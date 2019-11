¿Por qué podrías perder la memoria durante unas horas y no darte cuenta?

La amnesia global transitoria aparece como un episodio repentino, que causa la pérdida de memoria, pero que no responde a ninguna enfermedad neurológica

¿Es posible olvidarse de todo sin motivos aparentes y luego no tener secuelas neurológicas? Parece algo que sucedería solo en una novela, pero efectivamente es posible. Se trata de un episodio de amnesia global transitoria, que se suele presentar de manera repentina y tiene efectos temporales. Es un período durante el cual la persona pierde la memoria, pero es una manifestación que no es atribuible a una afección neurológica frecuente, como el accidente cerebrovascular (ACV) o la epilepsia, que pueden presentar síntomas similares en relación a los olvidos.



La principal característica de la amnesia global transitoria es la pérdida de la memoria de los eventos recientes, por lo que es posible que la persona se olvide de dónde está o de por qué se encuentra ahí y cómo llegó. Además, es posible que no recuerde nada sobre lo que está sucediendo a su alrededor, por lo que quienes están atravesando un episodio de estas características suelen preguntar y repreguntar varias veces lo mismo. Esto es así porque, precisamente, no terminan de entender qué pasa, quiénes son las personas que lo rodean -si no las conocía previamente- o por qué actúan de determinada manera.



Cabe aclarar que en la amnesia global transitoria, la persona recuerda quién es y reconoce a su entorno, a quienes conoce bien. En este punto se diferencia de otras patologías neurológicas que pueden provocar el olvido de recuerdos muy internalizados y almacenados como de largo plazo.



El cuadro de amnesia global transitoria se identifica por su síntoma principal, que es la incapacidad de formar nuevos recuerdos y recordar el pasado reciente. Para diagnosticarla, una vez que se confirma ese síntoma, es importante descartar otras posibles causas de amnesia.



El inicio repentino de esa pérdida de memoria -verificado por alguien más que el propio paciente-, el recuerdo de la identidad personal a pesar de la pérdida de memoria y la cognición normal, como la capacidad de reconocer y nombrar objetos familiares y seguir instrucciones simples, son algunas de las características que suelen acompañar a la pérdida de memoria. Además, es frecuente que la persona carezca de signos que indiquen daño a un área particular del cerebro -como parálisis de extremidades, movimientos involuntarios o reconocimiento de palabras deteriorado-.



El diagnóstico de amnesia transitoria se confirma, a su vez, a medida que el cuadro se desarrolla. Es decir, que si el episodio dura menos de 24 horas -incluso menos-, la persona presenta un retorno gradual de la memoria. Además, cuando no hay lesiones en la cabeza ni antecedentes de epilepsia activa, también es posible pensar en este trastorno.



Ahora bien, si no se debe a una enfermedad o afección neurológica, ¿por qué se produce este cuadro?



Hasta el momento, se desconoce la causa de la amnesia global transitoria. Los especialistas aseguran que podría haber relación entre ella y los antecedentes de migrañas, pero lo cierto es que todavía no se comprenden del todo los factores ocultos que contribuyen a ambos trastornos -porque la migraña recurrente también es un trastorno que todavía permanece bajo un velo de cierta oscuridad-.



Según los expertos, otra causa posible es la sobrecarga de sangre en las venas, que podría suceder como consecuencia de algún tipo de obstrucción u otra anomalía relacionada con el flujo sanguíneo -un trastorno que se conoce como congestión venosa-.



Más allá de eso, se sabe que hay algunos eventos que pueden desencadenar un episodio. La inmersión repentina en agua fría o caliente, la actividad física extenuante, las relaciones sexuales y los procedimientos médicos -como angiografía o endoscopia-, pueden contribuir a que la persona tenga un cuadro de amnesia. El traumatismo craneoencefálico leve y la angustia emocional aguda, también se ubican dentro de este grupo.



Aunque se desconocen las causas precisas, se sabe que hay personas que son más propensas a padecer un cuadro de amnesia. La edad es uno de los factores de riesgo, dado que las personas mayores de 50 años tienen más chances de tener amnesia global transitoria que las personas más jóvenes.



Haber padecido migrañas -o padecerlas- de manera frecuente, también incrementa las probabilidades de que se desencadene un episodio de amnesia.



A modo de conclusión y tal como se mencionó anteriormente, es importante destacar que la amnesia total transitoria no tiene complicaciones directas. Además, no se constituye como un factor de riesgo para tener un accidente cerebrovascular o epilepsia.