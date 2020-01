Alcohol 0 al volante: cuánto tarda el cuerpo en recuperarse para manejar

El cuerpo procesa el alcohol en el hígado. Se trata de un órgano que tiene capacidad para metabolizar unos 10 ml. de alcohol puro por hora

El gobierno nacional está evaluando la posibilidad de establecer tolerancia cero para los conductores, una medida que ya se ha evaluado anteriormente pero que todavía no ha tenido éxito.



En este sentido, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, afirmó que la Argentina debe ir "hacia ese camino en el corto plazo". A partir de esa afirmación, se abrió el debate acerca de la real necesidad de esta medida y sobre el impacto que tiene el alcohol en el organismo.



La cantidad de alcohol en sangre permitida actualmente es 0,5%, un valor que se alcanza con dos copas de vino, por ejemplo. Para saberlo con certeza se realiza el llamado control o test de alcoholemia, que es capaz de detectar valores menores a 0,1%.



Sin embargo, es importante aclarar que existen factores como el sexo y el peso de una persona, la cantidad de alcohol que se ha consumido o el tiempo que ha transcurrido desde la ingesta, que pueden afectar los niveles que el control de alcoholemia va a registrar.



Ahora bien, ¿cuánto tarda el alcohol en irse del organismo y permitirle al conductor manejar conscientemente?



Cuando se toma una bebida alcohólica primero atraviesa el esófago, llega al estómago y luego al intestino delgado. Allí, una pequeña parte se absorbe por la membrana mucosa mientras que las paredes del intestino delgado absorben grandes cantidades de alcohol y las transfieren al torrente sanguíneo. Así, el alcohol llega a todo el cuerpo y se absorbe a través de diferentes tejidos.



Básicamente, el cuerpo elimina el alcohol de tres formas: mediante la evaporación, la excreción o la defecación y el metabolismo propio del organismo. Alrededor de un 10% del alcohol ingerido es excretado por lo riñones, mientras que apenas un 1% se elimina mediante la evaporación, es decir, mediante la respiración, el sudor y las lágrimas. Todo el resto se elimina a través del metabolismo del hígado, lo cual lo hace el órgano más afectado por la ingesta excesiva de esta sustancia.



Un hígado que funciona adecuadamente es capaz de metabolizar unos 10 ml. de alcohol puro por hora. En función de la cantidad de alcohol que se ha introducido en el organismo, se estima que en un lapso de 10 horas completas, el cuerpo es capaz de recuperar su estado natural. Esto significa que el estado de ebriedad ya pasó y el cuerpo ha eliminado todo el alcohol que había ingerido por sus mecanismos propios. De todos modos, si la persona toma otros líquidos que no contengan alcohol -agua o gaseosas, por ejemplo- es posible acelerar este proceso.



No obstante, es clave destacar que hay variables que pueden modificar esta situación, precisamente porque no todos los organismos responden de la misma manera a los mismos estímulos. El peso, la edad, el género, el tipo de alcohol ingerido, la cantidad, la cantidad de alimento ingerida antes de beber el alcohol y el estado de salud de órganos como el hígado, determinarán considerablemente si se demora más o menos tiempo para eliminar el alcohol de la sangre.