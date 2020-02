ANMAT prohibió el consumo y la venta de un aceite de oliva

El organismo de control nacional comunicó su decisión este jueves a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta de un aceite de oliva por considerarlo ilegal. El organismo tomó esa decisión dado que el producto incumple una serie de normativas nacionales a las que todos los comestibles deben adherir.



A través de la disposición 498/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial, ANMAT prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Aceite de Oliva' extra virgen, marca Riojanita, Producto Regional".



Según se detalla en la disposición del organismo, ese aceite de oliva "carece de autorizaciones de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulado y ser en consecuencia ilegal".



"Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido de acuerdo a lo normado por el artículo 9° de la Ley Nº 18.284", afirma el documento oficial.



Además de dicho producto, ANMAT prohibió las bombas de infusión marca Volumat modelo Agilia, serie N° 21908802 y 21963097. Son dispositivos para administración fármacos, líquidos, soluciones, nutrición parenteral y transfusiones por vía intravenosa.



El organismo impuso la prohibición luego de que la empresa fabricante e importadora de productos médicos Fresenius Kabi S.A. denunciara el extravío de ambas bombas de infusión. Como consecuencia de la denuncia la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) recomendó prohibir el uso, la comercialización y la distribución de ese producto en todo el país puesto que al estar perdidas se desconoce su estado y condición.



Días atrás el organismo había tomado una decisión similar en relación a una reconocida marca de galletitas -las Frutigran con chía y lino-. En ese caso el problema detectado por ANMAT fue que no se informaba claramente acerca de la presencia de leche en el producto, algo que la marca afirmó que ya había modificado para los nuevos envases.