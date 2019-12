El plan para que los niños argentinos coman: cómo será la tarjeta alimentaria que propone el Gobierno

En la conferencia de prensa Argentina contra el hambre, funcionarios del oficialismo presentaron esta medida, que se enmcarca en un plan más amplio

El hambre, la pobreza, la desnutrición y la malnutrición son problemas que afectan severamente a la Argentina actual. Son muchos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en esta situación.



Los problemas de salud que aparecen a partir de la desnutrición son diversos y acompañan a la persona por el resto de su vida. Es allí donde radica la importancia de que los niños, sobre todo en los primeros cinco años de su vida, estén bien alimentados, ingieran todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y puedan llevar una vida saludable y adecuada para su edad.



Tal como se mencionó, esto no siempre se logra y en la actualidad son muchos los niños que padecen malnutrición y que, muy probablemente, tendrán problemas de salud en su edad adulta.



A partir de ese problema el nuevo gobierno decidió lanzar un plan para ayudar a las familias de niños pequeños a que puedan comprar todos los alimentos necesarios para su desarrollo. Que puedan asegurarse de que los más chicos se nutran adecuadamente.



En la conferencia de prensa Argentina contra el Hambre, Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunciaron que lanzarán una tarjeta alimentaria para contribuir a todos aquellos hogares de niños que actualmente no pueden acceder a comprar los alimentos necesarios para el día a día.



¿En qué consiste?



La tarjeta se le dará a tres grupos de personas. Por un lado, a las madres de niños menores de 6 años; por otro, a las mujeres a partir del tercer mes de embarazo; por último, a todas las personas discapacitadas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).



"Las personas van a acceder a una tarjeta del Banco Nación, que no permite sacar dinero pero sí comprar los alimentos que quieran donde quieran", afirmó el ministro Arroyo apenas comenzada la conferencia.



Es importante tener en cuenta que el plan comenzó en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, a modo de prueba, pero continuará por el resto del país en los próximos meses. "Vamos a ir cubriendo todo el país y vamos a llegar a dos millones de chicos, casi un millón cuatrocientas mil tarjetas", indicó el titular de la cartera de Desarrollo Social.



De acuerdo a la información oficial, los montos de las tarjetas serán de dos tipos. Por un lado, a quienes tengan un solo hijo menor a seis años, se les dará un monto mensual de $4000; por otro, quienes tengan dos o más hijos recibirán una suma total de $6000.



Según el ministro, se trata de una política que apunta a resolver el tema del hambre y la malnutrición, dos problemas que parecen uno mismo pero no lo son. "Cuando la persona compra queda registrado qué compró y ahí hay un conjunto de nutricionistas y promotores de la salud que la orientan en relación a qué comprar para alimentar a sus hijos", aclaró Arroyo.



En relación a la llegada del plan al resto del país, el ministro aseguró que "en los primeros días de enero vamos a dar el cronograma para todo el país y esperamos para los primeros días de marzo haber cubierto cerca del 80% del país".



Es importante destacar que en la conferencia de prensa también estuvieron presentes el periodista Martín Caparrós -autor del libro El hambre, que da cuenta de la situación en el mundo-, Narda Lepes y Sonia Alesso -Secretaria General CTERA-.



Además del anuncio sobre la tarjeta alimentaria, durante la conferencia los funcionarios destacaron algunos datos sobre la situación actual en la Argentina en relación al hambre y la malnutrición. Asimismo, destacaron algunas de las medidas que tomarán para contribuir a la mejora de esta realidad que actualmente se vive en el país.



Según mencionó Victoria Tolosa Paz, "el 91% de los barrios populares no tiene agua potable, un hecho que viola el primer derecho a la alimentación, que es el de acceso al agua potable y segura". Por eso, aseguró que trabajarán en conjunto con el ministerio de Infraestructura y, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, con la titular de AYSA, Malena Galmarini.



En relación a la malnutrición y a la obesidad, la funcionaria explicó que trabajarán en conjunto con el ministerio de Salud. "Ya tenemos toda la información acerca de los niños que han registrado índices de bajo peso y baja talla, y ahí es donde vamos a trabajar en forma inmediata", afirmó.