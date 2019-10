Investigación en farmacología clínica: Argentina está entre los países líderes en Latinoamérica

Si bien el 80% de los ensayos se concentra entre Estados Unidos, Europa y Japón, a nivel regional los países líderes son Brasil, México y Argentina

Desde hace tiempo la industria farmacéutica viene realizando diversas investigaciones para desarrollar medicamentos innovadores que puedan tratar enfermedades que actualmente no tienen tratamiento o no se ha dado con el más adecuado. De esta manera, es posible mejorar la calidad de vida de las personas.



El desarrollo de esos medicamentos y tratamientos innovadores hizo que la expectativa de vida aumentara 1,74 años en la primera década de este siglo. Según explican desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), un 73% de ese incremento se debe a los medicamentos innovadores.



La mayor supervivencia en pacientes con cáncer, la cura de la hepatitis C o el tratamiento que se puede dar actualmente a las enfermedades reumatológicas, son algunas de las pruebas de estos avances. Sin embargo, para que un nuevo medicamento pueda llegar al mercado debe pasar por una serie de etapas de investigación que demuestren que esa nueva molécula es segura y eficaz para las personas.



Esta disciplina se denomina ‘investigación de farmacología clínica’ y constituye una instancia clave del desarrollo de cualquier medicamento. Además, representa una esperanza para pacientes que no están teniendo buenos resultados con los tratamientos disponibles para la patología que los aqueja.



"También es importante mencionar que esta actividad contribuye significativamente a la formación de los profesionales de la salud, que se actualizan con las innovaciones más importantes a nivel mundial", afirma el Dr. Manfredo Cozzi, Asesor en Investigación Clínica de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe). Al mismo tiempo se constituye como un ingreso genuino y pujante de divisas a la economía nacional, que se mide en miles de millones de pesos.



Actualmente, a nivel local están dadas las condiciones para que el país juegue un papel mucho más protagónico en este terreno; Argentina es reconocida en todo el mundo por la capacidad de sus profesionales de la salud y cuenta con más camino recorrido en este rubro que muchos de los países de la región.



Esta manera de investigar, que incluye ‘probar los medicamentos en personas’, tiene lugar en hospitales públicos e instituciones de salud privadas, y está en manos de profesionales de la salud idóneos y con el seguimiento de comités de ética. Así y todo, ha suscitado, a lo largo de los años, múltiples mitos que aún persisten en la sociedad; uno de ellos plantea que las grandes corporaciones multinacionales van al tercer mundo a estudiar los medicamentos que prefieren no probar en sus países.



"Como muchas otras creencias populares, ésta es contundentemente falsa", asegura el Asesor en Investigación Clínica de CAEME, quien agrega que el 80% de los ensayos clínicos se realizan en Estados Unidos, Europa y Japón. Los países como la Argentina sólo participan de una proporción mucho menor de esos estudios.



"En América Latina, tres países lideran la investigación clínica: Brasil, México y Argentina. Nosotros supimos estar delante y ahora somos los terceros", explica el Dr. Cozzi. A nivel mundial, Argentina ha llegado a tener en 2006 un pico de participación del 2,3% en el total de estudios clínicos que se realizaban. A partir de allí, la participación cayó de manera sostenida y la peor marca se dio en 2016 al alcanzar un piso de 0,8%.



Como consecuencia de las políticas claras que impulsan la competitividad y la previsibilidad de nuestro país, en 2017 Argentina ha mejorado un 50% y llegó al 1,2%. El año pasado se mantuvo la tendencia y fue particularmente positivo porque se presentaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su aprobación, 55 nuevos estudios durante el primer semestre y 94 en el segundo, un crecimiento intersemestral cercano al 71%.



Es importante tener en cuenta que el sector farmacéutico privado es uno de los más pujantes en términos de investigación y desarrollo. "En el mundo representa una inversión anual de US$ 145 mil millones, mientras que en la Argentina, la inversión en investigación clínica ronda los 300 millones de dólares", señala el Dr. Manfredo Cozzi.