Estos medicamentos se toman frecuentemente y pueden causar impotencia sexual

También llamada disfunción eréctil, es un trastorno que puede tener diversos orígenes, entre las que se encuentran algunos fármacos

La impotencia sexual masculina, también llamada disfunción eréctil, es la incapacidad para lograr mantener la erección el tiempo necesario para conseguir disfrutar de las relaciones sexuales de manera satisfactoria. Se trata de una afección que puede impactar de manera negativa en la vida de quien la padece desde el punto de vista psicológico y anímico. No obstante, es un trastorno que se puede tratar, en función de cuál sea su origen, y mejorar significativamente los síntomas.



Hay diversas causas que pueden ocasionar la impotencia, unas físicas y otras emocionales o mentales. Entre las más comunes se encuentran una serie de medicamentos, que se utilizan para tratar diversas patologías, y que pueden tener la impotencia sexual como efecto secundario.



En la mayoría de las ocasiones no afecta a todos los hombres por igual, ni se expresa de la misma forma, dado que también interviene con las variables que tiene la persona puntualmente.



Un informe revista sanitaria Infac, que pertenece al Gobierno Vasco, enumera una serie de medicamentos que pueden tener este efecto. De esta manera, la población puede estar informada y conocer cuáles son los efectos secundarios de los fármacos que consume.



Más allá de cualquier efecto secundario que pueda tener -ya no solo hablando de impotencia sexual- es esencial no suspender el tratamiento antes de consultar con un especialista. Esto significa que al momento en que el paciente nota que un fármaco le produce una consecuencia inesperada o un efecto que desconoce, es necesario consultar con su médico lo más rápido posible, de modo que sea él quien tome la decisión más adecuada.



Algunos medicamentos para tratar la hipertensión pueden desencadenar un cuadro de estas características.

- Atenolol

- Betanidina

- Bumetanida

- Captopril

- Clorotiazida

- Clorthalidona

- Clonidina

- Enalapril

- Furosemida

- Guanabenzina

- Guanetidina

- Guanfacina

- Haloperidol

- Hidralazina

- Hidroclorotiazida

- Labetalol

- Metildopa

- Metoprolol

- Nifedipina

- Fenoxibenzamina

- Fentolamina

- Prazosina

- Propranolol

- Reserpina

- Espironolactona

- Triamtereno

- Verapamilo



También hay fármacos que se utilizan en pacientes depresivos que pueden comportarse de esta manera, aunque no siempre tienen la misma respuesta en el cuerpo.



- Amitriptilina

- Amoxapina

- Buspirona

- Clorodiazepóxido

- Clorpromazina

- Clomipramina

- Clorazepato

- Desipramina

- Diazepam

- Doxepina

- Fluoxetina

- Flufenazina

- Haloperidol

- Imipramina

- Isocarboxazida

- Lorazepam

- Meprobanato

- Mesoridazina

- Nortriptilina

- Oxazepam

- Fenelzina

- Fenitoína

- Sertralina

- Tioridazina

- Tiotixeno

- Tranilcipromina

- Trifluoperazina



Algo parecido sucede con ciertas drogas contra el párkinson

- Benztropina

- Biperideno

- Bromocriptina

- Levodopa

- Prociclidina

- Trihexifenidilo



Medicamentos antihistamínicos



- Dimenhidrinato

- Difenhidramina

- Hidroxizina

- Meclizina

- Nizatidina

- Prometazina



Medicamentos contra el cáncer y hormonales



- Antiandrógenos (Casodex, Flutamida, Nilutamida)

- Busulfán (Myleran)

- Ciclofosfamida (Cytoxan)

- Ketoconazol

- Agonistas de LHRH (Lupron, Zoladex)

- Agonistas de LHRH (Firmagon)



Medicamentos analgésicos opiáceos



- Codeína

- Fentanilo

- Hidromorfona

- Meperidina

- Metadona

- Morfina

- Oxicodona



Además de los fármacos mencionados, es importante tener en cuenta cuáles son las otras causas que pueden provocar impotencia sexual, tanto en hombres como en mujeres.

La edad es una de ellas; según algunos estudios, a partir de los 60 años hasta un 40% de los hombres sufren disfunción eréctil. Después de los 70 años la cifra de afectados sube por encima del 50%.



La circulación sanguínea es otro de los elementos a tener en cuenta cuando se piensa en este trastorno. Algunas patologías que causan problemas circulatorios pueden impedir que llegue suficiente sangre al pene, y que por lo tanto, se pueda producir la erección.



También hay causas psicológicas que pueden impactar de esta manera en el cuerpo. La depresión y el estrés, entre otros trastornos, pueden provocar una disfunción eréctil.

El abuso de algunas drogas ilegales y de alcohol pueden ocasionar problemas al momento de tener una erección, aunque no siempre sucede ni tampoco en todas las personas.