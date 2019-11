El impacto del mate en el peso de los argentinos: qué dice la ciencia

Los resultados de una investigación realizada en Corea muestran qué efectos tiene esta bebida en el cuerpo

El mate para la mayoría de los argentinos es un aliado en el día a día. En el trabajo, en las vacaciones, en cualquier momento de ocio, es un hábito que está presente en casi todos los ámbitos.



Popularmente se dice que el mate tiene impacto sobre el peso de quienes lo consumen, pero la evidencia científica en el campo no había respaldado esa teoría. Sin embargo, recientemente se publicó un estudio que revela que la yerba mate -ingerida como suplemento- podría ser beneficiosa para quemar la grasa corporal y ayudar a las personas con obesidad a reducir su masa corporal. El objetivo de la investigación era poner a prueba la eficacia del uso de yerba mate en personas que padecen obesidad.



El mate -o Ilex paraguariensis- es un árbol de hojas largas, flores blancas y bayas rojizas. También se denomina té de Paraguay por su región originaria, y sus cultivos son típicos de Argentina, Brasil y Uruguay. Además de ser la bebida nacional, son conocidas sus propiedades beneficiosas para la fatiga y del decaimiento.



En este caso, el estudio se llevó adelante con dos grupos de personas. El primero tomó pastillas placebo, es decir, sin ninguna droga. El segundo tomó pastillas que contenían suplemento de yerba mate. Cada persona tomaba tres cápsulas al día, junto con las comidas.



Los parámetros que se evaluaron en el estudio fueron, principalmente, dos. Por un lado, la eficacia de la yerba mate como suplemento; en este aspecto se analizaron los lípidos en sangre y la distribución de la grasa abdominal. En segundo lugar, se evaluaron los parámetros de seguridad de la toma de este tipo de suplementación. Los efectos adversos que podría tener y los signos vitales generales del paciente fueron los puntos analizados en este aspecto del estudio.



El mate posee una sustancia conocida popularmente como mateína; tiene propiedades y efectos similares a la cafeína y a la teína, que está presente en el té. Además, produce un efecto diurético y digestivo en el cuerpo, lo cual hace que tomar mate sea beneficioso para algunas personas.



Cabe mencionar que la investigación duró doce semanas, al cabo de las cuales los resultados fueron significativamente diferentes entre ambos grupos. El grupo que tomó la suplementación de yerba mate redujo significativamente el porcentaje de grasas en el organismo y la masa corporal, mientras que el grupo que tomó las pastillas placebo no redujo estos valores.



Los resultados del estudio sugieren que la yerba mate podría ser efectivo para colaborar en el tratamiento de la obesidad. Los individuos que lo tomaron redujeron la masa corporal y el porcentaje de grasa en el cuerpo. Asimismo, la toma de este tipo de suplementación no mostró efectos adversos o negativos en los pacientes.