Cannabis medicinal: Francia aprobó un estudio de dos años en humanos

El país europeo aprobó esta investigación a través de la Asamblea Nacional, de la cual participarán más de 3000 voluntarios

El uso de cannabis medicinal es un tema que cada día tiene más peso en la agenda sanitaria de algunos países y a nivel global. Si bien todavía queda un largo camino por recorrer, lo cierto es que cada vez son más las entidades que, en base a estudios e investigaciones médicas, apoyan y promueven el uso de esta sustancia para tratar los síntomas de algunas patologías.



En los últimos días Francia tomó una decisión contundente en este sentido, que podría repetirse en otras naciones, en función de sus resultados. La Asamblea Nacional francesa aprobó un experimento con cannabis medicinal que protagonizarán alrededor de 3000 personas durante dos años, a partir del verano boreal de 2020. El poder legislativo de dicho país tomó esta decisión ahora porque es necesario que el estudio esté contemplado en presupuesto del área de Seguridad Social del próximo año.



El autor de la propuesta fue el diputado Olivier Véran, que se encuentra dentro de las filas del oficialismo. Después de la decisión del cuerpo legislativo expresó su contento a través de Twitter, donde escribió: "Porque los enfermos sin alternativa lo necesitan, porque Francia es uno de los últimos países de la Unión Europea que no lo ha autorizado, inmensamente orgulloso de ver mi enmienda a favor de la experimentación médica del cannabis adoptada por la Asamblea Nacional".



Cabe destacar que, según el propio legislador, el experimento se realizará dentro de un marco "científico, seguro y evaluado".



El estudio propiamente dicho tendrá una duración de dos años, a lo largo de los cuales más de 3000 voluntarios, todos ellos afectados por enfermedades incurables, se someterán al uso de cannabis medicinal. A medida que se observen los resultados se realizará un reporte acerca de la pertinencia de su aplicación generalizada.



Así, los médicos podrían prescribir el uso de cannabis en infusiones, aceites o flores secas, lo que permitirá -al menos entre los voluntarios- evitar el fenómeno de automedicación detectado en los últimos años en personas que recibían cuidados paliativos.



¿Cuál es la situación en Argentina?



En Argentina, el 2017 el Congreso Nacional sancionó -con unanimidad en ambas Cámaras- la que hoy se conoce como Ley de Cannabis medicinal.



El objetivo central de la ley es "establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud".



Asimismo, la norma creó el Programa Nacional para el Estudio y el Uso Medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud. En este punto, es importante aclarar que actualmente esta cartera ya no existe más como tal, dado que hace pocos meses fue rebajada a Secretaría, pero el Programa en cuestión se mantiene bajo su control.