión similar en relación al producto "Orégano en hojas, marca Dusen, Lote: 07/11/18, Fecha de vto.: 30/04/2020, RNPA N° 02-521851". A través de la disposición 8273/2019 indicó que se hallaba en infracción por estar contaminado. "Al presentar en la observación macroscópica una larva viva y en la observación microscópica nematodes vivos y muertos, resultando ser en consecuencia ilegal", detalló el organismo de control.



Además, se prohibió la venta de un producto odontológico por no contar con los datos del importador responsable en la Argentina. Se trata de un cemento de ionómero de vidrio que se utiliza en los tratamientos restauradores y preventivos; la Disposición afirma "prohíbese el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional del lote Nº 9360 0086 del producto "MASTER-DENT/GLASS IONOMEER/LUTING CEMENT", contiene "GLASS IONOMER luting cement/TYPE I/REF: 10-400-P/POWDER 15 g/lot 9360 0086/Dentonics, inc./Made in USA" y "GLASS IONOMER luting cement/ TYPE I/REF: 10-400-L/LIQUID 15 ml/lot 9360 0086/Dentonics, inc./Made in USA".



Por último, la Anmat prohibió 158 bombas de infusión, una herramienta médica que se utiliza para inyectar fluidos, medicación o nutrientes en el sistema circulatorio del paciente. En la disposición 8275/2019 se detalló que la empresa fabricante e importadora de estos productos notificó el extravío de estas piezas, por lo que la Administración dispuso, a fin de proteger a los eventuales adquirientes y usuarios, prohibir el uso y la distribución en todo el territorio nacional.