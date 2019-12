¿Todavía no tenés el menú para esta noche? Platos saludables para la mesa navideña

Como en cualquier otra celebración, las fiestas de fin de año vienen acompañadas de excesos con la comida y el alcohol

Comer y tomar de más en las fiestas de fin de año es moneda corriente; todos los años llegan esas fechas y se abandona la dieta que se mantuvo durante el año.



Una cena tradicional de navidad puede tener hasta 4 mil calorías, un valor que supera ampliamente la recomendación diaria para hombre y mujeres. Son muchos los especialistas que recomiendan evitar los excesos durante estas celebraciones, dado que no es saludable comer y tomar de más únicamente porque es navidad o fin de año.



¿Es posible hacer una mesa saludable, sin que eso signifique hacer un gran esfuerzo?



Claro que sí, es posible, solamente es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones y distribuir los distintos tipos de alimentos en los platos que se sirven y comparten en familia.



Los expertos en nutrición aseguran que una de las principales características que debe tener un menú navideño para ser saludable y equilibrado -sin por eso alejarse de la tradición- es incluir un 50 por ciento de verduras -crudas o cocidas- en los dos primeros platos, y un 50 por ciento de frutas -frescas o secas- en el postre. Cabe mencionar que esta recomendación no escapa de los consejos que cualquier persona debería seguir en su día a día para alimentarse saludablemente.



Es importante tener en cuenta que la mayoría de las comidas que en Argentina se consumen para estas ocasiones son tradicionales de otros países, donde las temperaturas son más bajas y la ingesta de calorías debe ser mayor. A nivel local, la situación desde el punto de vista climático es diferente, un factor que no debe ser subestimado al momento de diseñar el menú. Comer alimentos calientes, de mucho aporte calórico, y en exceso puede repercutir negativamente en el organismo de la persona.



Es por eso que se recomiendan cortes magros de carne, como el peceto o el lomo, para aquellas familias que eligen este alimento como plato central. Sin embargo, es preferible comer pescado e incluso pollo, con una guarnición de verduras frescas, que se digieren mejor y son más saludables que la ensalada rusa.



Los postres son otro factor central de una mesa navideña. Helados, budines, brownies, pan dulce, turrones, entre otros productos, se consumen después de haber terminado de cenar. Para que la mesa sea más saludable se aconseja agregar un postre que sea a base de frutas, como una ensalada o una tarta. Otra opción es incluir frutas secas sin ningún tipo de agregado -reemplazar las garrapiñadas o las frutas con chocolate por las mismas almendras, avellanas, o nueces, pero por sí solas-.



El último punto: las bebidas alcohólicas, presentes en toda mesa navideña o de fin de año. Es importante saber que todas ellas tienen un gran aporte calórico y un nulo aporte nutritivo, por lo que se las podría llamar "caloría barata". Acompañar la cena con una o dos copas de vino está dentro de los estándares adecuados, pero no se recomienda tomar demasiado alcohol.