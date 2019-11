Cuando el dolor puede ser de la mente o de los nervios: qué es el dolor neuropático

Es uno de los tipos de dolor, que se caracteriza por anestesia, pinchazos y puntadas eléctricas que afectan al paciente de manera constante

El dolor siempre es una señal de alerta. Una señal que suele indicar que algo anda mal en determinado lugar del cuerpo, que debería solucionarse para que la molestia cesara. Esa es una forma general de definir el dolor, un término que abarca distintas forma, intensidades y características, y que puede variar de paciente a paciente.



El dolor neuropático es uno de esos tipos de dolor, que se diferencia de todos los demás por ser una molestia que no está alertando acerca de una patología o lesión en la zona que molesta. ¿Por qué duele si no está lastimado el lugar? "Precisamente, el dolor neuropático aparece cuando fallan los nervios que transmiten los estímulos y dan dolor cuando en verdad no hay nada que lastime", afirma el Dr. Roberto Rey, M.N. 65626, médico neurólogo y especialista en este tipo de dolor.



Recientemente, el Dr. Rey publicó un libro, a través de Fundación Medifé Edita, que apunta a capacitar a los profesionales de la salud en este tipo de dolor. "Es el primer libro publicado en Argentina que tiene como objetivo enseñar al médico general a manejar el dolor neuropático, dado que saber identificarlo puede aliviar muchos problemas al paciente", asegura el especialista. Saber interrogar adecuadamente al paciente y conocer las características de esta clase de dolor, entonces, pueden ser elementos esenciales al momento de hacer un diagnóstico.



En este punto, cabe mencionar que es un dolor que se siente distinto, no se asemeja al dolor somático, que es aquel que la persona tiene cuando realmente se ha lesionado -una fractura, una quemadura, un esguince, por ejemplo-. El dolor neuropático, en cambio, "suele ser referido como una sensación de anestesia, de pinchazos, quemazón o puntadas eléctricas en la zona afectada", agrega el Dr. Rey, quien además es Profesor de Neurología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Jefe de Servicio de Neurología del Sanatorio Finocchietto.



Ahora bien, si no hay lesión o patología que esté causando ese dolor, ¿cómo se puede tratar? "Los medicamentos que se utilizan en estos casos son aquellos que aplacan la actividad de las neuronas, que son las causantes de la molestia que aqueja al paciente", explica el Dr. Roberto Rey. Los fármacos que entran dentro de ese grupo son "algunos antiepilépticos -uno de los más utilizados es la pregabalina- y los antidepresivos", aclara el especialista.



El último de los tratamientos que se elige para el dolor neuroplástico es la cirugía, pero se realiza en casos muy puntuales y nunca como primera opción.

El dolor neuropático es frecuente en pacientes que padecen ciertas patologías, puesto que se asocia a ellas más que a otras. "La polineuropatía de la diabetes, la neuralgia del trigémino, la culebrilla o herpes zóster, y las lesiones medulares, son las afecciones que regularmente se asocian a este tipo de dolor", afirma el autor del libro guía, quien a su vez "agrega que no se trata de una enfermedad, sino de un síntoma".



En relación a las clasificaciones del dolor, recientemente se estableció una nueva: el dolor nociplástico. Se trata de aquel tipo de dolor que se origina por una falla en la percepción de la molestia pero a nivel central y no periférico, como sucede en el dolor neuropático. "Si ponemos un ejemplo de un sistema de alarmas de una casa, se podría decir que el problema no está en el cableado -como es el caso del dolor neuropático-, sino en la central, que tiene la alarma calibrada más baja y se dispara sin necesidad", ejemplifica el Jefe de Servicio de Neurología del Sanatorio Finocchietto. En estos casos, estímulos suaves, que para otras personas pueden ser apenas perceptibles, causan dolor e impiden al paciente llevar un día a día regular. Una caricia o un beso, por ejemplo, pueden ser motivo de aparición de dolor nociplástico.



En este caso, la causa más frecuente es la fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.



El libro Dolor Neuropático. ¿Dolor de la mente o del cuerpo?, publicado por Fundación Medifé Edita, tiene como principal objetivo capacitar a los profesionales de la salud para que puedan diagnosticar este tipo de dolor de manera efectiva. Así, se ayuda al paciente a tratar sus dolencias y se le brinda un tratamiento adecuado para su situación.