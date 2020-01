Un nuevo estudio determina si existe riesgo de infarto por el consumo de marihuana

Una investigación reciente asegura que quienes consumen esta sustancia tienen más probabilidades de sufrir algunas patologías cardíacas y cardiovasculares

El consumo de marihuana es cada vez más frecuente a nivel mundial, sobre todo entre la población más joven.



Pocas investigaciones se han dedicado a evaluar cuáles pueden ser los riesgos a los que se exponen las personas que fuman marihuana con frecuencia. Al día de hoy, todavía no se sabe con precisión qué consecuencias puede tener sobre la salud a futuro, como sí se sabe con el cigarrillo tradicional.



Sin embargo, una investigación reciente ha analizado estas variables y ha llegado a un conclusión que podría ser importante para quienes consumen marihuana con frecuencia. De acuerdo a los resultados del estudio publicado en la revista Stroke, los fumadores frecuentes de cannabis tienen más del doble de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con quienes no consumen esta sustancia. Además, también están más expuestos a padecer una arritmia cardíaca, motivo por el cual muchos de ellos podrían ser hospitalizados en algún momento de sus vidas.



Para alcanzar esa conclusión, los investigadores evaluaron datos de una encuesta federal realizada en Estados Unidos, que abarcó a alrededor de 43.860 personas de ambos sexos de 18 a 44 años. De todas esas personas un 13,6% afirmaron haber consumido cannabis en los últimos 30 días -63,3% de sexo masculino-.



Es así que llegaron a la conclusión de que quienes habían consumido cannabis recientemente tenían 1,82 más chances de sufrir un ACV en comparación con los no consumidores. A su vez, esas probabilidades se elevaban a 2,45 en los consumidores frecuentes de cannabis, es decir, en aquellas personas que fuman más de diez veces por mes.



Por su parte, otra investigación similar probó que este grupo de personas tienen más chances de padecer una arritmia cardíaca y tener que ser hospitalizados como consecuencia de esa situación. Esa investigación había comparado a más de 570.000 personas hospitalizadas con esta patología con más de 67 millones de pacientes hospitalizados por otros motivos; así, encontró que los consumidores compulsivos de cannabis tienen un riesgo hasta un 50% más alto de ser hospitalizados por una arritmia.



¿Cuál es la situación del consumo de marihuana a nivel mundial?



De acuerdo a los datos del informe sobre consumo de drogas elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la marihuana es la droga más consumida en el mundo, sin importar si está legalizada o se consigue de manera ilegal.



Según ese estudio, Israel es el primer consumidor mundial de cannabis, con un 27% de su población adulta que consumió esta sustancia.



A continuación se ubicó Estados Unidos, con un 17% de adultos que declaró haber consumido marihuana, seguido por Chile (15,1%) y Canadá (14,7%).



En los puestos siguientes se posicionaron Nigeria (14,3%), Nueva Zelanda (13,9%) y Francia (11,1%).



Bermudas, con un 10,9%, quedó ubicado en el puesto 8 del ranking mundial elaborado por Naciones Unidas. Mientras tanto, Australia y España ocupan los puestos 9 y 10, con 10,4% y 9,5%, respectivamente, de consumo de su población adulta.



Los siguientes países ubicados en el ranking de los primeros 15 consumidores de cannabis en el mundo son Zambia (9,5%), República Checa (9,4%), Uruguay (9,3%), Italia (9,2%) y Madagascar (9,1%).



En algunos de ellos el consumo es legal y está controlado por el Estado -como en Uruguay y en Canadá, por ejemplo-, mientras que en otros se da por completo al margen de la ley. Sin embargo, es importante conocer estas cifras, dado que así se puede saber en profundidad dónde hay mayor consumo para poder prever el impacto en la salud de la población de cada país.